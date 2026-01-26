Nga hạ sát chỉ huy đặc nhiệm Kiev - Ông Putin hạ lệnh, vũ khí 'chưa từng thấy' xuất kích

Nga hạ sát chỉ huy đặc nhiệm Ukraine

Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 26/1 đưa tin, quân đội Nga vừa loại bỏ một số sĩ quan thuộc đơn vị đặc nhiệm "Omega" của Vệ binh Quốc gia Ukraine trong các đòn tấn công tại Donetsk và tỉnh Kharkov.

Theo nguồn tin mà RIA Novosti dẫn lại từ các cơ quan an ninh Nga, Trung úy Konstantin Sukhodolsky - chỉ huy nhóm đặc nhiệm "Omega", biệt danh "Sukhoy", đã bị loại khỏi vòng chiến.

Cùng với đó, Thiếu úy Andrey Markov, biệt danh "Markiz" - trưởng bộ phận thông tin liên lạc của Trung tâm đặc nhiệm Omega , biệt danh "Markiz" – cũng được xác nhận đã thiệt mạng. Nguồn tin mô tả người này từng tham gia phong trào Maidan và có quan điểm ủng hộ tư tưởng Banderov.

Nga vừa hạ sát loạt sĩ quan quân đội Ukraine (Ảnh minh họa: TST)

RIA Novosti cho biết thêm, tại Donetsk, còn có chỉ huy một trung đội cơ giới tên Nataliuk, quê vùng Volyn, bị lực lượng Nga loại bỏ. Trong khi đó, tại tỉnh Kharkov, một trung úy khác của lực lượng vũ trang Ukraine tên Petrik cũng bị loại khỏi vòng chiến.

Trước đó trong ngày 25/1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các đơn vị pháo binh thuộc Cụm quân phía Nam đã thực hiện loạt đòn tấn công chính xác vào các vị trí của quân đội Ukraine trên các hướng Seversk và Konstantinovka. Theo thông báo này, một hầm trú ẩn, một điểm tập kết tạm thời và nhiều vị trí phòng thủ kiên cố đã bị phá hủy.

Slavyansk nóng rực, Kiev có thể phải rút lực lượng

Sau thông tin về việc một số chỉ huy thuộc đơn vị đặc nhiệm "Omega" bị loại khỏi vòng chiến, diễn biến trên thực địa cho thấy cường độ giao tranh tại khu vực Slavyansk–Kramatorsk đang gia tăng rõ rệt, thu hút sự chú ý của cả hai phía trên toàn tuyến Donbass.

Theo các kênh phân tích quân sự Nga, lực lượng Ukraine đã có sự chuẩn bị từ sớm cho kịch bản phòng thủ tại Slavyansk. Dấu hiệu dễ nhận thấy là mạng lưới cầu phao, điểm vượt sông và các tuyến tiếp vận được thiết lập dày đặc ở hầu hết những vị trí có thể khai thác. Điều này cho thấy Kiev coi khu vực này là một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng thủ chiều sâu.

Trong bối cảnh đó, lực lượng Nga được cho là đang triển khai giai đoạn được gọi là "hoạt động định hình" (shaping operations) – tức các đòn đánh nhằm làm suy giảm khả năng cơ động, chia cắt hậu cần và làm mỏng hệ thống phòng ngự trước khi mở các mũi tiến công quy mô lớn hơn. Các nhà phân tích nhận định, nếu giai đoạn này hoàn tất, cục diện giao tranh tại Slavyansk có thể bước sang một pha mới với cường độ cao hơn.

Phía Kiev được cho là đánh giá Slavyansk và Kramatorsk mang ý nghĩa sống còn đối với phần lãnh thổ còn lại ở phía tây Donetsk. Địa hình bằng phẳng về phía tây tạo điều kiện thuận lợi cho các mũi tiến quân cơ giới. Vì vậy, việc mất các vị trí này được nhìn nhận như một rủi ro chiến lược nghiêm trọng.

Slavyansk đang nóng rực. Ảnh: TST

Một số nguồn tin Ukraine và phương Tây nhận định, trong thời gian tới, tướng Syrsky có thể buộc phải điều chuyển lực lượng từ các hướng khác về tăng cường cho khu vực Slavyansk–Kramatorsk. Nếu kịch bản này xảy ra, nó có thể làm suy yếu các tuyến phòng thủ tại những mặt trận khác, tạo ra hiệu ứng dây chuyền trên toàn chiến tuyến.

Điểm đáng chú ý khác là các đánh giá từ một số nguồn Ukraine và phương Tây cho rằng Nga hiện đã tập trung một lực lượng cơ giới lớn tại mặt trận, với quy mô được so sánh với giai đoạn đầu năm 2022. Thông tin này làm dấy lên nhận định rằng Moscow có thể đang chuẩn bị cho một đợt tiến công quy mô lớn hơn trong thời gian tới.

Thiếu tướng Sergey Lipovoy, Anh hùng Nga, nhận định rằng nếu nhịp độ tiến công hiện tại được duy trì, lực lượng Nga có thể tiến ra bờ sông Dnieper trong thời gian không xa. Theo ông, đây có thể trở thành một cột mốc chiến thuật quan trọng, mở ra các hướng tính toán tiếp theo.

Trong khi đó, đối với Kiev, việc giữ vững Slavyansk–Kramatorsk không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn là vấn đề biểu tượng chiến lược. Chính vì vậy, khu vực này đang trở thành một trong những điểm nóng quyết định cục diện mặt trận Donbass trong giai đoạn hiện nay.

Ông Putin ra quyết định nóng, tên lửa đã xuất kích: Kiev-châu Âu choáng váng

Tiếp nối các diễn biến quân sự dồn dập trên chiến trường, truyền thông Nga và Ukraine đồng loạt đề cập tới một chi tiết gây chú ý khác: quyết định được cho là mang tính "nóng" từ phía ông Putin liên quan tới việc hé lộ một loại vũ khí mới.

Trước đó, truyền thông Nga và Ukraine đưa tin về trường hợp đầu tiên quân đội Nga được cho là đã sử dụng tổ hợp tên lửa nâng cấp "Iskander-I" với đạn có khả năng bay xa tới 1.000 km. Việc Moscow bất ngờ hé lộ thông tin về loại vũ khí này được cho là đã gây phản ứng căng thẳng cao tại các sở chỉ huy NATO. Điều gì đã khiến Kiev và châu Âu lo ngại?

Tên lửa Iskander-I của Nga khiến NATO căng thẳng cao. Ảnh: TST

Đặc điểm được cho là nổi bật của tên lửa Nga mới nằm ở cách tiếp cận tổng hợp để vượt qua các hệ thống phòng không hiện đại. Khác với tên lửa đạn đạo cổ điển – vốn trở thành mục tiêu dễ dự đoán sau khi hết nhiên liệu – "Iskander-I" được mô tả là vẫn duy trì khả năng điều khiển trong suốt hành trình bay.

Tên lửa được cho là trang bị hệ thống điều khiển cải tiến, tích hợp dữ liệu từ hệ dẫn đường quán tính, định vị vệ tinh GLONASS và hệ hiệu chỉnh theo địa hình TERCOM, cho phép quỹ đạo bay được điều chỉnh liên tục theo thời gian thực.

Ngoài ra, tên lửa còn được cho là có khả năng giảm phản xạ radar nhờ lớp phủ hấp thụ sóng vô tuyến, khiến nó khó bị phát hiện bởi nhiều hệ thống cũ của NATO. Một số nhà phân tích quân sự nhận định, "Iskander-I" giống như một "robot chiến đấu", có khả năng tự động lựa chọn đường bay để tránh vùng tác động của phòng không và chọn góc tấn công tối ưu.

Một số kỹ sư chuyên về công nghệ quân sự cho rằng, để đạt được các đặc tính như vậy, các nhà thiết kế có thể đã phải thay đổi đáng kể cấu trúc bên trong của tên lửa.

Thời gian bay tới mục tiêu cách 1.000 km chỉ khoảng 5–8 phút, khiến thời gian phản ứng của hệ thống cảnh báo bị rút ngắn đáng kể.

Vì sao loại tên lửa này lại gây lo ngại cho Kiev và NATO? Theo lập luận được nêu, việc đánh chặn 9M723-2 được cho là cực kỳ khó. Khái niệm "bán đạn đạo" nghĩa là tên lửa chỉ tuân theo một phần quy luật đạn đạo cổ điển.

Thay vì bay theo quỹ đạo hình cung dễ dự đoán, nó di chuyển theo quỹ đạo phức hợp, sau khi tăng tốc mạnh sẽ lên tầng bình lưu và thực hiện nhiều thao tác cơ động. Ở giai đoạn cuối, tên lửa lao xuống mục tiêu gần như theo phương thẳng đứng với tốc độ rất cao.

Các hệ thống phòng thủ như Patriot PAC-3 được thiết kế để đánh chặn mục tiêu bay theo quỹ đạo đạn đạo có thể dự đoán. Tuy nhiên, 9M723-2 mang theo các biện pháp vượt phòng thủ khác như mồi bẫy tách ra ở giai đoạn cuối, hệ thống gây nhiễu điện tử làm rối đầu dò tên lửa đánh chặn, và thay đổi hướng bay ngẫu nhiên ở pha cuối, khiến phương thức đánh chặn "va chạm trực tiếp" (hit-to-kill) trở nên kém hiệu quả.