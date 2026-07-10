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Đinh Tiến Dũng rút khỏi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Tuyết Anh
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Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tiếp tục đưa ra thông báo mới.

Chiều 10/7, chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 chính thức phát đi thông báo về việc Anh Tài Đinh Tiến Dũng dừng tham gia chương trình.

Theo thông báo từ Ban Tổ chức, quyết định này xuất phát từ nguyện vọng cá nhân của nam nghệ sĩ. Cụ thể, chương trình cho biết:

"Theo nguyện vọng cá nhân, Anh Tài Đinh Tiến Dũng chính thức dừng tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, kể từ ngày 10/7/2026.

Ban Tổ chức tôn trọng quyết định này và xin kính thông báo tới quý khán giả.

Cảm ơn vì đã đến!

Trân trọng,

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026."

Thông báo không đề cập thêm nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc Đinh Tiến Dũng rút khỏi chương trình. Ban Tổ chức khẳng định tôn trọng quyết định của nam nghệ sĩ và gửi lời thông báo chính thức tới khán giả theo dõi chương trình.

Đinh Tiến Dũng đã trải qua công diễn Hội ngộ ở tập 1 show Chông Gai

Trên Facebook cá nhân của mình, Đinh Tiến Dũng cũng đồng thời có thông báo chủ động xin rút khỏi chương trình, không quên cảm ơn khán giả và ekip, mong muốn mọi người vẫn yêu quý, ủng hộ các anh trai và chương trình.

Đáng chú ý, đây là thông báo thứ hai được Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 phát đi trong cùng ngày. Ngay trước đó, chương trình đã thông báo tạm hoãn lịch phát sóng tập 3, thay vì lên sóng theo kế hoạch ban đầu.

Trước đó, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thông báo hoãn phát sóng tập 3

Việc liên tiếp đưa ra hai thông báo trong ngày 10/7, bao gồm tạm hoãn tập 3 và xác nhận Đinh Tiến Dũng dừng tham gia, đang thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Ban Tổ chức hiện chưa chia sẻ thêm những thay đổi liên quan đến đội hình hay lộ trình ghi hình của chương trình sau quyết định này.

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