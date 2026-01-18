Đọc bài viết này xong tôi mới nhận ra mình đã pha cà phê sai cách suốt cuộc đời

Không gì tuyệt vời hơn một tách cà phê khi bạn thức dậy vào buổi sáng. Với nhiều người, gần như không thể bắt đầu ngày mới mà thiếu nó, và cà phê có thể giúp mang lại nguồn năng lượng rất cần thiết khi cơn uể oải giữa buổi sáng ập đến.

Nếu bạn không có máy pha cà phê, cà phê hòa tan cũng có thể ngon không kém. Tôi là một “tín đồ” của cà phê hoà tan. Với tôi, loại cà phê này vừa rẻ, lại tiện dụng, đồng thời có nhiều hương vị hấp dẫn để tôi lựa chọn. Tuy nhiên, đôi khi, một số lại có vị khá đắng và nhạt nhẽo. Do không muốn thêm bất cứ nguyên liệu nào khác vào cà phê gói, tôi thường tặc lưỡi cho qua và vẫn uống hết cốc cà phê ấy.

Tuy nhiên, mới đây, tôi vô tình đọc được một mẹo pha cà phê gói trên báo Anh Daily Express. Đó là lúc tôi nhận ra mình đã pha cà phê sai cách suốt cuộc đời.

Mẹo đơn giản này có thể biến đổi hương vị tách cà phê buổi sáng của bạn, khiến nó trở nên mượt mà và thơm ngon hơn rất nhiều.

Cà phê hoà tan tiện lợi nhưng cần được pha đúng cách.

Cách pha cà phê gói giúp cà phê đậm vị, thơm ngon hơn

Bài viết của Express trích lời chuyên gia cà phê Ethan Rode (tại Mỹ), người cho biết cà phê hòa tan đang bị “đánh giá thấp” và thực tế có thể có hương vị tuyệt vời nếu bạn biết đúng những mẹo và thủ thuật để thật sự làm nổi bật hương vị.

Ethan chia sẻ phương pháp kéo dài hai phút của mình để tạo ra hương vị mượt mà hơn nhiều, không còn vị đắng hay khét – vốn là vấn đề phổ biến ở những cốc cà phê hòa tan.

Vị chuyên gia nhận xét rằng không có nhiều người biết cách pha cà phê hòa tan đúng cách, đồng thời trình bày kỹ thuật “chuẩn không cần chỉnh” của mình.

Bạn có thể nghĩ rằng chỉ cần đun sôi ấm nước, múc một thìa cà phê vào cốc rồi đổ nước nóng vào trước khi thêm đường và sữa là xong. Tôi cũng làm như vậy. Tuy nhiên, chỉ cần thêm một bước nữa là đã tạo ra sự khác biệt hoàn toàn về hương vị.

Ethan giải thích: “Cà phê hòa tan sẽ có vị đắng nếu bạn làm cháy nó.” Do vậy, sau khi cho cà phê vào cốc, Ethan khuyên thêm một chút nước lạnh, rồi khuấy nhẹ trong vài giây.

Anh nói tiếp: “Chúng ta sẽ thêm một chút nước lạnh, hòa tan cà phê, rồi sau đó mới thêm nước nóng vào.”

Nếu bạn lo lắng cà phê sẽ bị nhạt đi vì cách làm này, một nguyên tắc đơn giản nên áp dụng là dùng một thìa cà phê hòa tan cho mỗi 170 ml nước.

Nhiều người trong phần bình luận đã rất bất ngờ trước mẹo đơn giản mà hiệu quả này, với một người viết: “Nó thay đổi cả cuộc đời tôi… với tư cách là người sống nhờ cà phê rẻ tiền. Điều này khiến buổi sáng của tôi tốt hơn rất nhiều.”

Một người khác gợi ý: “Ngoài ra! Nếu cà phê rẻ tiền của bạn quá đắng, bạn có thể thêm một nhúm muối nhỏ, nó thực sự là cứu tinh đối với tôi.”

Mẹo này cũng được chia sẻ trên Instagram bởi Cafely, nơi họ giải thích chi tiết hơn: “Cà phê hòa tan sẽ tan tốt nhất khi bạn thêm một chút nước lạnh trước khi cho nước nóng vào – điều này giúp ngăn các nốt vị gắt và làm nổi bật hương vị đậm đà hơn.”

Với tôi, sau khi thử áp dụng mẹo này cho gói cà phê hoà tan hương dừa của mình, tôi nhận thấy bột cà phê tan nhanh hơn, mịn hơn, đồng thời hương vị trở nên đậm đà, thơm ngon hơn hẳn (dù tôi không dùng thêm một chút đường nào).

Tôi cảm thấy thật may mắn khi biết được mẹo pha cà phê gói này. Đây vẫn là lựa chọn số 1 của tôi khi làm việc tại văn phòng, và pha cà phê đúng cách, đúng vị giúp buổi sáng của tôi trở nên hiệu quả và tỉnh táo hơn rất nhiều.