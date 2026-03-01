Tử vi học có nói, bước sang tháng 2 âm lịch (tháng Tân Mão) của năm Bính Ngọ 2026, cục diện ngũ hành có sự chuyển biến mạnh mẽ. Tháng Tân Mão mang hành Mộc cực vượng, kết hợp với Thiên can Tân (Kim) tạo ra sự hài hòa về tài lộc cho những con giáp biết nắm bắt thời cơ.

Dưới đây là 3 con giáp được dự báo sẽ có "túi tiền rủng rỉnh", tài vận hanh thông nhất trong tháng này và cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Hợi: "Tam Hợp Cục" – Tài Lộc Tự Tìm Đến

Theo các chuyên gia phong thủy, trong tháng Tân Mão, tuổi Hợi là con giáp nằm trong bộ Tam hợp (Hợi - Mão - Mùi) nên làm gì cũng thuận, gặt hái nhiều lộc lá bậc nhất. Có thể nói, đây là thời điểm vàng để tiền bạc đổ về túi nên bản mệnh nên có những sự chuẩn bị để tối ưu tài lộc.

- Lý giải chi tiết: Sự tương hợp giữa tuổi Hợi và tháng Mão tạo ra luồng cát khí lớn. Công việc kinh doanh, đầu tư từ trước đó bắt đầu cho "quả ngọt". Đặc biệt, những người làm nghề tự do hoặc có nghề tay trái sẽ nhận được những hợp đồng béo bở ngoài mong đợi.

- Cách tối ưu tài vận:

+ Màu sắc: Tuổi Hợi nên cân nhắc việc sử dụng màu Xanh lá hoặc Đen trong trang phục để tăng cường năng lượng mộc - thủy tương sinh.

+ Hành động: Con giáp này đừng ngần ngại chi tiền để mở rộng mạng lưới quan hệ. Những cuộc gặp gỡ trong tháng này chính là tiền đề cho những khoản lợi nhuận lớn sau này.

2. Con giáp tuổi Tuất: "Lục Hợp Hữu Tình" – Thu Nhập Đột Biến

Tuổi Tuất và tuổi Mão là mối quan hệ Lục Hợp, giúp vận trình tài chính của con giáp tuổi Tuất trong tháng 2 âm lịch sẽ trở nên vô cùng rực rỡ. Hãy thể hiện khả năng và gặt hái những thành tựu xứng đáng nhé.

- Lý giải chi tiết: Cát tinh chiếu mệnh giúp tuổi Tuất có những quyết định sáng suốt về tài chính. Bạn dễ có thu nhập phụ hoặc được thưởng nóng, tăng lương. Đây cũng là tháng mà "thần may mắn" gõ cửa, nếu bạn có ý định đầu tư vào bất động sản hoặc chứng khoán thì khả năng sinh lời là rất cao.

- Cách tối ưu tài vận:

+ Vật phẩm: Tuổi Tuất hãy đặt một chậu cây xanh nhỏ (như cây Kim Tiền) ở hướng Đông bàn làm việc để kích hoạt cung tài lộc của tháng Mão.

+ Hành động: Con giáp này nên tập trung giải quyết các khoản nợ cũ hoặc tái cấu trúc kế hoạch chi tiêu. Khi dòng tiền sạch sẽ, tài lộc mới sẽ vào nhanh hơn.

3. Con giáp tuổi Mùi: "Đồng Hành Cùng Quý Nhân" – Danh Lợi Song Thu

Cùng nằm trong bộ Tam Hợp với tháng Mão, tuổi Mùi sẽ là con giáp không chỉ thăng hoa về tình duyên (như đã nói ở trên) mà tài lộc cũng "phất" lên không kém. Chính vì thế, tuổi Mùi hãy chuẩn bị thật tốt các điều kiện của mình để nỗ lực làm giàu nhé.

- Lý giải chi tiết: Sự xuất hiện của Quý nhân là người lớn tuổi hoặc cấp trên giúp tuổi Mùi có những cơ hội kiếm tiền độc quyền. Tháng Tân Mão mang lại cho con giáp này sự nhạy bén, giúp bạn nhìn thấy cơ hội ở những nơi người khác bỏ qua. Tiền bạc đến từ việc làm ăn chân chính và sự kiên trì.

- Cách tối ưu tài vận:

+ Vật phẩm: Tuổi Mùi hãy cân nhắc mang theo một vật phẩm bằng Kim loại (như đồng xu may mắn hoặc trang sức bạc) để cân bằng với Thiên can Tân của tháng, giúp giữ tiền chặt hơn.

+ Hành động: Quyết đoán hơn trong việc chốt hợp đồng. Sự do dự trong tháng này có thể làm vụt mất cơ hội ngàn vàng.

Bảng so sánh tài vận tháng 2 âm (Tân Mão)

Con giáp

Nguồn tiền chính Chỉ số may mắn Lời khuyên vàng Tuổi Hợi Nghề tay trái, đầu tư ⭐⭐⭐⭐⭐ Mở rộng ngoại giao Tuổi Tuất Thưởng, quà tặng, may mắn ⭐⭐⭐⭐ Quyết đoán đầu tư Tuổi Mùi Công việc chính, Quý nhân giúp ⭐⭐⭐⭐⭐ Tận dụng sự trợ giúp

Lưu ý nhỏ: Dù tài vận đang lên, nhưng tháng Tân Mão có Thiên can Tân (Kim) khắc Mão (Mộc), bạn nên cẩn trọng trong việc ký kết các giấy tờ liên quan đến pháp lý để tránh hao hụt không đáng có.



* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.