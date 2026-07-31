Doanh thu của công ty này đạt 34.340 tỷ đồng, tăng 38%, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng tới 72,7% - gần gấp đôi tốc độ tăng doanh thu. nhập tóm tắt

Trong thư gửi toàn thể nhân viên sau khi kết thúc năm tài chính 2026 (FY2026), bà Nguyễn Trình Thùy Trang - Phó Tổng giám đốc Khối Vận hành Coteccons - mở đầu bằng một ví dụ từ World Cup 2026.

Theo bà Trang, ở trận gặp Argentina, tuyển Anh lựa chọn phòng ngự để bảo vệ lợi thế và thất bại. Đến trận gặp Pháp, đội bóng này chủ động tấn công, tập trung tìm thêm bàn thắng thay vì sợ mất những gì đang có.

"Coteccons cũng lựa chọn cách chơi chủ động. Chúng ta không chọn phòng thủ mà nỗ lực tiến về phía trước để ghi những bàn thắng mới ", bức thư nêu.

Bà Trang - Phó TGĐ Coteccons.

Theo doanh nghiệp, quý IV FY2026, doanh thu hợp nhất đạt 10.471 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm đạt 34.340 tỷ đồng , tăng 38% , vượt 14,5% kế hoạch.

Đáng chú ý hơn là tốc độ tăng lợi nhuận.

Lợi nhuận gộp cả năm đạt 1.446 tỷ đồng , tăng 77,4% ; lợi nhuận sau thuế đạt 788 tỷ đồng , tăng 72,7% , vượt 12,6% kế hoạch năm.

Theo Coteccons, điều đáng tự hào không phải doanh thu tăng, mà là lợi nhuận tăng nhanh gần gấp đôi tốc độ doanh thu , phản ánh chất lượng tăng trưởng được cải thiện.

"Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2026 của Coteccons tăng gần gấp đôi tốc độ tăng doanh thu", bà Trang viết.﻿

Biên lợi nhuận ròng của doanh nghiệp cũng tăng từ 1,83% lên 2,29% , đồng nghĩa mỗi đồng doanh thu tạo ra nhiều lợi nhuận hơn so với năm trước.

Song song với kết quả kinh doanh, Coteccons cũng công bố mức thưởng hiệu suất cao hơn năm trước.

Theo đó, mức thưởng bình quân đạt 3,5 tháng lương , nhóm Outstanding được thưởng 6-8 tháng lương , còn nhóm High Effective nhận 3-5 tháng lương .

Bước sang FY2027, Coteccons xác định từ khóa của năm là "Kỷ luật" , với mục tiêu chuyển từ tăng trưởng về quy mô sang tăng trưởng về chất lượng.