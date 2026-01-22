DN vốn hóa 160 tỷ USD hỗ trợ startup tạo mô hình giúp Việt Nam cải thiện 1 chỉ số đang thua kém Singapore

Ảnh minh họa

Hiện nay, trong bối cảnh có nhiều vấn đề biến động, hiệu suất là bài toán mà nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam đang phải đối mặt.

Tại sự kiện giới thiệu mô hình "Doanh nghiệp AI" sáng nay (22/1), TS Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA), nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cho rằng trong kỷ nguyên số hiện nay, tự động hóa bắt buộc phải gắn liền với trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm kết nối toàn bộ công đoạn sản xuất.

Nguyên Bộ trưởng dẫn lại thông tin từ CEO của Anthropic và cảnh báo về tốc độ thay đổi chóng mặt: "Trong vòng 6 - 12 tháng tới, các nền tảng AI sẽ làm được tất cả công việc mà một kỹ sư lập trình có thể làm. Các kỹ sư của chúng ta sẽ chỉ còn khâu cuối cùng là biên tập mã code mà AI làm ra". Điều này cũng đặt ra áp lực buộc người làm công nghệ Việt Nam phải chuyển dịch một cách nhanh chóng.

TS Nguyễn Quân phát biểu tại sự kiện.

Đồng quan điểm với TS Nguyễn Quân, ông Vũ Thanh Thắng, Chủ tịch Công ty AIZ (một startup trẻ của Việt Nam), dẫn chứng số liệu cho thấy một "nghịch lý" đã tồn tại trong nhiều năm. Đó là hiệu suất của người lao động Việt Nam thấp hơn một số nước trong khu vực như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia…, trong khi luôn đứng top đầu trong các cuộc thi toán và tin học quốc tế.

Ngoài ra, có 98% trong gần 1 triệu doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), đóng góp khoảng 65% GDP cho đất nước.

Do đó, nếu nâng hiệu suất khối này lên 10% thì nền kinh tế Việt Nam có thể tạo thêm giá trị ước tính 30 tỷ USD.

Ông Vũ Thanh Thắng nhấn mạnh rằng, AIZ ra đời với mong muốn "AI hóa toàn bộ doanh nghiệp SME Việt Nam để nâng hiệu suất, đóng góp vào giá trị phát triển đất nước".

Ông Vũ Thanh Thắng, Chủ tịch Công ty AIZ, chia sẻ về mô hình "Doanh nghiệp AI".

Mô hình giúp doanh nghiệp Việt nâng cao hiệu suất

Tuy nhiên, theo ông Thắng, rào cản lớn nhất chính là sự phân mảnh dữ liệu. Chủ tịch AIZ chỉ ra rằng, mặc dù doanh nghiệp có sử dụng nhiều phần mềm, nhưnng dữ liệu lại bị cát cứ và trở thành dữ liệu chết. Điều này khiến người điều hành không thể đưa ra quyết định dựa trên thông tin tổng thể.

Chính vì vậy, để giải quyết "nỗi đau" này của nhiều doanh nghiệp, việc xây dựng một "bộ não số" (BrainZ) thuần Việt có khả năng hợp nhất dữ liệu và tri thức nghiệp vụ, thay vì chỉ lưu trữ như ERP truyền thống, được coi là giải pháp cốt lõi. Theo lãnh đạo AIZ, xuất phát từ hạt nhân này, doanh nghiệp mới có thể phát triển các "AgentZ" (nhân sự số) và "CollabZ" (quy trình số), từ đó phối hợp cùng con người, tối ưu hóa nguồn lực.

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong việc ứng dụng AI một cách bài bản, thực chất và hiệu quả, hôm nay, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC – thuộc Bộ Tài chính) phối hợp cùng AIZ chính thức ra mắt giải pháp chuyển đổi AI toàn diện cho doanh nghiệp, kiến tạo mô hình "Doanh nghiệp AI" vận hành trên hệ sinh thái BrainZ – AgentZ – ColabZ.

Theo ông Võ Xuân Hoài – Phó Giám đốc NIC, BrainZ – AgentZ – ColabZ là ba cấu phần rất quan trọng trong doanh nghiệp khi sử dụng AI.

Phát biểu tại sự kiện, ông Võ Xuân Hoài – Phó Giám đốc NIC nhấn mạnh, BrainZ – AgentZ – ColabZ là ba cấu phần rất quan trọng trong doanh nghiệp khi sử dụng AI, giúp tối ưu con người thay vì sử dụng nhiều nguồn lực con người như trước đây.

TS Nguyễn Quân nhận định, giải pháp "Doanh nghiệp AI" của AIZ là một nền tảng quan trọng, góp phần thúc đẩy ứng dụng AI trên diện rộng, tạo ra chuyển biến mang tính hệ thống về năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới.

Qualcomm cam kết đồng hành cùng AIZ

Ông Thiều Phương Nam – Tổng Giám đốc Qualcomm Tổng Giám đốc Qualcomm Vietnam, Campuchia và Lào, chia sẻ tại sự kiện.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ chương trình, ông Thiều Phương Nam – Tổng Giám đốc Qualcomm Tổng Giám đốc Qualcomm Vietnam, Campuchia và Lào khẳng định, Tập đoàn cam kết đồng hành cùng AIZ trong việc thúc đẩy triển khai AI cho doanh nghiệp thông qua hạ tầng suy luận AI (AIC) của Qualcomm. Việc này giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai, đảm bảo hiệu năng, độ ổn định và tối ưu chi phí.

"Chúng tôi đã đặt một trong ba trung tâm nghiên cứu AI lớn nhất của Qualcomm trên toàn cầu tại Việt Nam", ông Thiều Phương Nam chia sẻ. Cụ thể hơn, theo ông Thiều Phương Nam, Tập đoàn Qualcomm đang tiến hành hợp tác với các đơn vị như AIZ để cung cấp hạ tầng phần cứng và stack phần mềm, tập trung vào xu hướng Hybrid AI (tức là kết hợp xử lý trên thiết bị và điện toán đám mây). Việc hợp tác này nhằm đưa ra các giải pháp có tính ổn định, độ trễ thấp, chi phí hiệu quả và tiêu thụ điện năng thấp nhất cho doanh nghiệp Việt.

Hiện nay, Qualcomm là tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ vô tuyến, thông tin di động tiên tiến 5G, có trụ sở tại Mỹ, với giá trị vốn hóa khoảng 160 tỷ USD. Trong những năm qua, Qualcomm hoạt động theo mô hình sản xuất không sở hữu nhà máy (fabless), với mức đầu tư cho R&D khoảng 70 tỷ USD, sở hữu hơn 140.000 bằng sáng chế và dẫn đầu trong công nghệ 5G.

Tập đoàn đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực AI tại biên (EDge AI), được sử dụng trong các thiết bị như điện thoại, ô tô, kính thực tế mở rộng (XR) và máy tính xách tay.

Tại Việt Nam, Qualcomm đã hoạt động trên 20 năm với nhiều dấu mốc quan trọng. Đáng chú ý, vào tháng 4/2025, Qualcomm công bố mua lại MovianAI - công ty AI tạo sinh thuộc VinAI (Vingroup) và thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển AI tại Hà Nội. Đây chính là trung tâm AI lớn thứ ba toàn cầu của tập đoàn, sau Mỹ và Ấn Độ.