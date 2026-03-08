Một lĩnh vực của Việt Nam đạt kỷ lục ngay đầu năm 2026: Thu hút đông đảo người TQ, riêng Nga tăng 212%

Du khách Nga đến Việt Nam. Ảnh: Znews

Đây là lĩnh vực du lịch.

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Cục Thống kê, trong tháng 2/2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 2,2 triệu lượt, đánh dấu tháng thứ 3 liên tiếp Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế. Tính chung 2 tháng đầu năm nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 4,7 triệu lượt người, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay trong cùng kỳ.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không ước đạt hơn 3,8 triệu lượt người, chiếm 81,8% lượng khách quốc tế đến và tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Khách đến bằng đường bộ đạt 741,2 nghìn lượt người, chiếm 15,8% và tăng 58,6%. Khách đến bằng đường biển đạt 109,5 nghìn lượt người, chiếm 2,4% và tăng 10,2%.

Về cơ cấu thị trường, theo Cục Thống kê, khu vực châu Á tiếp tục chiếm ưu thế, với khoảng 3,4 triệu lượt khách, tương đương với 73% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Trong số đó, Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất, với khoảng 971.000 lượt trong 2 tháng đầu năm nay.

Theo đánh giá của Cục Du lịch Quốc gia, đây không chỉ là thị trường có quy mô lớn mà còn duy trì mức tăng trưởng ổn định, từ đó phản ánh sức hút bền vững của các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch golf, du lịch gia đình và lợi thế kết nối hàng không thuận tiện giữa hai nước.

Thị trường gửi khách lớn thứ hai là Trung Quốc, với khoảng 923.000 lượt khách.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 4,7 triệu lượt người, chỉ trong 2 tháng đầu năm nay. Ảnh: VTV

Tại khu vực Đông Nam Á, nhiều thị trường ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, Philippines tăng 72%, Singapore tăng 35%, Indonesia tăng 27% và Malaysia tăng 16,5%. Đáng chú ý, Ấn Độ tiếp tục nổi lên như một thị trường tiềm năng với lượng khách đến Việt Nam tăng nhanh trong thời gian gần đây.

Ngoài ra, thị trường châu Âu tiếp tục được coi là điểm sáng tăng trưởng của du lịch Việt Nam, với 847.000 lượt khách trong 2 tháng đầu năm 2026. Trong số đó, Nga tiếp tục là thị trường lớn nhất ở châu Âu gửi khách tới Việt Nam, với 247.000 lượt, tăng 212,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trên thực tế, nhóm khách châu Âu thường có thời gian lưu trú dài và mức chi tiêu cao, từ đó góp phần nâng cao giá trị kinh tế của ngành du lịch.

Tương tự, thị trường châu Mỹ duy trì tăng trưởng ổn định, với khoảng 278.000 lượt. Trong đó, Mỹ tiếp tục nằm trong 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, với 210.000 lượt.

Chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng hơn 18%. Nguồn: TTXVN

Nhìn chung, kết quả tăng trưởng mạnh mẽ trong hai tháng đầu năm được đánh giá là tín hiệu tích cực, tạo nền tảng thuận lợi để ngành du lịch Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các hoạt động xúc tiến, cũng như mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026.

Doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 15.000 tỷ đồng

Du khách Nga bay thẳng đến Khánh Hòa. Ảnh: VnEconomy

Bên cạnh lượng khách quốc tế tăng trưởng kỷ lục, trong hai tháng đầu năm nay, doanh thu du lịch lữ hành của Việt Nam ước đạt 15.000 tỷ đồng, chiếm 1,2% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Trên thực tế, mức tăng trưởng này chủ yếu nhờ lượng khách du lịch nội địa và quốc tế tăng mạnh trong giai đoạn đầu năm và dịp Tết Nguyên đán.

Đồng thời, nhiều địa phương ghi nhận mức tăng doanh thu du lịch khá cao so với cùng kỳ. Trong đó, Cà Mau dẫn đầu với mức tăng 23,2%, tiếp sau là Quảng Ninh và Đà Nẵng.

Trước đó, trong năm 2025, du lịch Việt Nam đạt kỷ lục thu hút hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, với tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới (21%) và 137 triệu lượt khách nội địa. Năm 2026, ngành du lịch nước ta đặt mục tiêu đón tới 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa. Theo các chuyên gia, đây là thách thức lớn nhưng hoàn toàn khả thi, nếu như toàn ngành du lịch tập trung nâng chất lượng sản phẩm, tái cơ cấu thị trường và đầu tư hạ tầng đồng bộ.