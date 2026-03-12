Thông tin mới nhất về UAV giao hàng trên biển "Made in Vietnam", kháng gió cấp 7, 8

Tháng 2 vừa qua, tuyến giao hàng vượt biển bằng thiết bị bay không người lái (UAV) lộ trình Cần Giờ – Vũng Tàu đã chính thức được khai trương. Đây là kết quả phối hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Vietnam Post, GASCO và đơn vị chế tạo CT UAV (thành viên Tập đoàn CT Group). Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước tiến về hạ tầng logistics mà còn mở ra tiềm năng phát triển kinh tế không gian tầm thấp tại Việt Nam.

Khác với các dòng UAV thông thường, thiết bị do CT UAV phát triển được trang bị công nghệ kháng gió cực đoan. Trong môi trường biển với sức gió cấp 7, cấp 8, hệ thống này sử dụng thuật toán xử lý thời gian thực và bộ điều khiển bay chuyên sâu để duy trì lộ trình. Việc làm chủ công nghệ lõi cho phép thiết bị vận hành ổn định trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt – vốn là rào cản lớn nhất đối với các nền tảng bay không người lái hiện nay.

Hợp tác chiến lược vì cộng đồng và chủ quyền biển đảo

Để đưa công nghệ vào thực tiễn đời sống, mới đây, CT UAV cho biết, doanh nghiệp đã ký kết hợp tác cùng Báo Người Lao Động thông qua chương trình “CT UAV tiếp sức ngư dân bám biển”. Đây là hoạt động tiếp nối tinh thần của chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” (tiền thân là “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”) đã triển khai thành công trước đó.

Chia sẻ về định hướng này, đại diện Tập đoàn CT Group khẳng định: “Hiện nay CT UAV đã làm chủ công nghệ lõi và bước vào giai đoạn sáng tạo công nghệ. Chúng tôi có khả năng tạo ra nhiều sản phẩm chuyên biệt để hỗ trợ bà con ngư dân giảm bớt khó khăn thông qua các giải pháp công nghệ mới” .

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kết nối: “Báo Người Lao Động và CT UAV có điểm chung là tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên bằng công nghệ. Sự hợp tác này mang lại ý nghĩa lớn về mặt kinh tế, đồng thời góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo” .

Lễ ký kết hợp tác giữa CT UAV và Báo Người Lao Động.

Lễ phát động chính thức trong thời gian tới sẽ đánh dấu cột mốc các chuyến UAV đầu tiên cất cánh ra ngư trường. Khi công nghệ LAE đi vào đời sống, đây sẽ là điểm tựa kỹ thuật quan trọng, giúp ngư dân yên tâm duy trì hoạt động sản xuất dài ngày trên biển.

Thực tế hiện nay, ngành thủy sản đang phát triển mạnh với hơn 82.000 tàu cá và khoảng 4 triệu lao động biển, việc giá nhiên liệu duy trì ở mức cao đã khiến nhiều chuyến tàu tại các cảng cá trọng điểm chịu tác động. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của UAV được xem là giải pháp thiết thực.

Bên cạnh đó, đây cũng là giải pháp hậu cần hữu ích trong các trường hợp tàu gặp sự cố nhỏ hoặc thiếu nhu yếu phẩm, ngư dân có thể nhận thuốc men, linh kiện sửa chữa, thiết bị cứu hộ hoặc nhu yếu phẩm thông qua đường hàng không tầm thấp. Việc tiếp tế kịp thời giúp các con tàu duy trì thời gian bám biển, tối ưu hóa chi phí cho mỗi chuyến vươn khơi.