Nhận được một lá thư tay, vị đại gia này lập tức xuất 2.000 tỷ đồng cho bầu Đức vay không cần giấy nợ

Tỷ phú Trần Bá Dương (phải) là người đã cho bầu Đức vay 2.000 tỷ đồng mà không cần giấy nợ.

Ông là tỷ phú Trần Bá Dương - Chủ tịch CTCP Tập đoàn Trường Hải.

Tỷ phú Trần Bá Dương (SN 1960) là một doanh nhân nổi tiếng của Việt Nam. Ông là người sáng lập và hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn THACO (CTCP Tập đoàn Trường Hải).

Từ một xưởng sửa chữa xe cũ trở thành tập đoàn đa ngành hàng đầu, THACO hiện hoạt động trong các lĩnh vực như: Ô tô, nông nghiệp (HAGL Agrico); cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, logistics, đầu tư và xây dựng; thương mại và dịch vụ.

Ông Trần Bá Dương xuất thân là kỹ sư cơ khí. Đến năm 1987, nhờ tinh thần cầu tiến và năng lực chuyên môn, ông được bổ nhiệm làm Quản đốc nhà máy. Bốn năm sau, ông giữ chức Quản đốc xưởng sửa chữa thuộc Xí nghiệp cơ khí giao thông Đồng Nai.

Vào năm 1997, ông Trần Bá Dương thành lập CTCP ô tô Trường Hải. Ban đầu, doanh nghiệp này kinh doanh xe đã qua sử dụng và phân phối phụ tùng. Đến năm 2000, ông đã đầu tư mở xưởng lắp ráp xe tải nhẹ thương hiệu Kia, từ đó đặt nền móng cho chiến lược sản xuất ô tô trong nước.

Ông Trần Bá Dương từng có nhiều năm liền ở trong danh sách những người giàu nhất Việt Nam. Ảnh: THACO

Dưới sự điều hành của ông Trần Bá Dương, từ một xưởng sửa chữa xe cũ trở thành tập đoàn đa ngành hàng đầu, THACO hiện hoạt động trong các lĩnh vực như: Ô tô, nông nghiệp (HAGL Agrico); cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, logistics, đầu tư và xây dựng; thương mại và dịch vụ.

Vào năm 2018, ông lần đầu được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD, với tài sản ước tính trên 1 tỷ USD. Nhưng đến đầu năm 2025, giá trị tài sản của ông có sự biến động. Cụ thể, theo cập nhật vào tháng 3 – 4/2025, ông Trần Bá Dương rời khỏi danh sách tỷ phú USD của Forbes. Nguyên nhân là vì những biến động về định giá tài sản cũng như tái cấu trúc doanh nghiệp. Mặc dù đã rời khỏi danh sách tỷ phú USD, nhưng ông vẫn từng là một trong những người giàu nhất Việt Nam trong nhiều năm liền.

Tỷ phú Trần Bá Dương cho bầu Đức vay 2.000 tỷ không cần giấy xác nhận

Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) chia sẻ tại Lễ tri ân Người lao động có nhiều cống hiến cho Tập đoàn. Ảnh: HAG

Tại Lễ "Tri ân người lao động có nhiều cống hiến" vào sáng 18/1, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đã ôn lại những kỷ niệm về quãng thời gian đầy khó khăn của doanh nghiệp.

Ông Đức kể, vào năm 2006, HAGL là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. HAGL lúc bấy giờ dồn lực đầu tư cho cây cao su. Đến năm 2007, một tập đoàn của Singapore từng đầu tư 120 triệu USD vào HAGL và đặt niềm tin HAGL sẽ có lợi nhuận khoảng 500 triệu USD vào năm 2016 từ loại cây này.

Thế nhưng, vì nhiều yếu tố trên thị trường, giá cao su tại thời điểm đầu tư là 5.200 USD/tấn đã tụt xuống còn 1.100 USD/tấn lúc thu hoạch. Thực tế này khiến HAGL rơi vào tình cảnh cực kỳ khó khăn.

Theo ông Đức, năm 2007 – 2008, ông còn là người giàu nhất Việt Nam, nhưng ngay sau đó cũng là người nghèo nhất Việt Nam.

Đỉnh điểm là năm 2016, HAGL có tổng nợ lên tới 36.000 tỷ và lỗ lũy kế 7.000 tỷ. Khi đó, tập đoàn không có tiền trả lương cho người lao động, khiến nhân sự nội bộ hoang mang. Ngân hàng không cho vay và người bên ngoài đánh giá tập đoàn không biết quản trị dẫn đến thất bại.

Đáng chú ý, bầu Đức kể, vào năm 2018, ông chủ động viết thư tay gửi cho tỷ phú Trần Bá Dương. Sau khi đọc thư, Chủ tịch Tập đoàn THACO gặp ông Đức vào một buổi chiều và đưa cho 2.000 tỷ đồng, thậm chí không cần tới một tờ giấy xác nhận.

Theo bầu Đức, chính nhờ 2.000 tỷ này đã giúp HAGL có thể dần tái thiết tập đoàn HAGL.

Về sau, nhờ từng bước chuyển sang phát triển các loại cây khác như sầu riêng, chuối và hiện là dâu tằm, cà phê, tình hình của HAGL đã dần được cải thiện. Bầu Đức chia sẻ, HAGL có thể được xem là đã được hồi sinh, khi nằm trong nhóm những doanh nghiệp có mức nợ thấp nhất ở Việt Nam. Cụ thể, từ 36.000 tỷ đồng nợ vạy, sau 10 năm tái cơ cấu, HAGL hiện chỉ còn nợ khoảng 5.000 tỷ đồng.