Giá vàng sụt giảm, người mua vàng đầu tuần đã lỗ gần 6 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước có nhiều biến động trong tuần qua. Ảnh: TTXVN

Tính đến 12h trưa 8/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 182 - 185 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tương ứng giảm 5,9 triệu đồng/lượng (bán ra) từ đầu tuần đến nay. Nếu nhà đầu tư mua vàng cách đây một tuần thì lỗ lên tới 8,9 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn trong nước cũng giảm mạnh trong tuần qua. Hiện nay, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý… niêm yết ở mức 182 - 185 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Như vậy, người mua vàng nhẫn lúc đỉnh từ cách đây một tuần cũng lỗ gần 9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng của Bảo Tín Mạnh Hải tại thời điểm 10h sáng 8/3.

Sau một tuần biến động rất mạnh, giá vàng trong nước giảm trở lại. Cụ thể, giá vàng tăng mạnh lên xấp xỉ 191 triệu đồng/lượng vào đầu tuần. Sau đó, giá vàng lại lao dốc về sát 182 triệu đồng khi vàng thế giới bị bán tháo do áp lực chốt lời. Những ngày sau đó, dù giá vàng tiếp tục biến động rất mạnh nhưng đã hồi phục đáng kể vào cuối tuần.

Với thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần giao dịch ở mức 5.174 USD/ounce, giảm khoảng 106 USD/ounce so với tuần trước.

Giá vàng tuần tới sẽ tăng hay giảm?

Giá vàng trong nước hiện đang niêm yết ở mức 185 triệu đồng/lượng (bán ra). Ảnh minh họa

Cả giới phân tích và nhà đầu tư đều kỳ vọng rằng vàng sẽ tăng trở lại trong những ngày tới.

Theo kết quả khảo sát vàng hàng tuần mới nhất với các chuyên gia Phố Wall, chưa thống nhất về xu hướng ngắn hạn của giá vàng. Trong khi đó, tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư cá nhân đã quay trở lại mức trung bình sau một tuần vàng suy yếu.

Có 18 chuyên gia tham gia Khảo sát vàng, nhưng chỉ một nửa trong số các nhà phân tích Phố Wall giữ quan điểm lạc quan sau khi giá vàng mất đà tăng. Ngoài ra, có 9 chuyên gia, tương đương với 50%, dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. 4 người, tương ứng 22%, cho rằng giá vàng có thể giảm. Trong khi đó, 5 nhà phân tích còn lại, chiếm 28%, đánh giá về rủi ro tăng và giảm đang khá cân bằng trong ngắn hạn.

Trong khi đó, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, các nhà đầu tư cá nhân vẫn lạc quan về đà đi lên của giá vàng. Cụ thể, có 340 nhà đầu tư trả lời với con số 60% người được hỏi nói giá vàng tăng tiếp, trong khi chỉ 16% cho rằng giá giảm và 22% còn lại nhận định giá vàng đi ngang.

Chia sẻ với Kitco, ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng thị trường tại SIA Wealth Management, cho rằng những ngày này không chỉ giá vàng biến động mà các tài sản khác cũng tăng. Theo ông, xu hướng của vàng vẫn tích cực khi liên tục đứng vững trên mốc 5.000 USD/ounce. Mặc dù đồng USD đi lên nhưng vai trò trú ẩn an toàn của vàng vẫn chưa thay đổi.

Theo một số chuyên gia, căng thẳng quân sự gần đây có thể vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát, đồng thời thị trường có thể ổn định trở lại khi tình hình lắng dịu. Nhưng nếu xung đột kéo dài thì nguy cơ bất ổn tài chính có thể quay trở lại. Do đó, nhà đầu tư có thể tiếp tục tìm đến vàng như một công cụ phòng vệ trước rủi ro kinh tế và địa chính trị.

Về dài hạn, theo các chuyên gia, triển vọng của vàng gắn liền với những thay đổi sâu rộng trong cấu trúc kinh tế toàn cầu. Hơn nữa, xu hướng phi toàn cầu hóa, phân mảnh địa chính trị, cùng với việc sử dụng chính sách kinh tế như công cụ chiến lược đang khiến nhiều quốc gia xem xét lại chiến lược dự trữ ngoại hối và liên minh tài chính.

Thực tế giá vàng có thể tiếp tục biến động trong ngắn hạn, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nhu cầu đối với vàng khó có thể suy giảm trong thời gian tới. Nguyên nhân là do các yếu tố bất ổn kinh tế và địa chính trị vẫn còn đang hiện hữu.