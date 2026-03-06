Giá vàng hôm nay 6/3: Cắm đầu giảm, bạc diễn biến bất ngờ

Giá vàng giảm mạnh rồi tăng nhẹ

Thị trường kim loại quý trong nước sáng nay ngày 06/03/2026 chứng kiến những nhịp điều chỉnh đáng chú ý. Sau những phiên biến động liên tục của thị trường thế giới, giá vàng trong nước tại các đơn vị lớn như SJC và Bảo Tín Minh Châu đã có sự phân hóa và điều chỉnh biên độ mua - bán nhằm thích nghi với đà tăng chung của kim loại quý toàn cầu.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng ghi nhận một buổi sáng đầy biến động. Theo biểu đồ phân tích, vào thời điểm 08:23 sáng, giá vàng có nhịp giảm 2,2 triệu đồng/lượng xuống mức thấp nhất trong buổi sáng khi giá mua vào chỉ còn 179,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, ngay sau đó, lực cầu tăng mạnh đã đẩy giá hồi phục nhanh chóng.

Giá vàng lao dốc lúc 8h23 sáng nay.

﻿Đến thời điểm 09:02 sáng, giá vàng SJC tại khu vực TP. Hồ Chí Minh được điều chỉnh tăng thêm 1,3 triệu đồng/lượng được niêm yết cụ thể như sau:

Vàng SJC (loại 1L, 10L, 1kg): Mua vào ở mức 180,8 triệu đồng/lượng và bán ra tại 183,8 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC 5 chỉ: Có giá mua vào tương tự là 180,8 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán ra nhỉnh hơn một chút ở mức 183,82 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ): Được niêm yết mua vào 180,5 triệu đồng/lượng và bán ra 183,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nữ trang 99,99%: Mua vào ở mức 178,5 triệu đồng/lượng và bán ra tại 182,0 triệu đồng/lượng.

Vàng nữ trang 75% (vàng 18K): Có mức giá mềm hơn với 127,764 triệu đồng/lượng chiều mua và 136,664 triệu đồng/lượng chiều bán.

Mặc dù đã được điều chỉnh tăng giá, nhưng vàng miếng vẫn đang thấp hơn 900.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng và với mức giá bán ra hiện tại là 183,8 triệu đồng/lượng, giá vàng đã giảm khoảng 6,2 - 7,2 triệu đồng/lượng so với đỉnh cao nhất mọi thời đại được xác lập hôm 3/3.

Hiện tại, biên độ chênh lệch giữa mua và bán của SJC vẫn đang duy trì ở mức khoảng 3 triệu đồng/lượng, một khoảng cách khá lớn cho thấy sự thận trọng của nhà vàng trước những biến động khó lường của thị trường.﻿

Tại Bảo Tín Minh Châu, đơn vị này cũng ghi nhận mức giá tăng trở lại đầy ấn tượng sau nhịp giảm đầu ngày. Lúc 09:37 sáng, bảng giá niêm yết của hãng cho thấy sự ổn định ở mức cao:

Vàng miếng VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) và Nhẫn tròn trơn: Đồng loạt niêm yết mua vào ở mức 180,8 triệu đồng/lượng và bán ra 183,8 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC: Cũng giao dịch tại ngưỡng mua vào 180,8 triệu đồng/lượng và bán ra 183,8 triệu đồng/lượng.﻿

Giá bạc tăng nhẹ﻿

Cùng với vàng, giá bạc sáng nay cũng có những điều chỉnh tăng nhẹ, phản ánh xu hướng chung của nhóm kim loại quý. Tại Phú Quý, giá bạc lúc 09:48 sáng cụ thể như sau:

Bạc thỏi Phú Quý 999 (loại 1 lượng, 5 lượng, 10 lượng và 1kg): Được niêm yết với mức giá mua vào là 3,134 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 3,231 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều mua và bán đều ghi nhận xu hướng tăng so với phiên trước đó.

Đồng bạc mỹ nghệ 999: Có giá mua vào tương tự là 3,134 triệu đồng/lượng, tuy nhiên giá bán ra cao hơn đáng kể ở mức 3,687 triệu đồng/lượng (tăng so với trước đó).

Bạc miếng Phú Quý 999 (loại 1 lượng): Duy trì mức giá mua vào 3,134 triệu đồng/lượng và bán ra 3,231 triệu đồng/lượng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 tính theo đơn vị Kilogram: Được giao dịch ở mức 83,573 triệu đồng/kg cho chiều mua vào và 86,159 triệu đồng/kg cho chiều bán ra.

Bạc thỏi Phú Quý.

Giá vàng thế giới giảm mạnh rồi phục hồi

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới niêm yết trên sàn Kitco ở mức 5.123,66 USD/ounce .

Mặc dù có những nhịp điều chỉnh nhẹ trong khung giờ từ 4h - 7h sáng xuống vùng 5.076 USD/ounce, nhưng đến khoảng 9h30, kim loại quý này đã bất ngờ tăng vọt trở lại, vượt mốc 5.110 USD/ounce . Sự bứt phá này chủ yếu do đồng USD suy yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu diễn biến phức tạp. Nếu quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 161,16 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).

Nhiều chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn giá vàng có thể tiếp tục biến động quanh vùng 5.000 - 5.500 USD/ounce, song triển vọng trung và dài hạn vẫn tích cực nhờ nhu cầu tích trữ vàng của các ngân hàng trung ương và lo ngại rủi ro kinh tế toàn cầu.﻿