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Đô đốc Nakhimov hiện đại hóa thực chất là một con tàu hoàn toàn mới

Bạch Dương
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Tạp chí 19FortyFive (1945) của Mỹ đánh giá rất cao tàu tuần dương hạt nhân Đô đốc Nakhimov của Nga sau khi nâng cấp.

Đô đốc Nakhimov 2026: Tàu tuần dương hạt nhân hoàn toàn mới của Hải quân Nga - Ảnh 1.

Tàu tuần dương tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân hạng nặng mang tên Đô đốc Nakhimov của Hải quân Nga có thể được coi là một con tàu hoàn toàn mới sau khi được hiện đại hóa.

Nhận định trên được đưa ra bởi chuyên gia Steve Balestrieri - một nhà báo đến từ ấn phẩm chuyên ngành 19FortyFive của Mỹ. Ông đã đánh giá chi tiết khả năng của tàu tuần dương tên lửa này.

Theo nhà phân tích, việc tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov trở về cảng Severomorsk là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong quá trình hiện đại hóa Hải quân Nga.

"Nhiều nhà phân tích hải quân tin rằng do tất cả những thay đổi đáng kể được thực hiện đối với thiết kế của con tàu trong gần 30 năm vắng bóng, khiến về cơ bản nó là một tàu chiến hoàn toàn mới", ông Balestrieri viết.

Tàu tuần dương hiện đại hóa này có số lượng tên lửa mang theo nhiều nhất so với bất kỳ chiến hạm mặt nước nào hiện có. Chiếc Đô đốc Nakhimov sẽ có khả năng mang theo 176 tên lửa, bao gồm cả những tên lửa chống hạm tối tân như Kalibr và Zircon siêu thanh.

Đô đốc Nakhimov 2026: Tàu tuần dương hạt nhân hoàn toàn mới của Hải quân Nga - Ảnh 2.

Tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov đã hoàn thành quá trình nâng cấp lớn.

Trước đó, Tạp chí Military Watch của Mỹ cũng cho rằng các tàu tuần dương tên lửa Dự án 1144.2M Orlan chế tạo dưới thời Liên Xô là lớp tàu chiến mặt nước cỡ lớn nhanh nhất thế giới.

Nhưng cần lưu ý, mặc dù được trang bị vũ khí và hệ thống điện tử mới, nhưng thiết kế của chiếc Đô đốc Nakhimov là không thể thay đổi, con tàu này sở hữu diện tích phản xạ radar rất cao, khiến nó dễ dàng bị đối phương phát hiện từ xa và ngắm bắn.

Hơn nữa việc chất quá nhiều vũ khí khiến toàn bộ con tàu bị xem như "kho đạn", sẽ bị kích nổ chỉ bởi 1 quả tên lửa chống hạm mang đầu đạn khiêm tốn, bài học của tuần dương hạm Moskva lớp Slava là điều mà Nga không thể xem nhẹ.

Theo 19FortyFive
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Tags

Moskva

Đô đốc Nakhimov

Steve Balestrieri

Balestrieri

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