Vàng tăng giá kỷ lục, một nhà vàng ở Việt Nam báo lãi hơn 2.800 tỷ đồng

PNJ công bố lãi khủng trong năm 2025. Ảnh minh họa

Tính đến 17h30 chiều nay (21/1), vàng miếng SJC chính thức đạt mức 170 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tương tự, vàng nhẫn của nhiều thương hiệu cũng đạt mốc 170 triệu đồng/lượng (bán ra).

Cùng chiều với vàng, bạc cũng tăng giá kỷ lục, khi hiện được giao dịch ở hơn 98 triệu đồng/kg, tiến sát mốc 100 triệu đồng.

Trong bối cảnh giá vàng bạc tăng mạnh, một doanh nghiệp nổi tiếng là PNJ vừa công bố kết quả kinh doanh với kỷ lục bất ngờ.

Mới đây, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025, với doanh thu thuần đạt 9.623 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của PNJ đạt 1.219 tỷ đồng, tăng mạnh gần 67%. Đây là lần đầu tiên PNJ lãi nghìn tỷ trong một quý.

Tính lũy kế cả năm 2025, PNJ thu về 34.976 tỷ đồng doanh thu thuần và 2.829 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, doanh thu của PNJ sụt 7,5% nhưng lãi sau thuế vượt 44% kế hoạch năm và đồng thời cũng cao hơn năm 2024 khoảng 34%. Con số hơn 2.800 tỷ đồng được coi là mức lợi nhuận kỷ lục trong lịch sử của PNJ.

Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp của PNJ cải thiện mạnh từ 17,6% lên 22%. Theo PNJ lý giải là nhờ thay đổi cơ cấu doanh thu. Cụ thể, tỷ trọng doanh thu từ trang sức bán lẻ của PNJ đạt 69,6%, tăng 11,2 điểm phần trăm so với mức 58,3% trong năm 2024. Đồng thời, tỷ trọng doanh thu từ vàng miếng giảm từ 30,8% về 18,9% (vốn có biên lợi nhuận mỏng hơn).

Ngoài ra, giá trị thu hồi trong việc xử lý hàng hóa mua lại tăng so với cùng kỳ trong bối cảnh giá vàng tăng. Cùng với đó, PNJ kiểm soát hiệu quả chi phí, ứng phó linh hoạt và tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Sản phẩm nhẫn tròn trơn của PNJ. Ảnh minh họa

Về hiệu quả kinh doanh theo từng kênh, trong bối cảnh sức mua biến động vì giá vàng tăng mạnh, doanh thu bán lẻ PNJ trong năm 2025 vẫn tăng 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo lý giải của PNJ, kết quả này được hỗ trợ bởi một số nguyên nhân sau.

Thứ nhất, sự phục hồi nhu cầu trong quý 4/2025.

Thứ hai, hiệu quả vận hành hệ thống 431 cửa hàng bằng việc tập trung nâng cấp sang mô hình cửa hàng diện tích lớn, cũng như nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Thứ ba, các chương trình marketing hiệu quả thu hút khách hàng mới và quay lại.

Thứ tư, chiến lược sản phẩm và danh mục hàng hóa được điều chỉnh linh hoạt theo sự thay đổi thị trường.

Bên cạnh đó, doanh thu trang sức bán sỉ trong 2025 tăng 1,7% so với cùng kỳ. Ngược lại, doanh thu vàng 24k giảm 43%. Theo PNJ, trong bối cảnh nguồn nguyên liệu và nguồn cung sản phẩm 24K bị hạn chế kéo dài từ nửa cuối 2024 đến hết 2025, doanh nghiệp đã chủ động ưu tiên phân bổ nguồn lực cho mảng trang sức bán lẻ (lĩnh vực kinh doanh cốt lõi). Mặt khác, PNJ cho hay, xu hướng khách hàng mua và nắm giữ vàng 24K làm tác động đến doanh thu mảng vàng 24K.

Trên thực tế, giá vàng trong năm 2025 đã tăng từ vùng 82 triệu đồng lên trên 150 triệu đồng mỗi lượng. Đà tăng của giá vàng đã kích thích nhu cầu chốt lời đối với những người đã sở hữu vàng từ lâu.

Trước đó, PNJ áp dụng chính sách thu mua vàng trang sức có hàm lượng thấp ở mức 70% - 80% giá trị hóa đơn ban đầu, trong khi hàng trang sức có hàm lượng vàng cao được thu mua theo giá thị trường. Tuy nhiên, đến đầu năm nay, PNJ mới thay đổi chính sách thu mua lại cả trang sức có hàm lượng vàng thấp và cao (ngoại trừ trang sức kim cương/đá quý và nhẫn cưới) theo giá thị trường.

Vốn điều lệ của PNJ dự kiến tăng lên hơn 5.100 tỷ đồng

Được biết, PNJ đang triển khai lấy ý kiến cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ vốn chủ sở hữu. Cụ thể, PNJ sẽ phát hành 170,6 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 50%. Theo đó, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Như vậy, vốn điều lệ doanh nghiệp này dự kiến tăng từ 3.411 tỷ đồng lên 5.117 tỷ đồng. Thời điểm dự kiến phát hành cổ phiếu là trong quý I và II năm 2026.

Trước đó, ngày 9/1, PNJ thông báo là ngày giao dịch không hưởng quyền để tạm ứng cổ tức tiền mặt năm tài chính 2025 với tỷ lệ 10%. Ngày thanh toán là ngày 28/1/2026. Với 341 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp kinh doanh vàng nổi tiếng dự chi 341 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này.