Đòn chí mạng! Kremlin điều Tướng khét tiếng, hé lộ vũ khí đặc biệt trả đũa – Kiev nói về “lối thoát duy nhất”

Nga giáng đòn chí mạng vào Ukraine

Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 26/1 đưa tin, Nga vừa giáng một đòn chí mạng vào hệ thống phòng thủ của Ukraine, khi vô hiệu hóa loạt hệ thống phòng không của Kiev.

RIA dẫn báo cáo của tờ Telegraph (Anh) cho biết, cường độ các cuộc tấn công của Nga đã làm cạn kiệt kho tên lửa phòng không vốn hạn chế của Ukraine, đồng thời làm chi phí bắn hạ máy bay không người lái Nga tăng lên mức "không thể chấp nhận">

Đáng lưu ý, các xung đột leo thang trong nội bộ các đồng minh của Kiev đang khiến sự hỗ trợ dành cho Ukraine ngày càng mang tính điều kiện. Những mâu thuẫn chính trị nội bộ và các vấn đề vận hành đã làm giảm hiệu quả của viện trợ phòng không dành cho quốc gia này.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, họ đã tiến hành một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào một nhà máy sản xuất máy bay không người lái tầm xa cùng các cơ sở nhiên liệu và năng lượng liên quan tới Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Để đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dân sự, lực lượng Nga khẳng định họ chỉ sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác trên không, trên biển, trên bộ và máy bay không người lái để đánh vào các mục tiêu quân sự và cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Nga giáng đòn chí mạng vào hệ thống phòng thủ Ukraine. Ảnh: TST

Ông Medvedev tuyên bố về "vũ khí đặc biệt" trả đũa Kiev

Trong bối cảnh các đòn tập kích và đáp trả trên chiến trường liên tục leo thang, một tuyên bố đáng chú ý từ giới lãnh đạo Nga tiếp tục thu hút sự chú ý.

Ông Medvedev đề cập khả năng Nga sử dụng vũ khí đặc biệt sau vụ tấn công bằng UAV nhằm vào dinh thự của ông Putin.

Theo ông Dmitry Medvedev, Nga có thể cân nhắc việc sử dụng vũ khí đặc biệt để đáp trả vụ tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại vùng Novgorod. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đồng thời là Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất, cảnh báo rằng những hành động như vậy mang tính rủi ro rất cao.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Kommersant, ông Medvedev cho rằng các nước châu Âu, cùng với Mỹ dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, đã liên tục có các động thái khiến Nga buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn, và các hành động khiêu khích này vẫn chưa dừng lại.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga kiêm Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev. Ảnh RT

Ông nhắc lại vụ việc xảy ra vào cuối năm ngoái, khi dinh tổng thống Nga bị tấn công bằng số lượng lớn UAV. Theo ông, sự việc đó trên thực tế đã đủ để trở thành căn cứ cho một hành động đáp trả, kể cả bằng vũ khí đặc biệt, và nhấn mạnh rằng "những trò chơi như vậy là cực kỳ nguy hiểm".

Trước đó, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết chính quyền Kiev đã thực hiện một cuộc tấn công mang tính khủng bố nhằm vào dinh tổng thống Nga tại vùng Novgorod trong đêm 29/12, sử dụng 91 UAV.

Toàn bộ số UAV này đã bị hệ thống phòng không bắn hạ và không có thương vong được ghi nhận. Thiếu tướng Alexander Romanenkov, Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Phòng không thuộc Không quân Vũ trụ Nga, khẳng định cuộc tấn công này có chủ đích, được chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai theo nhiều lớp.

Đêm 9/1, Lực lượng vũ trang Nga đã mở một đợt tấn công quy mô lớn nhằm đáp trả vụ tập kích nói trên. Các loại vũ khí tầm xa có độ chính xác cao từ trên bộ và trên biển đã được sử dụng, trong đó có hệ thống tên lửa hành động tầm trung Oreshnik cùng các UAV tấn công.

Nga điều động tướng đặc nhiệm khét tiếng đàm phán với Mỹ

Một mặt tuyên bố về vũ khí có thể trả đũa Kiev, một mặt Nga đang có các động thái đáng chú ý trên bàn đàm phán.

Theo Uawire, Nga không đưa một nhà ngoại giao thông thường tới cuộc gặp với Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi, mà cử một nhân vật chuyên xử lý những hồ sơ phức tạp trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Vladimir Putin.

Thông tin từ cuộc gặp cho thấy, ngoài Tư lệnh GRU Igor Kostyukov, Moscow còn điều động Trung tướng Alexander Zorin – một nhà đàm phán dày dạn kinh nghiệm của Điện Kremlin. Sự hiện diện của ông không được công bố chính thức, nhưng phóng viên của Agentstvo đã nhận diện ông qua các đoạn video ghi lại cuộc họp.

Tổng thống Nga Putin chụp ảnh cùng Trung tướng Alexander Zorin. Ảnh X/raging545

Trong hệ thống quyền lực Nga, ông Zorin được biết đến như người thường đảm trách các "nhiệm vụ đặc biệt". Ở phương Tây, ông được nhìn nhận là nhân vật gắn với các hoạt động vùng xám và những cuộc thương lượng mang tính phi truyền thống.

Nhiều năm qua, tướng Zorin từng phụ trách hồ sơ Syria, tham gia các cuộc thương lượng liên quan đến nhà máy Azovstal, đồng thời giám sát việc tuyển mộ chiến binh Syria cho các lực lượng có liên hệ với tập đoàn quân sự tư nhân Wagner.

Sự xuất hiện của ông Zorin tại Abu Dhabi được xem là tín hiệu cho thấy Moscow coi trọng tiến trình đàm phán. Theo Agentstvo, Điện Kremlin dường như nhận ra rằng các biện pháp gây sức ép, kéo dài thời gian và đối thoại mang tính hình thức trước đây không còn phát huy hiệu quả.

Các nguồn tin mô tả ông Zorin là người quen thuộc với những "cuộc đàm phán cứng", có khả năng buộc đối phương chấp nhận các điều kiện được đưa ra. Việc đưa ông tham gia cho thấy Nga đánh giá các cuộc thương lượng này vừa có ý nghĩa lớn, vừa tiềm ẩn rủi ro đáng kể.

Đáng chú ý, các phái đoàn tại cuộc gặp không ngồi tách biệt theo từng nhóm như thông lệ mà được bố trí xen kẽ, phản ánh bầu không khí căng thẳng song vẫn có yếu tố hợp tác.

Theo thông tin được đề cập, Điện Kremlin cũng nhận thấy lập trường của Mỹ đã thay đổi, khi Tổng thống Donald Trump phát đi tín hiệu sẵn sàng gây sức ép trên nhiều phương diện, từ kinh tế, chính trị đến sức mạnh cứng.

Vì vậy, Moscow lựa chọn cử các nhân vật xuất thân từ GRU thay vì các nhà ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao, với mục tiêu duy trì lợi thế khi các kênh ngoại giao truyền thống được cho là chưa đủ hiệu quả.

Lý lịch của ông Zorin được xem như một thông điệp. Sự nghiệp của ông gắn với các hoạt động vùng xám và các cuộc thương lượng mang tính quân sự. Theo đánh giá của giới quan sát, những nhân vật như ông chỉ xuất hiện khi tình hình trở nên đặc biệt phức tạp và được kỳ vọng sẽ góp phần đưa tiến trình trở lại quỹ đạo.

"Chỉ có một lối thoát": Ukraine kêu gọi ông Putin can thiệp

Tiếp sau những diễn biến quân sự và các tuyên bố cứng rắn từ phía Nga, phía Ukraine bất ngờ có động thái đáng chú ý.

Cựu trợ lý của cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma, ông Oleh Soskin, cho rằng Kiev cần mở đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Giải pháp lúc này là gì? Chỉ có duy nhất một con đường – đàm phán với ông Putin. Không còn phương án nào khác", ông nói.

Theo nhà phân tích chính trị này, để làm được điều đó, Ukraine cần lựa chọn một nhân vật đủ khả năng đảm nhiệm vai trò đàm phán, đồng thời từ bỏ quan điểm do phương Tây thúc đẩy về việc gây ra một thất bại chiến lược cho Nga.

Ông Soskin nhận định rằng, trên thực tế, kế hoạch hiện nay là sử dụng chính nguồn lực và sinh mạng của Ukraine để giáng đòn nặng nề vào Liên bang Nga, vào ông Putin và những người khác, và ông cho rằng kế hoạch này cần phải được ngăn lại.

Trước đó, hôm 22/1, ông Zelensky phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, chỉ trích châu Âu vì thiếu hành động và thiếu tính độc lập, đồng thời kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, bất chấp việc một số quốc gia tuyên bố họ muốn ưu tiên chi tiêu cho người dân trong nước thay vì tiếp tục cuộc xung đột và đối mặt với các vấn đề tham nhũng tại Ukraine.