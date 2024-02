Đỏ da mặt, mắt sau uống rượu bia là biểu hiện cho thấy cơ thể không chuyển hoá hết được lượng rượu bia uống vào. Ban đầu, rượu bia khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành acetaldehyde (chất độc gây tác hại đến hầu hết cơ quan của cơ thể), sau đó các enzym ở gan sẽ tiếp tục chuyển hóa acetaldehyde thành acetate ít độc hơn và kết quả cuối cùng của quá trình chuyển hóa là năng lượng và C02.

Một số người thiếu hụt enzym ở gan gây tích tụ nhiều acetaldehyde dẫn đến đỏ da mặt, mắt khi uống rượu bia, thường gặp ở những người có cơ địa nhạy cảm. Theo các thống kê hiện nay, có ít nhất 540 triệu người trên toàn thế giới thiếu hụt các enzym này, trong đó có khoảng hơn 80% là người gốc châu Á vì vậy đỏ da mặt, mắt khi uống rượu còn tên gọi khác là hội chứng đỏ mặt châu Á (Asian Flush).



Đỏ mặt, mắt sau khi uống rượu bia - nguồn: Internet

Do cơ địa của mỗi người khác nhau vì vậy khả năng đáp ứng nồng độ cồn, nồng độ acetaldehyde trong máu cũng khác nhau. Điều này lí giải vì sao có nhiều người chỉ uống một lượng nhỏ rượu bia đã đỏ mặt, mắt!. Những nơi tập trung mao mạch dễ thấy như: mắt,vùng da mỏng như mặt, cổ, lưng,... sẽ dễ bị ửng đỏ lên nhất. Đỏ mặt khi uống rượu bia có thể cảnh báo nhiều bệnh nguy hiểm chúng ta cần lưu ý như:



Bệnh tăng huyết áp

Qua nghiên cứu của trường Đại học Quốc gia Chungnam (Hàn Quốc) khảo sát trên 1.700 người, kết quả cho thấy tỷ lệ tăng huyết áp ở nhóm người uống rượu bia đỏ mặt cao hơn 2.27 lần so với nhóm người uống rượu bia không đỏ mặt. Bên cạnh đó, tăng huyết áp do uống rượu bia sẽ làm tăng nguy cơ tim mạch như: đau tim, đột quỵ,...

Ung thư thực quản

Đã có nhiều nghiên cứu cho thấy rượu bia là yếu tố nguy cơ ung thư thực quản và tỉ lệ nguy cơ càng cao ở những người có mức độ sử dụng rượu bia càng nhiều. Đặc biệt, nhóm người đỏ mặt khi uống rượu bia thì tỉ lệ nguy cơ này còn cao hơn nhiều lần.



Một loạt các nghiên cứu tại Nhật Bản đã chỉ ra rằng, nhóm người đỏ mặt khi uống rượu bia có gen thiếu hụt enzym chuyển hóa ở gan có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao gấp 6-10 lần so với những người có hệ thống enzym hoạt động bình thường. Đáng chú ý, các nghiên cứu chỉ ra uống tương đương 330g rượu mỗi tuần có nguy cơ mắc ung thư thực quản tăng gấp 89 lần so với người không uống.

Vì thế việc thường xuyên đỏ mặt khi uống rượu bia là báo hiệu bạn có nguy cơ bị ung thư thực quản cao hơn người bình thường.

Bệnh lý gan

Những người bị đỏ mặt khi uống rượu, bia sẽ có nguy cơ mắc các bệnh về gan cao hơn so với những người không bị đỏ mặt. Một số biểu hiện cảnh báo thường gặp như: vàng da, vàng mắt, đau hạ sườn phải, buồn nôn, sưng tấy các khớp, đau nhức, đau bụng, mệt mỏi,.. thì thì rất có thể đã báo hiệu các bệnh về gan như xơ gan mãn tính, viêm gan B. Khi có một hoặc một vài biểu hiện trên chúng ta cần phải đến các cơ sở uy tín để khám và theo dõi.

Ngoài ra, việc dùng nhiều thức uống có cồn như rượu bia còn làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh: nhiễm độc, tác hại đến hệ thần kinh, giảm tỉnh táo, suy giảm trí nhớ, rối loạn nhận thức...

Đỏ mặt do rượu bia là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang gặp vấn đề về chuyển hoá. Mặc khác, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo “rượu bia là nguyên nhân trực tiếp gây ra hơn 30 bệnh không lây nhiễm và gần 200 lại bệnh khác nhau, chúng gây ra cái chết cho hơn 5% dân số trên toàn thế giới”. Do đó, hãy hành động ngay hôm nay bằng một số cách như: hạn chế tối đa rượu bia ở các bữa tiệc, lập ra cho bản thân định mức hoặc khi có biểu hiện mặt bắt đầu đỏ thì dừng ngay,... đó là cách tốt nhất giúp bảo vệ sức khoẻ của bạn.