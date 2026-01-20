Vàng miếng đứng im, giá vàng nhẫn đột ngột leo đỉnh chưa từng có ở Việt Nam

Ảnh minh họa

Trong phiên giao dịch sáng nay (20/1), giá vàng miếng SJC đi ngang và tiếp tục neo ở mốc 165 triệu đồng/lượng.

Tại thời điểm hơn 11h20', giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý… niêm yết từ 163-165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Nhìn chung, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp ở Việt Nam chưa có biến động so với hôm qua (19/1). Việc "đứng yên" ở mốc 165 triệu đồng/ lượng giúp vàng miếng giữ chắc được mức giá đỉnh lịch sử từ trước đến nay.

Đầu năm 2026, vàng miếng SJC được bán ra quanh vùng 152,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ trong chưa đầy một tháng, vàng miếng đã tăng tới hơn 12 triệu cho mỗi lượng, tương ứng mức tăng ròng tới 8%.

Trong khi đó, cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn ở Việt Nam tiếp tục tăng nhẹ. Cụ thể, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết giao dịch từ 162 – 165 triệu động (mua vào – bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên trước. Đây cũng là mức giá cao nhất từ trước đến nay của vàng nhẫn ở Việt Nam. Bảo Tín Mạnh Hải cũng đang giao dịch từ 161,8 - 164,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng của Bảo Tín Mạnh Hải tính đến 10h sáng nay.

So với đầu năm nay, giá vàng nhẫn đã tăng từ 10 - 12 triệu/lượng, tùy doanh nghiệp. Với chênh lệch giá mua - bán trong khoảng 2 - 3 triệu đồng, người mua vàng nhẫn vào hồi đầu năm tới nay đã lãi từ 7 - 10 triệu đồng mỗi lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.667 USD/ounce. Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, mức giá này tương đương với khoảng 148,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 16,7 triệu đồng/lượng.

Vì sao giá vàng tăng vọt?

Giá vàng tăng trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại trước những bất ổn toàn cầu.

Theo các chuyên gia, đà tăng của giá vàng trong nước và thế giới phản ánh tâm lý lo ngại của nhà đầu tư trước những diễn biến bất ổn toàn cầu.

Theo đó, đỉnh điểm đẩy giá vàng trong mấy ngày gần đây là tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuối tuần qua, Tổng thống Trump đã đăng tải trên mạng xã hội, đe dọa áp thuế suất 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 8 quốc gia châu Âu (bao gồm Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan, Phần Lan và Anh) kể từ ngày 1/2.

Ngoài ra, Tổng thống Trump còn muốn nâng thuế suất lên 25% từ ngày 1/6 nếu không đạt được thỏa thuận cho phép Mỹ mua lại Greenland. Đây là lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch mà ông từ lâu đã coi là vấn đề an ninh quốc gia.

Các lãnh đạo châu Âu đã phản ứng gay gắt ngay sau thông báo này. Nghị viện châu Âu cũng nhanh chóng lên tiếng tạm dừng phê chuẩn các thỏa thuận thương mại cũ. Đồng thời, một số quốc gia kêu gọi biện pháp trả đũa.

Chính vì phản ứng dây chuyền này khiến thị trường chứng khoán châu Âu lao dốc mạnh nhất trong 2 tháng qua, trong khi đồng USD suy yếu. Theo các chuyên gia, chính chững yếu tố này góp phần quan trọng hỗ trợ đà tăng của giá vàng trong những ngày gần đây.

Trên thực tế, thị trường vàng tiếp tục thu hút sự quan tâm khi các nhà đầu tư tìm cách phòng ngừa rủi ro trước sự bất ổn địa chính trị trên thế giới. Theo báo cáo mới nhất từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới, vàng có thể duy trì xu hướng tăng mạnh, đặc biệt là khi các nhà lãnh đạo kinh tế thế giới vừa xác định xung đột địa kinh tế là rủi ro hàng đầu trong năm 2026.