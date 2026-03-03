Trong ngày Rằm tháng Giêng (tức thứ Ba, 03/03/2026), ngày Bính Tý, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ, cục diện địa chi cho thấy năng lượng Thủy - Hỏa đang giao thoa mạnh mẽ. Đây là ngày "Thủy hỏa ký tế", mang lại sự cân bằng và cơ hội đột phá cho những con giáp biết nắm bắt thời cơ.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất và chiến lược để "đón lộc" ngày Rằm cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé:

1. Con giáp tuổi Thân (Tam Hợp: Thân - Tý - Thìn)

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Thân là con giáp hưởng lợi lớn nhất từ năng lượng Tam Hợp Thủy cục trong ngày Bính Tý. Nếu biết nắm bắt, bản mệnh có thể đạt được những thành tựu lớn trong sự nghiệp, mở ra cơ hội sở hữu cuộc sống giàu có, đủ đầy.

- Tài vận chi tiết: Trí tuệ sắc sảo và sự nhanh nhạy vốn có của con giáp tuổi Thân giúp bạn nhận ra những ngách kiếm tiền mà người khác bỏ lỡ. Thần Tài gõ cửa mang đến những khoản lợi nhuận từ đầu tư hoặc kinh doanh tay trái. Đặc biệt, nếu bạn có ý định khởi sự một dự án mới trong ngày Rằm thì sự hanh thông sẽ kéo dài suốt cả tháng, rất nên lưu ý.

- Cách tối ưu tài vận:

+ Hành động: Hãy quyết đoán thực hiện các giao dịch tài chính hoặc ký kết hợp đồng vào Giờ Thìn (7h-9h) hoặc Giờ Thân (15h-17h).

+ Mẹo phong thủy: Tra cứu Ngày Hoàng Đạo để thực hiện nghi lễ cầu tài tại gia, giúp lộc khí của ngày Tam Hợp lan tỏa mạnh mẽ hơn.

2. Con giáp tuổi Thìn (Tam Hợp: Thân - Tý - Thìn)

Theo tử vi, cùng nằm trong bộ Tam Hợp, tuổi Thìn cũng sẽ là con giáp có một ngày vận trình "vạn sự như ý", tiền bạc đổ về túi ào ào nhờ sự giúp đỡ của quý nhân. Do đó, tuổi Thìn nên biết nắm bắt cơ hội tuyệt vời để làm giàu trong ngày Rằm tháng Giêng này.

- Tài vận chi tiết: Vận trình tài chính cực kỳ ổn định. Bạn dễ gặp được đối tác lớn hoặc nhận được những thông tin đầu tư "vàng". Sự nghiệp thăng tiến giúp nguồn thu nhập chính tăng vọt. Đây là ngày lý tưởng để tuổi Thìn thực hiện các kế hoạch mua sắm tài sản lớn hoặc đầu tư vào bất động sản.

- Cách tối ưu tài vận:

+ Giao thiệp: Tuổi Thìn hãy chủ động kết nối lại với các đối tác cũ. Theo dõi sát các chỉ số thị trường tại các nguồn uy tín để ra quyết định đầu tư đúng đắn.

+ Mẹo phong thủy: Con giáp bản mệnh có thể cân nhắc việc mang theo phụ kiện màu vàng hoặc trắng để kích hoạt vòng lặp tương sinh "Thổ sinh Kim - Kim sinh Thủy".

3. Con giáp tuổi Sửu (Lục Hợp: Tý - Sửu)

Tử vi học có nói, nhờ mối quan hệ Lục Hợp (nhị hợp) với địa chi ngày, tuổi Sửu cũng sẽ là con giáp có một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng gặt hái được nhiều lợi ích vật chất bất ngờ trong ngày Rằm. Tuổi Sửu hãy tận dụng cơ hội thiên thời - địa lợi này để tích lũy của cải cho dịp đầu năm này nhé.

- Tài vận chi tiết: Bạn gặp may mắn về "Thiên tài" (lộc bất ngờ). Có thể nhận được quà tặng, trúng thưởng hoặc khoản thu từ nghề tay trái. Sự vững chãi của tuổi Sửu được năng lượng Thủy của ngày Tý tưới mát, giúp các quyết định tài chính của bạn trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn, làm gì cũng có lộc lá, tài chính rủng rỉnh.

- Cách tối ưu tài vận:

+ Kế hoạch: Tuổi Sửu hãy rà soát lại danh mục đầu tư cũng như chi tiêu để chuẩn bị chiến lược dài hạn cho năm mới Bính Ngọ để thu chi hiệu quả nhất nhé.

+ Hành động: Con giáp này hãy thực hiện việc phóng sinh hoặc làm thiện nguyện trong ngày Rằm tháng Giêng; lòng tốt và sự tử tế, sẻ chia sẽ giúp bạn tích lũy thêm phúc báo, giữ vận may bền vững.

* Lời khuyên chung: Ngày Rằm tháng Giêng là ngày lễ quan trọng, đúng như người ta vẫn nói, "Lễ quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng". Hãy giữ tâm thế hoan hỷ, thành tâm cầu nguyện để đón nhận nguồn năng lượng đại cát từ vũ trụ. Và dù bạn có là con giáp nào trong số 12 con giáp thì cũng xin chúc bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe, sự bình an và thành công nhé.

