Định nghĩa bác sĩ nha khoa giỏi theo góc nhìn của CEO Nha khoa Lạc Việt Intech

Như thế nào là một bác sĩ nha khoa tốt?

Trong gần 20 năm xây dựng và phát triển thương hiệu Lạc Việt Intech - một trong những hệ thống nha khoa uy tín tại Việt Nam, ThS.BS. Thái Khắc Vinh đã có những nhận định sâu sắc về những giá trị cần có của một bác sĩ nha khoa:

"Bác sĩ giỏi là phải vừa có chuyên môn tốt, vừa có cái tâm hành nghề tốt. Hai yếu tố này luôn phải song hành cùng nhau.

Nếu bác sĩ có chuyên môn giỏi, tay nghề tốt thì sẽ rất nhanh chóng tạo dựng được uy tín. Nhưng nhiều người lại mang cái uy tín ấy ra để trục lợi cho bản thân.

Tôi ví dụ, có nhiều trường hợp răng vẫn còn bảo tồn được nhưng bác sĩ lại chỉ định nhổ để trồng implant, khiến khách hàng vừa mất răng thật, vừa mất thêm chi phí. Hoặc có nhiều bác sĩ chỉ định làm răng sứ vô tội vạ, hỏng hết cả hàm răng của bệnh nhân và để lại di chứng nặng nề suốt đời. Chính những cá nhân đó đã làm mất uy tín của cả ngành nha khoa và ảnh hưởng tới các bác sĩ chân chính."

Các bác sĩ được khách hàng tin tưởng và yêu mến

Cũng theo ThS.BS. Thái Khắc Vinh, kỹ thuật có thể học trong vài năm nhưng y đức cần thời gian dài để hình thành và duy trì:

"Ở Lạc Việt Intech, chúng tôi quán triệt về thái độ và tác phong của các bác sĩ: tư vấn phải minh bạch, rõ ràng, không ‘vẽ’ thêm bệnh, không làm bệnh nhân hoang mang. Mỗi người đều có hợp đồng điều trị, cam kết sử dụng vật liệu nha khoa chất lượng cao, cam kết không phát sinh chi phí để bệnh nhân yên tâm điều trị. Một bác sĩ giỏi phải giải quyết được những vấn đề phức tạp nhất bằng phương pháp đơn giản nhất chứ không phải phô diễn kỹ thuật nhằm lấy thêm chi phí từ khách hàng. Bác sĩ nào vi phạm thì sẽ phải dừng hợp tác với nha khoa!"

Khách hàng được ký hợp đồng điều trị, cam kết không phát sinh chi phí

Ngoài ra, một bác sĩ tốt sẽ luôn đặt bệnh nhân làm trung tâm. Điều này được cụ thể hóa trong từng quyết định điều trị:"Bác sĩ phải đặt lợi ích của bệnh nhân lên trước lợi ích của tổ chức, đặt lợi ích của tổ chức lên trước lợi ích của cá nhân. Lợi ích đó thể hiện ở 4 khía cạnh: kết quả tốt nhất, phương pháp đơn giản nhất, thời gian nhanh nhất và chi phí thấp nhất. Đây cũng chính là triết lý hoạt động xuyên suốt của Lạc Việt Intech." - ThS.BS. Thái Khắc Vinh cho biết thêm.

Bác sĩ nha khoa hiện đại phải làm chủ công nghệ

Vào những năm 2000, ThS.BS. Thái Khắc Vinh là một trong những bác sĩ tiên phong tại Hà Nội góp phần đưa phương pháp trồng răng implant trở nên phổ biến, mở ra nhiều cơ hội mới cho những người bị mất răng.

Khách hàng trồng răng implant tại Lạc Việt Intech

ThS.BS. Thái Khắc Vinh chia sẻ:"20 năm trước không có các công nghệ hiện đại thì bác sĩ vẫn cấy được implant, nhưng nguy cơ biến chứng sẽ cao hơn. Còn bây giờ, chúng tôi tự tin nói với khách hàng rằng tỉ lệ biến chứng chỉ có 1 - 2%. Bởi vì ngoài đội ngũ bác sĩ tốt và giỏi thì Lạc Việt Intech đang sở hữu những thiết bị và công nghệ điều trị hiện đại nhất hiện nay. Chúng tôi có định vị X-Guide đóng vai trò như một hệ thống GPS dẫn đường cho mũi khoan khoan đúng vị trí, có máy CT Cone Beam chụp rõ nét vị trí từng cấu trúc giải phẫu, có máy từ tính để tăng mật độ xương, có máng hướng dẫn phẫu thuật,…

Chưa kể, các phần mềm hiện đại như AutoLign, SmileStream còn mô phỏng được quá trình dịch chuyển răng ngay cả khi chưa gắn mắc cài. Qua đó, khách hàng biết trước kết quả niềng răng, bác sĩ có thể tầm soát được các biến chứng để đưa ra phương án loại bỏ ngay từ ban đầu."

Khách hàng niềng răng tại Lạc Việt Intech

Với lợi thế này, cả bác sĩ và khách hàng tại Lạc Việt Intech đều sẽ được tiếp cận với những giải pháp điều trị tiên tiến nhất. Tuy nhiên, ThS.BS. Thái Khắc Vinh cũng khẳng định: "Các bác sĩ phải trực tiếp thăm khám và điều trị, phải tận dụng được thế mạnh của công nghệ, kết hợp với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm để đưa ra kế hoạch cá nhân hóa cho từng trường hợp cụ thể, không bao giờ được phép sử dụng 1 phác đồ cho nhiều bệnh nhân Ngoài ra, bác sĩ tuyệt đối không được phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc hoặc phó mặc việc điều trị cho phụ tá."

Quan điểm của ThS.BS. Thái Khắc Vinh cho thấy một sự thay đổi rõ rệt trong cách nhìn về nghề nha khoa: bác sĩ giỏi nhưng phải thực hành tốt y đức. Với định hướng này, Lạc Việt Intech chắc chắn sẽ ngày càng chiếm được niềm tin và sự yêu mến của khách hàng trên khắp cả nước.

Nha Khoa Lạc Việt Intech

Địa chỉ: số 27 đường Nguyễn Văn Huyên, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Số GPHĐ: 2729/HNO-GPHĐ

Thời gian HĐ: 01/08/2016