DN Việt ra mắt UAV bầy đàn dùng AI: "Binh đoàn bầu trời" tự động dập lửa, cứu người từ cao độ 300m

Thực tế các vụ cháy tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM thời gian qua cho thấy, công tác cứu hộ, cứu nạn thường gặp trở ngại lớn do hạ tầng giao thông. Việc đám cháy xảy ra trong các ngách nhỏ, ngõ cụt không chỉ khiến xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp mà còn gây khó khăn cho việc triển khai đường vòi dẫn nước và các thiết bị cứu hộ hạng nặng.

Bên cạnh đó, các tòa nhà cao tầng vượt quá tầm với của thang cứu hỏa thông thường cũng là một thách thức lớn.

Trong bối cảnh đó, CT UAV (thành viên Tập đoàn CT Group) đã phát triển thành công hệ thống UAV bầy đàn (Fire Swarm). Đây là giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giải quyết bài toán tiếp cận và dập lửa tại những địa hình mà xe chữa cháy chuyên dụng khó tiếp cận. Hệ thống UAV bầy đàn của CT UAV được kỳ vọng sẽ tạo ra đột phá trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Sản phẩm của CT UAV.

Thông tin từ CT UAV cho biết, một hệ thống Fire Swarm bao gồm hàng chục UAV hoạt động đồng bộ như một đội hình chiến thuật trên không. Trong đó, một UAV chỉ huy đóng vai trò “chỉ huy chiến trường”, được trang bị lidar, camera cảm nhiệt và chip AI. UAV chỉ huy liên tục xây dựng bản đồ nhiệt để xác định chính xác vị trí và hướng lan của đám cháy.

Các UAV còn lại được gọi là UAV Attacker trực tiếp làm nhiệm vụ dập lửa, cứu hộ và các nhiệm vụ quan trọng khác. Mỗi UAV có thể mang theo nước, hóa chất chữa cháy hoặc các bóng chữa cháy chuyên dụng. Khi nhận lệnh từ UAV chỉ huy, toàn bộ đội hình tự động phân chia góc tiếp cận, tính toán đường bay tránh va chạm và đồng loạt phun nước, hóa chất, ném bóng dập lửa vào vị trí cháy. Tuy nhiên, một đám cháy không thể dập tắt chỉ bằng một lần. Vì vậy, CT UAV đã thiết kế hệ thống Fire Swarm theo một vòng lặp theo quy trình tự động. Quy trình này được lặp lại liên tục cho đến dập tắt xong đám cháy.

Trong các thử nghiệm được thực hiện vào đầu tháng 3/2026, phi đội 5 UAV đã hoạt động liên tục trong 45 phút, thực hiện 12 chu kỳ tấn công và nạp nước, cho đến khi đám cháy giả được dập tắt hoàn toàn.

Bên cạnh chữa cháy, các UAV trong hệ thống UAV bầy đàn sẽ làm các công việc cứu hộ khác để ứng cứu kịp thời như phát loa công suất lớn để hướng dẫn người dân, dùng đèn LED công suất lớn rọi đường từ trên cao do khu vực cháy thường phải cắt điện, dùng tín hiệu laser định hướng thoát hiểm dẫn lối an toàn. Ngoài ra, UAV còn có thể thả mặt nạ phòng độc, áo chống lửa và bình chữa cháy giúp người mắc kẹt cầm cự an toàn trong lúc chờ lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp.

Ngoài các ngách sâu, ngõ hẻm nhỏ thì CT UAV còn có thiết bị UAV PCCC cho các tòa nhà lên đến độ cao 300 mét nơi mà xe cứu hỏa chưa thể vươn tới.

Doanh nghiệp cho biết hiện đang phát triển tiếp các UAV hạng nặng chuyên cứu hộ cứu nạn với kén an toàn có thể cứu các nạn nhân bị thương ra khỏi đám cháy. UAV này cũng có thể thả các robot chữa cháy xuống mặt đất và các cánh tay robot để phá cửa cứu hộ.

Việc làm chủ công nghệ điều khiển bầy đàn bằng AI không chỉ khẳng định năng lực công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam mà còn cung cấp một công cụ thực dụng, hiệu quả để giảm thiểu thiệt hại trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các đô thị có mật độ dân cư cao.