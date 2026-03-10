Giá vàng hôm nay 10/3: Vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt "dậy sóng"

Giá vàng hôm nay 10/3: SJC và Bảo Tín Mạnh Hải bứt phá

Giá vàng hôm nay 10/3 chứng kiến một phiên giao dịch đầy biến động khi cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, bám sát đà hưng phấn của thị trường kim loại quý thế giới.

Theo dữ liệu cập nhật mới nhất vào sáng nay, mặt bằng giá vàng trong nước đã thiết lập những mốc cao mới. Cụ thể:

Tại Bảo Tín Mạnh Hải: Thương hiệu này cũng ghi nhận mức tăng tương ứng, phản ánh sát diễn biến thị trường.

Nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K: Mua vào 182,900 triệu đồng/lượng (18.290.000 đồng/chỉ) – Bán ra 185,900 triệu đồng/lượng (18.590.000 đồng/chỉ).

Vàng miếng SJC: Niêm yết tại 182,50 triệu đồng/lượng (mua) và 185,50 triệu đồng/lượng (bán).

Vàng trang sức 24K: Đang giao dịch quanh mức 180,90 - 184,90 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 10/3 tại Bảo Tín Mạnh Hải đã tiến sát ngưỡng 160 triệu đồng/lượng (ở chiều bán ra).

Không nằm ngoài xu thế chung, Tập đoàn Phú Quý cũng đã điều chỉnh tăng mạnh các mặt hàng kim loại quý trong phiên sáng nay.

Vàng miếng SJC: Niêm yết mức 182,70 triệu đồng/lượng (mua vào) và 185,50 triệu đồng/lượng (bán ra). So với mặt bằng chung của SJC, Phú Quý đang mua vào cao hơn 200.000 đồng/lượng, giúp người bán tối ưu hóa lợi nhuận trong thời điểm giá sát đỉnh.

Vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9: Mua vào ở mức 182,50 triệu đồng/lượng và bán ra 185,50 triệu đồng/lượng. Mức giá này cho thấy vàng nhẫn tại Phú Quý đang bám đuổi rất sát giá vàng miếng, xóa dần khoảng cách giữa hai loại hình đầu tư này.

Vàng trang sức 999.9: Hiện đang giao dịch quanh mức 180,00 - 184,00 triệu đồng/lượng.﻿

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC): Giá vàng SJC niêm yết cho các loại vàng miếng và vàng nhẫn có sự điều chỉnh tăng khoảng 1,4 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Vàng SJC (1L, 10L, 1KG): Mua vào 182,50 triệu đồng/lượng – Bán ra 185,50 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99%: Mua vào 182,20 triệu đồng/lượng – Bán ra 185,20 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán duy trì ở mức cao khoảng 3 triệu đồng/lượng. So với nhẫn trơn của SJC, dòng vàng nhẫn Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải đang cao hơn khoảng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Hiện tại, khoảng cách giữa vàng miếng và vàng thế giới vẫn ở mức rất cao (khoảng 21,7 triệu đồng/lượng).

Vàng nhẫn 9999 cũng đang bứt tốc và trở thành "ngôi sao" của năm 2026. Với đặc tính bám sát giá thế giới hơn và vốn đầu tư linh hoạt (chia nhỏ theo chỉ), vàng nhẫn có tốc độ tăng giá rất sát vàng miếng, thậm chí có thời điểm vượt vàng miếng. Xét về biên độ lợi nhuận từ đầu tháng 3, vàng nhẫn đang cho thấy sự ổn định và bền bỉ hơn.

Diễn biến giá vàng thế giới

Trên sàn Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc này đang niêm yết ở ngưỡng 5,173.53/oz. Nguyên nhân chính thúc đẩy giá vàng toàn cầu tăng phi mã vẫn là các xung đột địa chính trị mới bùng phát khiến dòng tiền trú ẩn đổ xô vào vàng như một "vịnh tránh bão" an toàn nhất.

Cùng với những tín hiệu về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất trong quý II/2026 đã làm suy yếu đồng USD, tạo đà cho kim loại quý bứt phá qua các ngưỡng kháng cự quan trọng.

Đặc biệt là động thái gia tăng dự trữ vàng từ nhiều quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ đã tạo ra một lực cầu thực tế vững chắc, đẩy giá vàng không ngừng lập đỉnh.

Trước những diễn biến của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước, các chuyên gia vẫn khuyến cáo người dân nên thận trọng, chia nhỏ nguồn vốn để mua tích lũy, chú ý chênh lệch mua - bán đang ở ngưỡng rất cao.



Giá bạc hôm nay 10/3: Bạc Phú Quý tăng

Bạc đang là kênh đầu tư mới hấp dẫn.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng đã có những điều chỉnh giá rất đáng chú ý cho sản phẩm bạc trong phiên giao dịch sáng nay 10/3/2026.

Bạc miếng & Bạc thỏi Phú Quý 999: Niêm yết mua vào 335.200 đồng/chỉ (tương đương 3,352 triệu đồng/lượng) và bán ra 345.600 đồng/chỉ (tương đương 3,456 triệu đồng/lượng).

Bạc thỏi 1kg: Đây là sản phẩm được các nhà đầu tư lớn ưa chuộng với giá bán ra rơi vào khoảng 92,159 triệu đồng/kg.﻿

Đồng bạc mỹ nghệ 999: Có giá bán ra cao hơn, ở mức 394.400 đồng/chỉ.﻿