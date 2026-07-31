Đọc sách hơn 15 phút mỗi ngày được thưởng tiền: Chính sách đặc biệt của một quốc gia Đông Nam Á đang gây sốt

Thay vì chỉ kêu gọi người dân xây dựng thói quen đọc sách đơn thuần, chính phủ nước này đang triển khai một chính sách khuyến khích bằng phần thưởng quy đổi thành tiền mặt.

Trong bối cảnh thói quen đọc sách truyền thống đang chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các nền tảng số, Singapore mới đây vừa áp dụng một sáng kiến mới nhằm khuyến khích người dân dành thời gian đọc sách. Điểm đáng chú ý là những người duy trì việc đọc ít nhất 15 phút mỗi ngày sẽ được nhận phần thưởng dưới dạng tiền ảo và có thể quy đổi thành tiền mặt.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của ReadSG - phong trào đọc sách quốc gia kéo dài 5 năm do Hội đồng Thư viện Quốc gia Singapore (National Library Board - NLB) phát động, dự kiến chính thức triển khai từ tháng 9/2026.

Theo kế hoạch, người dân sẽ đăng ký tham gia thông qua nền tảng CrowdTaskSG, cổng thông tin huy động cộng đồng do Cơ quan Công nghệ Chính phủ Singapore vận hành. Tại đây, người tham gia có thể ghi nhận thời gian đọc sách hằng ngày để hoàn thành các nhiệm vụ và tích lũy tiền ảo.

Hệ thống hiện cho phép quy đổi 1.000 xu thành 1 đô la Singapore, trong khi mức thưởng cụ thể cho mỗi nhiệm vụ đọc vẫn đang được NLB hoàn thiện.

Đây là chính sách nhằm khuyến khích người dân đọc sách nhiều hơn mỗi ngày (Ảnh: inc)

Theo bà Melissa Tam, Giám đốc điều hành NLB, chương trình được xây dựng theo hướng "trò chơi hóa" (gamification), với mục tiêu giúp việc đọc sách trở thành một thói quen thay vì chỉ là hoạt động mang tính phong trào.

Lý giải về mốc 15 phút mỗi ngày, bà Tam cho biết đây là khoảng thời gian đủ ngắn để mọi người dễ bắt đầu nhưng cũng đủ dài để hình thành thói quen lâu dài. Ý tưởng này được lấy cảm hứng từ mục tiêu đi bộ 10.000 bước mỗi ngày, một khuyến nghị sức khỏe đã trở nên quen thuộc trên toàn thế giới.

Không chỉ có thưởng cho người đọc, Singapore còn kết hợp chương trình với hoạt động thiện nguyện mang tên "Read for Good" (Đọc sách vì cộng đồng).

Theo đó, mỗi 15 phút đọc sách được ghi nhận sẽ góp phần tạo nguồn quỹ dành cho các tổ chức từ thiện được lựa chọn. NLB đặt mục tiêu thu hút khoảng 150.000 người tham gia hai sáng kiến này trong giai đoạn đầu.

Theo người đứng đầu NLB, sự phát triển của các nền tảng số đang khiến ngày càng nhiều người có xu hướng tiêu thụ những nội dung ngắn, đọc lướt thay vì dành thời gian cho những tác phẩm có chiều sâu. Trong khi đó, đọc sách vẫn được xem là một hoạt động có lợi cho khả năng tập trung, tư duy phản biện cũng như sức khỏe tinh thần.

Bà Melissa Tam cho rằng nếu trước đây các chiến dịch sức khỏe thường tập trung vào việc rèn luyện thể chất thì hiện nay, sức khỏe tinh thần và nhận thức cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Theo bà, đọc sách là một trong những cách đơn giản, ít tốn kém nhưng mang lại lợi ích lâu dài cho não bộ.

ReadSG đồng thời kế thừa nhiều hoạt động từng được triển khai trong các chiến dịch trước đây. Đáng chú ý, chương trình tặng sách thường niên của NLB sự kiện từng thu hút hơn 10.000 người tham gia chỉ trong hai ngày vào năm 2025 sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 19 và 20/9 tới.

Trước đó, ngày 6/9, Singapore sẽ tổ chức một hội chợ sách kết hợp nghệ thuật cùng hoạt động "đọc sách tập thể", nơi người dân có thể cùng nhau đọc sách tại không gian công cộng. Sự kiện đánh dấu lễ ra mắt chính thức của ReadSG và dự kiến có sự tham dự của Tổng thống Tharman Shanmugaratnam với vai trò người bảo trợ chiến dịch.

Sáng kiến mới được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực thúc đẩy văn hóa đọc của Singapore vẫn đang đối mặt với không ít thách thức.

Khảo sát do NLB thực hiện năm 2024 cho thấy chỉ khoảng 28% người trưởng thành tại nước này duy trì thói quen đọc sách hằng tuần. Tuy nhiên, nếu tính cả việc đọc tin tức, bài viết trên mạng xã hội và các trang web, tỷ lệ này lên tới gần 90%, phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong cách người dân tiếp cận thông tin.

Một nghiên cứu quốc tế về năng lực đọc hiểu cũng ghi nhận tỷ lệ học sinh Singapore và phụ huynh cho biết họ "rất thích đọc sách" đã giảm từ khoảng 60% vào năm 2011 xuống còn khoảng 50% trong cuộc khảo sát gần nhất vào năm 2021.

Theo NLB, khác với các phong trào trước đây chủ yếu khuyến khích mọi người đọc nhiều hơn, ReadSG hướng đến mục tiêu xây dựng một thói quen bền vững trong đời sống hằng ngày.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, cơ quan quản lý thư viện đang phối hợp với Bộ Giáo dục, Hội đồng Xúc tiến Sức khỏe cùng nhiều tổ chức công và doanh nghiệp nhằm phát triển các chương trình phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Việc kết hợp phần thưởng tài chính với hoạt động cộng đồng được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để nhiều người chủ động dành thời gian cho việc đọc sách mỗi ngày.

Nguồn: straitstimes