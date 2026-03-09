Giá vàng hôm nay 9/3 giảm thủng đáy, "bay màu" 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng 9/3: Thị trường "rung lắc" mạnh, giá vàng giảm sâu rồi hồi phục nhẹ

Thị trường vàng trong nước phiên đầu tuần ngày 9/3/2026 chứng kiến những biến động cực mạnh. Sau nhịp giảm sốc vào đầu giờ sáng theo đà lao dốc của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước đã có dấu hiệu chững lại và tăng nhẹ trở lại vào thời điểm giữa phiên.

Dựa trên niêm yết từ các thương hiệu lớn, giá vàng ghi nhận diễn biến mạnh so với cuối tuần trước, cụ thể như sau:

Tại Bảo Tín Mạnh Hải: Nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K: Mua vào 179,50 - Bán ra 182,50 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC: Mua vào 179,50 - Bán ra 182,50 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (999.9): Mua vào 177,50 - Bán ra 181,50. Vàng nguyên liệu 999.9: Mua vào 171,50.﻿

Giá vàng hôm nay 9/3 tại Bảo Tín Mạnh Hải. Các sản phẩm đều giảm giá.

Tại công ty SJC (TP. Hồ Chí Minh): Vàng miếng SJC (1L - 10L - 1KG): Mua vào 180,10 - Bán ra 183,10 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC (loại lẻ từ 0,5 - 5 chỉ): Mua vào 180,10 - Bán ra khoảng 183,12 - 183,13 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99%: Mua vào 179,20 - Bán ra 182,20 (loại 0,3 - 0,5 chỉ bán ra ở mức 182,30).

Vàng nữ trang 99,99%: Mua vào 177,20 - Bán ra 180,70 triệu đồng/lượng. Vàng nữ trang 75% (18K): Mua vào 126,78 - Bán ra 135,68.



Trong tuần đầu tiên của tháng 3/2026, giá vàng trong nước đã trải qua nhiều phiên biến động mạnh. Đầu tuần (khoảng ngày 2/3 - 3/3), giá vàng miếng SJC từng thiết lập mức cao kỷ lục, tiệm cận ngưỡng 191 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, áp lực chốt lời cùng sự phục hồi của đồng USD đã khiến giá vàng liên tục đảo chiều.

Tính chung cả tuần qua, vàng miếng SJC đã giảm phổ biến khoảng 6 - 7 triệu đồng/lượng. Điểm đáng chú ý là biên độ chênh lệch giữa giá mua và giá bán vẫn được các nhà vàng duy trì ở mức cao (khoảng 3 triệu đồng/lượng).

Giá vàng nhẫn cũng trong diễn biến tương tự, neo quanh mốc 182,5 triệu đồng/lượng (bán ra) tại các thương hiệu lớn như Bảo Tín Minh Châu và DOJI.﻿

Giá vàng thế giới hôm nay

Ghi nhận lúc 9:14 sáng, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang niêm yết ở mức 5.075,16 USD/ounce. Trước đó, trong phiên sáng sớm, có thời điểm vàng thế giới đã "rơi" thẳng đứng xuống vùng 5.040 USD/ounce do áp lực từ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao và các nhà đầu tư chuyển dịch dòng vốn sang các tài sản an toàn khác như USD và dầu mỏ khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu thay đổi cục diện.

Dù giá giảm, nhưng theo khảo sát mới nhất, có đến 62% nhà đầu tư cá nhân vẫn kỳ vọng vàng sẽ sớm lấy lại đà tăng và hướng tới mốc 5.500 USD/ounce trong quý tới.﻿

Dự báo giá vàng vẫn giữ xu hướng tăng dài hạn trong năm 2026, có thể chạm mốc 5.500 - 6.000 USD/ounce vào cuối năm nếu các đợt cắt giảm lãi suất của Fed rõ ràng hơn.

Trước những biến động của thị trường, các chuyên gia vẫn đưa lời khuyên các nhà đầu tư nên thận trọng, theo dõi sát các nhịp điều chỉnh của thị trường thế giới và hạn chế mua đuổi khi chênh lệch mua - bán trong nước đang ở mức cao.