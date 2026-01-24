Độc lạ Hà Nội: 'Biến' hầm xe thành nơi nghỉ tạm cho người nhà bệnh nhân

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), hơn 3 năm qua đã có một khu nghỉ tạm ở hầm để xe cho người nhà bệnh nhân. Mỗi người ra viện lại giới thiệu cho người đến sau, đến nay khu nghỉ tạm luôn "đầy khách".

Khu nghỉ được bố trí khoảng 80 giường, chủ yếu phục vụ thân nhân người bệnh đang điều trị tại Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực - những khoa có nhiều người bệnh nặng, cần theo dõi sát và điều trị kéo dài.

Người sử dụng được cấp phiếu nghỉ tạm, có xác nhận của khoa điều trị nhằm đảm bảo đúng đối tượng và trật tự chung.

Khu nghỉ của người nhà bệnh nhân. Ảnh: Đặng Thanh.

Đã hơn một tháng túc trực chăm sóc người thân tại Khoa Hồi sức Cấp cứu, chị V.H.K. (ở Nghĩa Lộ, Yên Bái) cho biết, khu lưu trú miễn phí giúp chị và gia đình bớt đi rất nhiều vất vả.

“Trước đây, chúng tôi phải ngồi vật vờ ngoài hành lang bệnh viện, vừa mệt mỏi vừa lo lắng. Giờ được bố trí giường nằm nghỉ ngơi ngay trong bệnh viện, tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều”, chị K. chia sẻ.

Hiện chị và hai em gái đều được sắp xếp chỗ nghỉ tại tầng hầm, thuận tiện cho việc thay nhau chăm sóc người bệnh.

Chị K. (áo vàng) chia sẻ về nơi nghỉ tạm của mình. Ảnh: P.Thúy.

Không chỉ giúp người nhà bệnh nhân có nơi ngả lưng, khu lưu trú còn góp phần giảm đáng kể chi phí sinh hoạt của họ. Chị T.T.K (ở Bắc Ninh) bày tỏ niềm vui khi được bệnh viện hỗ trợ chỗ nghỉ miễn phí.

Mỗi khi không được vào chăm sóc bệnh nhân, người nhà chỉ biết ngồi chờ ngoài hành lang. Từ khi biết có khu lưu trú, chị K. đăng ký và được bố trí một giường. Chị có thể xuống nghỉ ngơi, sức khỏe và tinh thần đỡ mệt mỏi hơn.

Với nhiều gia đình có bệnh nhân điều trị dài ngày, đặc biệt trong điều kiện thời tiết giá rét, được bố trí chỗ ngủ nghỉ miễn phí là sự hỗ trợ rất thiết thực. Bà P.T.H (62 tuổi, Hưng Yên) cho biết gia đình bà lên viện từ cuối tháng 12. Nếu không có khu lưu trú này, hai mẹ con buộc phải thuê trọ bên ngoài, chi phí rất tốn kém.

Khu nghỉ luôn được cán bộ y tế nhắc nhở giữ gìn vệ sinh, không xả rác. Ảnh: Đặng Thanh.

Theo chị Phạm Thị Việt Anh - chuyên viên Phòng Công tác xã hội của bệnh viện, với tinh thần hỗ trợ và đồng hành cùng người bệnh, đặc biệt là những trường hợp điều trị dài ngày, đồng thời góp phần tạo không gian xanh, sạch, đẹp trong khuôn viên bệnh viện, Ban Giám đốc đã quyết định bố trí khu vực nghỉ tạm miễn phí cho thân nhân người bệnh.

Hằng ngày, khu vực này đều được nhân viên vệ sinh quét dọn sạch sẽ; định kỳ mỗi tuần phun thuốc phòng chống muỗi, đảm bảo môi trường sinh hoạt an toàn cho người lưu trú.

Khi có yêu cầu từ khoa điều trị, bác sĩ sẽ liên hệ để người nhà thuận tiện di chuyển lên khoa, kịp thời chăm sóc người thân. Mỗi người nghỉ tạm tại khu lưu trú đều được bố trí một giường riêng, có không gian để đồ đạc cá nhân. Việc vệ sinh cá nhân được thực hiện tại khu vực WC của bệnh viện.

Theo chị Việt Anh, mô hình này tuy là sự chia sẻ nhỏ nhưng mang lại giá trị tinh thần rất lớn cho người bệnh và gia đình. Việc có một chỗ nghỉ an toàn, ổn định giúp thân nhân yên tâm hơn trong quá trình túc trực, đồng hành cùng người bệnh vượt qua giai đoạn điều trị khó khăn. Đến nay, khu nghỉ tạm đã phục vụ hàng nghìn lượt người nhà bệnh nhân, trở thành điểm tựa nhân văn, đầy ý nghĩa trong hành trình chăm sóc và điều trị tại bệnh viện.