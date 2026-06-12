Doanh nghiệp tặng TV cho những người không thể sang Mỹ xem World Cup: 100 người đầu tiên, mỗi người một chiếc

Không thể sang Mỹ theo dõi World Cup 2026 vì bị từ chối cấp visa, một số cổ động viên Argentina bất ngờ nhận được món quà an ủi từ doanh nghiệp trong nước: một chiếc TV miễn phí để theo dõi giải đấu tại nhà.

Khi World Cup 2026 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai đang đến gần, nhiều cổ động viên Argentina đã phải từ bỏ kế hoạch trực tiếp đến sân cổ vũ đội tuyển quốc gia vì không được cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ.

Trước tình huống này, tập đoàn Argentina Newsan đã triển khai một chương trình hỗ trợ đặc biệt, tặng miễn phí TV cho những người hâm mộ bị từ chối visa.

Theo thông báo của doanh nghiệp trên mạng xã hội, chương trình áp dụng cho công dân Argentina bị Mỹ từ chối cấp visa trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay. Những người đủ điều kiện chỉ cần mang theo giấy tờ chứng minh việc bị từ chối visa đến văn phòng của công ty tại thủ đô Buenos Aires để đăng ký nhận quà.

Số lượng quà tặng được giới hạn cho 100 người đầu tiên. Mỗi người sẽ nhận một chiếc TV mang thương hiệu Noblex, thương hiệu điện tử nội địa thuộc sở hữu của Newsan.

Ngay sau khi được công bố, chương trình đã thu hút sự chú ý lớn tại Argentina và nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Một trong những người nhận được TV miễn phí là Tomas Vageller, vận động viên thể thao điện tử 24 tuổi.

Anh cho biết từng rất mong được đến Mỹ để chứng kiến màn trình diễn của siêu sao Lionel Messi, trong bối cảnh nhiều người tin rằng đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của đội trưởng tuyển Argentina.

"Tôi rất tiếc vì không thể tận mắt theo dõi các trận đấu. Nhưng giờ tôi đã có một món quà", Tomas chia sẻ.

Theo Reuters, nhiều người hâm mộ Argentina cho rằng World Cup 2022 tại Qatar là thời điểm lý tưởng nhất để đội tuyển quốc gia lên ngôi vô địch dưới sự dẫn dắt của Messi.

Sau chức vô địch lịch sử cách đây bốn năm, bầu không khí hướng tới World Cup 2026 tại Argentina được đánh giá là trầm lắng hơn so với kỳ giải trước, dù đội tuyển vẫn là một trong những ứng viên được chú ý.

Dẫu vậy, với những cổ động viên không thể sang Mỹ theo dõi giải đấu, món quà từ Newsan phần nào giúp họ có cơ hội đồng hành cùng đội tuyển ngay tại quê nhà khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khởi tranh.

Nguồn: HK01