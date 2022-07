Độ dài cáp USB như thế nào để truyền dữ liệu tốt nhất?

Tại sao chiều dài cáp USB lại quan trọng?

Trước khi chúng ta nói về độ dài của cáp USB, điều cần thiết là phải hiểu vai trò của chiều dài cáp đối với hiệu suất của nó.

USB là một giao diện được sử dụng bởi các thiết bị máy tính để truyền dữ liệu hoặc nguồn điện từ thiết bị này sang thiết bị khác. Khi hai thiết bị được kết nối qua cáp USB, chúng sẽ sử dụng các gói dữ liệu để giao tiếp với nhau. Để đảm bảo rằng người nhận nhận được từng gói dữ liệu, thiết bị nguồn sẽ đợi tín hiệu báo nhận từ đích trước khi gửi gói dữ liệu tiếp theo.

Do đó, chiều dài của cáp USB trở nên khá quan trọng. Nếu ngắn, thời gian di chuyển dữ liệu từ nguồn đến đích, còn được gọi là độ trễ truyền tín hiệu, sẽ ít hơn. Nhưng nếu cáp USB quá dài, độ trễ lan truyền sẽ kéo dài và có thể làm giảm đáng kể tốc độ truyền dữ liệu.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến độ dài tối đa của cáp USB là suy giảm hoặc cường độ tín hiệu. Khi một tín hiệu dữ liệu truyền qua cáp USB, nó sẽ gặp phải điện trở và do đó, nó bị mất một phần sức mạnh. Dữ liệu truyền đi càng xa, tín hiệu càng suy giảm. Sau một thời điểm nhất định, cường độ tín hiệu quá thấp để người nhận không thể hiểu được.

Vì vậy, cáp USB cần có độ dài nhất định để có được tín hiệu truyền dữ liệu tốt nhất.

Chiều dài tối đa của cáp USB

Chiều dài tối đa của cáp USB tùy thuộc vào thế hệ USB mà nó hỗ trợ. Diễn đàn Người triển khai USB-IF hoặc USB, tổ chức chịu trách nhiệm duy trì tiêu chuẩn USB, đặt thông số kỹ thuật cho từng thế hệ USB.

Tổ chức chịu trách nhiệm duy trì tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho từng thế hệ USB - USB-IF (USB Implementers Forum), khuyến nghị chiều dài cáp tối đa cho 2 thế hệ USB đầu tiên — USB 1.0 là 3 mét và USB 2.0 là 5 mét.

Sau đó, USB-IF không còn đề xuất chiều dài cáp tối đa cho bất kỳ thế hệ USB nào nữa. Thay vào đó, USB-IF yêu cầu cáp USB phải đáp ứng các yêu cầu hiệu suất cụ thể, bao gồm cả độ trễ và suy hao truyền tín hiệu.

Đối với các yêu cầu hiệu suất nhất định, chiều dài thực tế tối đa của cáp USB 3.2 Thế hệ 1 (còn được gọi là USB 3.0, USB 3.1 Thế hệ 1) là 2-3m. Tương tự, cáp USB 3.2 Thế hệ 2 (còn gọi là USB 3.1, USB 3.1 Thế hệ 2) và USB 3.2 Thế hệ 2 × 2 có thể dài tối đa 1m. Cáp USB 4 sẽ được giới hạn ở mức tối đa là 0,8m.

Đáng chú ý, USB-IF đề xuất độ dài thực tế hơi khác nhau cho cáp USB 2.0 và USB 3.2 Thế hệ 1 sử dụng đầu nối USB-C. Điều này rất có thể là do đặc điểm kỹ thuật của cáp USB-C bao gồm các yêu cầu cung cấp điện cao hơn.

Một trong những lý do chính khiến chiều dài cáp USB tối đa giảm theo mỗi thế hệ USB mới là tốc độ truyền dữ liệu. Điều này là do, với mọi thế hệ mới, chúng ta có tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn. Do đó, cáp USB phải có độ trễ truyền tín hiệu thậm chí còn thấp hơn, điều này chỉ có thể đạt được bằng cách giảm chiều dài cáp.