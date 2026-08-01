Đinh Ngọc Bảo Châu giành Á hậu 1, nhận thêm giải Người đẹp Tài năng

Bảo Châu xem danh hiệu Á hậu 1 là khởi đầu của một chặng đường mới thay vì đích đến. Người đẹp cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi công việc người mẫu, nghệ thuật biểu diễn và tham gia các hoạt động cộng đồng...

Vượt qua 30 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành, Đinh Ngọc Bảo Châu được xướng tên ở vị trí Á hậu 1 tại đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 diễn ra vào đêm 29/7 vừa qua tại Quảng trường Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi. Ngôi vị cao nhất thuộc về Vũ Thị Thảo (Thanh Hóa), trong khi Bảo Châu ghi dấu ấn với thành tích kép khi nhận thêm giải phụ "Người đẹp Tài năng".

Bảo Châu nhận giải phụ "Người đẹp Tài năng".

Và giây phút đăng quang á hậu của Bảo Châu.

Sinh năm 2003, Bảo Châu hiện hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên tự do tại TP HCM. Người đẹp cao 1,70 m, nặng 48 kg và có nhiều năm theo đuổi dancesport dưới sự hướng dẫn của kiện tướng Khánh Thi. Nền tảng này giúp cô tạo lợi thế ở phần thi tài năng, một trong những nội dung được đánh giá cao tại cuộc thi.

Ở phần thi ứng xử dành cho Top thí sinh xuất sắc, đạo diễn, nhà thiết kế Tạ Linh Nhân - Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo - đặt câu hỏi về sức hút khác biệt của du lịch Việt Nam so với nhiều quốc gia khác. Bảo Châu lựa chọn nhấn mạnh yếu tố văn hóa và con người bên cạnh lợi thế về thiên nhiên.

"Theo tôi, sức hút lớn nhất của Việt Nam không chỉ nằm ở cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp mà còn ở chiều sâu văn hóa và sự hiếu khách của con người. Mỗi vùng miền đều có những câu chuyện, phong tục, ẩm thực và di sản rất riêng. Chính sự đa dạng trong bản sắc văn hóa đã tạo nên một Việt Nam vừa thống nhất vừa phong phú. Đó là lợi thế mà chúng ta cần gìn giữ và phát huy để phát triển du lịch bền vững”.

Sau đêm chung kết, Bảo Châu cho biết điều khiến cô nhớ nhất là cảm giác mọi thứ diễn ra nhanh hơn tưởng tượng. Người đẹp nói đã bước lên sân khấu với tâm thế cống hiến hết mình và xem những phút hồi hộp trong đêm thi là trải nghiệm giúp bản thân trưởng thành hơn.

Theo Bảo Châu, danh hiệu Á hậu 1 không chỉ mang đến niềm vui mà còn đi kèm nhiều trách nhiệm. Trong thời gian tới, cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam cũng như những chương trình hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Người đẹp cũng gửi lời cảm ơn gia đình, ban tổ chức, ban giám khảo, các nhà thiết kế, đơn vị đồng hành và khán giả đã theo dõi, ủng hộ cô trong suốt cuộc thi. Cô cho biết sự tin tưởng của mọi người là động lực để tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện bản thân và sống xứng đáng với danh hiệu vừa đạt được.

Sắc vóc nổi bật của Bảo Châu tại cuộc thi.

Bảo Châu xem danh hiệu Á hậu 1 là khởi đầu của một chặng đường mới thay vì đích đến. Người đẹp cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi công việc người mẫu, nghệ thuật biểu diễn và tham gia các hoạt động cộng đồng phù hợp với vai trò mới, với mong muốn tạo ra những giá trị tích cực thay vì chỉ dừng lại ở danh hiệu.

Trước khi đoạt Á hậu 1 Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026, Bảo Châu từng đoạt được rất nhiều thành tích như Top 12 cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015 (thuộc đội Đoan Trang - Hà Lê), Miss Teen - Junior Model International 2017 tại Ấn Độ cùng nhiều huy chương ở các bộ môn dancesport, yoga ở các cuộc thi tài trong và ngoài nước. Đặc biệt, Bảo Châu là học trò ruột của kiện tướng dancesport quốc tế Khánh Thi.