Giá vàng ở Việt Nam đột ngột tăng mạnh, bứt tốc tiến sát mốc kỷ lục chưa từng có trong lịch sử

Ảnh minh họa

Tính đến hơn 10h sáng nay (21/1), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC thêm 3,1 triệu đồng mỗi lượng, với mức giá từ 167,2 – 169,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Thương hiệu Phú Quý cũng tăng giá mua vàng miếng lên 3 triệu đồng, từ 166,5 – 166,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Như vậy, chỉ trong 3 ngày qua, giá vàng miếng đã tăng tới 6,4 triệu đồng/lượng.

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn trong nước cũng bật tăng mạnh, thêm hơn 3 triệu đồng mỗi lượng. Hiện nay, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều đang niêm yết ở mức giá 167,2 – 169,2 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá cao nhất từ trước đến nay của giá vàng ở Việt Nam.

Ngoài ra, vàng nhẫn Phú Quý hiện niêm yết 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng.

Trên thực tế, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji đều niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 164,1 - 166,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Đồng thời, giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo giá vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 163,1 - 166,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua. Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 161,5 - 164,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng…

Vì sao giá vàng tăng kỷ lục?

Giá vàng thế giới cũng đang tăng mạnh. Ảnh minh họa

Sở dĩ giá vàng trong nước tăng mạnh sáng nay là do giá vàng thế giới lên mốc 4.824 USD/ounce, tăng 150 USD so với 24h trước. Như vậy, với mức giá này, 1 lượng vàng theo giá vàng thế giới quy đổi có mức giá là 153,4 triệu đồng, chênh lệch gần 16 triệu đồng.

Theo các chuyên gia, yếu tố chính thúc đẩy giá vàng hôm nay tăng vọt lên là nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng giữa căng thẳng địa chính trị Mỹ - châu Âu leo thang. Mặt khác, ngay từ đầu tuần này, thị trường chứng khoán toàn cầu đã lao dốc khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định tham vọng kiểm soát Greenland, cũng như đe dọa áp thuế quan mới lên hàng hóa từ nhiều quốc gia châu Âu.

Theo Bloomberg đưa tin, châu Âu cũng đang cân nhắc kích hoạt công cụ đáp trả, với các biện pháp thuế trả đũa lên hàng hóa Mỹ. Nhưng Đức, nền kinh tế xuất khẩu lớn của châu Âu, lại tỏ ra thận trọng hơn do phụ thuộc quá nhiều vào thương mại với Mỹ.

Ngoài ra, thị trường trái phiếu Nhật Bản bất ổn cũng đang đẩy lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng cao. Thực tế là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 4 tháng, khi đợt bán tháo lớn trên thị trường trái phiếu Nhật Bản lan sang thị trường nợ toàn cầu.

Hơn nữa, căng thẳng tại Trung Đông, nhất là tình hình Iran, cũng đang góp phần gia tăng nhu cầu trú ẩn vào vàng.

Chính những diễn biến phức tập trên đã khiến đồng USD rớt giá mạnh khi niềm tin vào các tài sản tài chính Mỹ bị lung lay. Thay vào đó, dòng tiền toàn cầu ồ ạt chảy vào kim loại quý nhằm phòng trừ rủi ro chính trị. Giới phân tích tại Kitco nhận định rằng, vàng đang ở trong một chu kỳ tăng giá lịch sử"và mục tiêu 5.000 USD/ounce không còn là điều quá xa vời.

Cùng với đó, với các yếu tố địa chính trị, hoạt động mua vàng quy mô lớn của các ngân hàng trung ương vẫn đang được diễn ra mạnh mẽ. Hoạt động này như một phần trong chiến lược đa dạng hóa dự trữ và giảm phụ thuộc vào đồng USD. Bên canhjd dó, những lo ngại liên quan đến tính bền vững tài khóa của Mỹ, nợ công gia tăng, cũng vấn đề độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang tạo thêm lực đỡ cho giá vàng.

Theo các chuyên gia, dù vàng được coi là kênh trú ẩn an toàn, nhưng người mua nhỏ lẻ sẽ đối mặt với rủi ro rất lớn nếu thị trường có nhịp điều chỉnh kỹ thuật đột ngột.

Trên thực tế, kể từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 79%. Điều này phản ánh mức độ gia tăng đáng kể của các rủi ro địa chính trị và căng thẳng thương mại toàn cầu.