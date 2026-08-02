Dò kim loại, 2 người đàn ông đào được thứ trị giá 10,6 tỷ đồng

Hai người săn tìm kho báu đã trúng mánh khi tìm thấy 3 chiếc vòng tay vàng thời kỳ đồ đồng trị giá 10,6 tỷ đồng trong một cuộc thi dò tìm kim loại.

Alan Daniels (48 tuổi) và Andy Crammond (34 tuổi), đến từ Kilwinning, Ayrshire, đã tìm thấy những hiện vật ấn tượng có niên đại 3.000 năm tuổi trong một cánh đồng bỏ hoang của nông dân.

Hai người đam mê dò tìm kim loại đã may mắn tìm thấy 3 chiếc vòng tay thời kỳ đồ đồng. Ảnh: BNPS

Trong một buổi tìm kiếm cổ vật được tổ chức vào tháng 5, cả 2 đã đào được một chiếc vòng tay cách mặt đất vài inch, dưới lớp đất vừa được cày xới, điều mà Andy nói đùa là suýt nữa khiến anh ấy lên cơn đau tim .

Nó vẫn giữ được tình trạng nguyên vẹn, mặc dù đã bị chôn vùi dưới đất hàng nghìn năm.

Alan tiếp tục tìm kiếm khu vực ở Blackford, gần Carlisle, và phát hiện ra chiếc vòng cổ thứ 2 vài phút sau đó.

Chúng có thể trị giá 300.000 bảng Anh (10,6 tỷ đồng). Ảnh: BNPS

Vào lúc đó, họ đã báo cho một người điều hành sự kiện và khu vực xung quanh đã được rào lại để cho phép 2 người tiếp tục tìm kiếm. Ngay sau đó, họ đã tìm thấy chiếc vòng tay thứ 3 cách 2 chiếc kia khoảng 6 mét.

Alan nói: "Tôi nghĩ chúng đã bị lưỡi cày cán trúng và bị đẩy lên mặt đất. Vàng không hề bị xỉn màu và chúng được khai thác từ lòng đất vẫn nguyên vẹn như khi được khai thác cách đây hơn 3.000 năm".

Những chiếc vòng cổ này được xác định có niên đại khoảng năm 1100 trước Công nguyên, ít nhất là vàng 22 carat và có tổng trọng lượng 518 gram.

Chúng có thể thuộc về một địa chủ giàu có, có địa vị cao, người đã chôn chúng như một lễ vật dâng lên thần linh để cầu mong mùa màng bội thu hoặc giấu chúng đi vì nghĩ rằng khu định cư của mình sắp bị tấn công.

Andy, một kỹ sư khí đốt, nói: "Những người đam mê dò tìm kim loại luôn mơ ước những điều này và cảm giác hiện tại vẫn như một giấc mơ vậy. Đây quả là phát hiện hiếm có khó tìm".

Ba chiếc vòng cổ hiện đang được Bảo tàng Anh thẩm định và một điều tra viên sẽ quyết định xem chúng có phải là kho báu hay thuộc về người tìm thấy.

Nếu chúng là những hiện vật quý giá, thì một bảo tàng hoặc tổ chức nào đó sẽ có cơ hội mua chúng cho quốc gia với giá trị thị trường, Alan và Andy sẽ được chia một phần tiền thu được.

Nếu không ai muốn nhận chúng, chúng sẽ được trả lại cho người tìm thấy để bán đấu giá và 2 người sẽ phải chia tiền thu được với chủ đất.

Các vòng cổ được tìm thấy cách nhau khoảng 6 mét. Ảnh: BNPS

Alan Daniels và Andy Crammond đã tìm thấy những chiếc vòng tay bằng vàng nguyên khối trong một cánh đồng bỏ hoang của một nông dân. Ảnh: BNPS

Alan nói: "Chúng tôi đã cùng nhau dò tìm kim loại được vài năm rồi. Chúng tôi không làm điều đó vì tiền, chúng tôi làm điều đó vì khía cạnh xã hội của nó.

Trước đây chúng tôi chưa bao giờ tìm thấy thứ gì có giá trị và luôn trở về nhà trong thất vọng - cho đến bây giờ!

Chúng tôi quyết định đi vào phút chót, tôi nghĩ đi sẽ phí thời gian lắm. Sau khoảng 2 giờ, tất cả những gì chúng tôi tìm thấy chỉ là một vài mảnh lon nhôm. Chúng tôi chuyển sang cánh đồng khác và có một vài người rải rác ở cánh đồng mới nhưng họ không tìm thấy gì cả.

Tôi đi về một hướng, còn Andy đi về hướng khác. Một lát sau, tôi thấy bóng dáng Andy đang bước về phía mình. Ông ấy chắp 2 tay trước ngực và nói: 'Tôi nghĩ mình sắp bị đau tim rồi'.

Anh ấy xòe tay ra và tôi nhận ra ngay đó là cái gì".

Bảo tàng Anh dự kiến sẽ công bố một báo cáo về những chiếc vòng cổ này trong vài tháng tới trước khi một ủy ban định giá xác định giá trị của chúng.

Phương Linh