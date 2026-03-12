Giá vàng hôm nay giảm cắm đầu, bạc tiếp tục gây bất ngờ

Giá vàng 12/3: Lao dốc mạnh phiên thứ 3 liên tiếp, rời xa đỉnh lịch sử

Thị trường vàng trong nước ghi nhận một ngày giảm giá đồng loạt tại tất cả các thương hiệu lớn như SJC, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải. Đây là phiên điều chỉnh giảm thứ 3 liên tiếp trong tháng 3, khiến khoảng cách so với mức đỉnh đầu tháng ngày càng nới rộng.

Sáng ngày 12/03/2026, giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm sâu theo đà giảm của thị trường thế giới. Ghi nhận lúc 09h00, giá vàng miếng và vàng nhẫn tại các đơn vị kinh doanh lớn có sự biến động đáng kể như sau:

Tại Bảo Tín Mạnh Hải: Hệ thống này ghi nhận mức giảm đồng nhất trên tất cả các mặt hàng. Nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K niêm yết ở mức mua vào 18.280.000 đồng/chỉ và bán ra 18.580.000 đồng/chỉ.

Vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng giữ mức tương tự với mua vào 18.280.000 đồng/chỉ và bán ra 18.580.000 đồng/chỉ. Đáng chú ý, vàng nguyên liệu 999,9 chỉ còn 17.200.000 đồng/chỉ cho chiều mua vào.

Giá vàng hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải giảm mạnh.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC): Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức mua vào 182,800 triệu đồng/lượng và bán ra 185,800 triệu đồng/lượng. Đối với các loại vàng nhẫn 99,99 (loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ), mức giá mua vào hiện đứng ở ngưỡng 182,500 triệu đồng/lượng và bán ra 185,500 triệu đồng/lượng. Các loại vàng nữ trang cũng giảm mạnh, trong đó nữ trang 99,99% chỉ còn 180,500 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 184,000 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tại Tập đoàn Phú Quý: Phú Quý niêm yết mức giá khá sát với mặt bằng chung nhưng có sự ưu đãi hơn ở chiều mua vào đối với vàng miếng. Cụ thể, vàng miếng SJC tại đây được mua vào với giá 18,300,000 đồng/chỉ và bán ra 18,580,000 đồng/chỉ.

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 niêm yết mua vào 18,280,000 đồng/chỉ và bán ra 18,580,000 đồng/chỉ. Vàng trang sức 999.9 có giá mua vào 18,130,000 đồng/chỉ và bán ra 18,530,000 đồng/chỉ.

Tính từ đầu tháng 3, đây là phiên giảm giá thứ 3 liên tiếp sau chuỗi ngày tăng nóng. So với đỉnh cao nhất được thiết lập vào ngày 3/3 (khi giá bán ra chạm ngưỡng trên 19,200,000 đồng/chỉ tại một số thời điểm), hiện nay giá vàng đã giảm khoảng 620,000 - 700.000 đồng mỗi chỉ, tương đương mức giảm gần 7 triệu đồng mỗi lượng chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày.

Giá vàng thế giới và áp lực từ các chỉ số kinh tế quốc tế

Cùng thời điểm khảo sát, giá vàng thế giới (XAU/USD) đang giao dịch quanh ngưỡng 5,171.69 USD/ounce. Thị trường kim loại quý toàn cầu đang chịu áp lực bán tháo cực lớn khi đồng USD mạnh lên đáng kể. Chỉ số đồng Dollar tăng cao khiến vàng – vốn được định giá bằng USD – trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là do các số liệu lạm phát từ Mỹ vừa công bố cao hơn dự kiến. Điều này khiến giới đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn, thậm chí có thể thực hiện thêm các đợt tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Bên cạnh đó, tỷ giá ngoại tệ trong nước cũng có những biến động đáng chú ý. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại hiện đang giao dịch quanh mức mua vào 26,004 VNĐ và bán ra 26,314 VNĐ. Việc tỷ giá USD/VND neo ở mức cao cũng phần nào thu hẹp đà giảm của giá vàng trong nước so với đà giảm "sốc" của thế giới, khiến giá vàng nội vẫn đang cao hơn giá vàng ngoại quy đổi một khoảng cách khá xa.

Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn, vàng vẫn đang nằm trong xu hướng điều chỉnh kỹ thuật sau khi đã tăng quá nóng vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3. Các nhà đầu tư được khuyến cáo nên thận trọng, theo sát các diễn biến từ thị trường để có quyết định giao dịch phù hợp.

Giá bạc tiếp tục tăng﻿

Trái ngược với đà giảm sâu của giá vàng, giá bạc hôm nay ghi nhận mức tăng trưởng dương. Ghi nhận tại cả hai thương hiệu Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu như sau:

Tại hệ thống Phú Quý, các sản phẩm bạc đều hiển thị mũi tên xanh đi lên, cho thấy sự phục hồi về giá. Cụ thể: Bạc thỏi Phú Quý 999 (loại 1 lượng, 5 lượng, 10 lượng và 1kg): Niêm yết mức mua vào 3.209.000 VNĐ/lượng và bán ra 3.308.000 VNĐ/lượng.

Đồng bạc mỹ nghệ 999: Có giá mua vào 3.209.000 VNĐ/lượng và bán ra 3.775.000 VNĐ/lượng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 (loại 1kg): Mức giá tính theo cân nặng đạt 85.573.119 VNĐ/kg (mua vào) và 88.213.113 VNĐ/kg (bán ra).

Cập nhật giá bạc Phú Quý hôm nay 12/3.

Tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC), giá bạc cũng duy trì đà tăng tương ứng với thương hiệu Bạc Rồng Thăng Long Ag 999:

Bạc miếng (1 lượng): Mua vào 3.209.000 VNĐ và bán ra 3.308.000 VNĐ.

Bạc miếng (5 lượng): Mua vào 16.045.000 VNĐ và bán ra 16.540.000 VNĐ.

Bạc miếng (1kg): Đứng ở mức 85.573.119 VNĐ (mua vào) và 88.213.113 VNĐ (bán ra).﻿