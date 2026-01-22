Nóng: Chính thức công bố ảnh cưới như cổ tích của Phương Nhi và con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Cô dâu Phương Nhi xinh đẹp bên chú rể Minh Hoàng.

Vào khoảng hơn 8h sáng nay (22/1), theo ghi nhận của PV, anh Vũ Mạnh Tuấn, người sáng lập Louis Wu Studio, đã công bố hai bức ảnh cưới của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng, với lời chúc: "Tôi đợi đến khi hai người chỉ còn thấy nhau và quên đi mọi thứ khác. Tôi đợi đến khi cảm xúc tự xuất hiện. Đủ xa để không làm phiền, đủ gần để không bỏ lỡ… Chúc hai bạn luôn đi cùng nhau, bằng tất cả sự chân thành và bình yên".

Đồng thời, anh Vũ Mạnh Tuấn còn hashtag "VinpearlNhaTrang". Đây có thể chính là nơi sẽ diễn ra lễ cưới của Á hậu Phương Nhi và con trai tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Vinpearl Nha Trang là một trong những khu resort sang trọng bậc nhất thuộc sở hữu của tập đoàn nhà chú rể.

Vợ chồng Á hậu lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc giữa một khu vườn xuân.

Cùng thời điểm đăng bài với anh Vũ Mạnh Tuấn, Antiantiart (nhóm làm phim và sáng tạo đa phương tiện nổi tiếng đến từ Hà Nội) bất ngờ công bố bộ ảnh cưỡi ngựa trắng của Phương Nhi và Phạm Nhật Minh Hoàng, cùng với lời chúc hạnh phúc gửi tới cặp đôi.

Á hậu chụp ảnh cưới bên chú ngựa trắng.

Chú rể Minh Hoàng mặc đồng điệu với vợ.

Khác với vô vàn concept ảnh cưới quen thuộc, những bức ảnh cưới cùng ngựa nhanh chóng thu hút sự chú ý. Lựa chọn này của cặp đôi được cho là mang nhiều tầng ý nghĩa, gắn với cả tính cá nhân và yếu tố văn hoá - thời điểm.

Ngoài việc cô dâu Phương Nhi tuổi Ngọ (SN 2002), theo quan niệm Á đông, ngựa là loài vật biểu trưng cho may mắn, hanh thông và thành công, gắn liền với câu chúc "mã đáo thành công". Hơn nữa, ngựa cũng là biểu tượng của sức mạnh, sự bền bỉ và tinh thần kiên định. Đây là những giá trị thường được gắn với một cuộc hôn nhân vững vàng. Do đó, chụp ảnh cưới với ngựa được xem là lời cầu chúc cho cuộc sống hôn nhân suôn sẻ, thuận lợi và bền lâu.

Lễ cưới của Phương Nhi và chồng thiếu gia sẽ diễn ra trong 2 ngày

Hai vợ chồng Á hậu tạo dáng bên cây đàn piano.

Được biết, theo nhiều nguồn tin, lễ cưới của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng ấn định diễn ra trong 2 ngày là 22/1 và 23/1. Địa điểm tổ chức chính là một trong những khu resort sang trọng bậc nhất thuộc sở hữu của Tập đoàn Vingroup. Việc này nhằm đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho ngày vui của cặp đôi.

Đáng chú ý, hôn lễ của Phương Nhi và Minh Hoàng có quy định trang phục là nhẹ nhàng, tươi tắn và thanh lịch. Cụ thể, về màu sắc sẽ ưu tiên các tông màu pastel hoặc màu sắc trẻ trung.

Một chi tiết khiến cộng đồng mạng không khỏi tò mò là hoạt động thi đấu thể thao dự kiến diễn ra vào sáng 23/1. Đây được xem là điểm nhấn và thậm chí lần đầu xuất hiện trong các đám cưới sao Việt.

Trước khi tiến tới lễ cưới vào đầu năm nay, Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng đã thực hiện các nghi thức lễ ăn hỏi truyền thống vào tháng 1/2025. Buổi lễ có sự góp mặt của gia đình hai bên và những người bạn thân thiết nhất. Ngay tại buổi lễ này, nhan sắc sang trọng và xinh đẹp của Á hậu đã nhận được nhiều lời khen của công chúng. Đồng thời, thiếu gia Minh Hoàng cũng gây ấn tượng với vẻ ngoài lịch lãm.

Phương Nhi được công chúng biết đến khi đoạt á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Mỹ nhân có tên đầy đủ Nguyễn Phương Nhi, quê Thanh Hóa, cao 1,7 m. Cô từng theo học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội. Chú rể là doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng, sinh năm 2000, là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Trước đó, Phương Nhi - Minh Hoàng quen nhau kín tiếng và đến khi tổ chức lễ ăn hỏi vào đầu năm 2025 mới xác nhận thông tin với công chúng.

(Ảnh: Louis Wu, Antiantiart)