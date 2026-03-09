Giá dầu tăng dựng đứng, vượt qua 100 USD, vì sao Tổng thống Trump nói “chỉ là cái giá nhỏ phải trả”?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, ngay khi mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá cả 2 loại dầu thô chủ chốt của thế giới đều lên trên 100 USD/thùng. Cụ thể, dầu Brent hiện tăng 25% lên 116,3 USD và dầu thô Mỹ WTI tăng tới 28% lên 116,4 USD. Đáng chú ý, vào tuần trước, cả hai loại dầu này đều đã tăng khoảng 30%.

Vượt 100 USD/thùng là mức cao nhất của cả hai loại dầu này kể từ tháng 7/2022.

Giá dầu thế giới tăng cao dựng đứng trong bối cảnh cuộc xung đột ở Trung Đông leo thang. Mới đây nhất, Iran vừa thông báo chọn ông Mojtaba Khamenei, con trai giáo chủ quá cố Ali Khamenei, làm Lãnh tụ Tối cao tiếp theo của quốc gia này. Ông Mojtaba Khamenei được đánh giá là người theo đường lối bảo thủ và việc quyết định bổ nhiệm ông cho thấy phe theo đường lối cứng rắn tiếp tục nắm quyền lãnh đạo cao nhất tại Iran.

Đáng chú ý, trong tình cảnh giá dầu tăng cao, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng giá dầu tăng "chỉ là cái giá nhỏ phải trả" để đổi lấy hòa bình và sẽ giảm nhanh khi mối đe dọa từ Iran chấm dứt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 8/3 rằng: "Giá dầu tăng trong ngắn hạn là cái giá rất nhỏ phải trả cho sự an toàn và hòa bình của nước Mỹ, cũng như thế giới. Giá dầu sẽ giảm nhanh khi mối đe dọa hạt nhân từ Iran bị loại bỏ hoàn toàn…".

Giá dầu thế giới có thể lên tới 200 USD/thùng?

Cảnh tượng người dân xếp hàng chờ mua xăng tại một cây xăng ở Dhaka, Banglades, ngày 8/3. Ảnh: Reuters

Cùng ngày 9/3, quân đội Iran cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào cơ sở dầu mỏ ở Trung Đông nếu như Israel tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng của nước này.

Ông Ebrahim Zolfaghari phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung ương Iran, tuyên bố rằng: "Chúng tôi hy vọng rằng chính phủ các quốc gia Hồi giáo sẽ cảnh báo Mỹ và Israel về những hành động hèn nhát, vô nhân đạo như vậy càng sớm càng tốt. Nếu không, biện pháp tương tự sẽ được tiến hành thực hiện trong khu vực. Nếu như các vị chịu được mức giá dầu hơn 200 USD mỗi thùng thì cứ tiếp tục cuộc chơi đi".

Ngày 8/3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố Iran không hướng đến đạt lệnh ngừng bắn với Mỹ và Israel, đồng thời nhấn mạnh rằng "những kẻ gây hấn" phải bị trừng phạt. Ông nói: "Nếu kẻ thù tấn công chúng tôi từ bất kỳ quốc gia nào, Tehran sẽ đáp trả dứt khoát".

Trước đó, vào tối 7/3, quân đội Israel lần đầu tập kích các cơ sở dầu mỏ tại Tehran. Họ cho rằng những nơi này cung cấp nhiên liệu cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, trong đó có cả các đơn vị quân sự tại Iran.

Trên thực tế, sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2, Iran đã cảnh báo tàu hàng không đi qua eo biển Hormuz. Đây là tuyến hàng hải hẹp vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu từ Vịnh Ba Tư đến Ấn Độ Dương và xa hơn.

Theo giới chuyên gia phân tích, xung đột ở Trung Đông có thể khiến người tiêu dùng và doanh nghiệp trên toàn thế giới phải đối mặt tình trạng giá nhiên liệu cao hơn trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Tình trạng này sẽ diễn ra ngay cả khi chiến sự kết thúc một cách nhanh chóng. Nguyên nhân là do các nhfa cung cấp phải khắc phục các cơ sở bị hư hại, chuỗi cung ứng gián đoạn và rủi ro vận chuyển gia tăng.

Hiện nay, Arab Saudi, quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới, đang tăng cường thực hiện vận chuyển dầu từ Biển Đỏ. Tuy nhiên, khối lượng này chưa đủ để bù đắp sự sụt giảm do khủng hoảng tại eo biển Hormuz gây ra.

Bài tham khảo nguồn: Reuters, AFP