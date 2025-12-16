Dinh dưỡng – “trụ cột mềm” quyết định chất lượng cuộc phẫu thuật

Từ giai đoạn chuẩn bị trước phẫu thuật cho đến khi bước vào hồi phục, tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chịu đựng của cơ thể, mức độ suy hao hậu phẫu thuật và thời gian trở lại cuộc sống thường ngày.

Dinh dưỡng tiền phẫu thuật

Trong nhiều năm, bệnh nhân thường được yêu cầu nhịn ăn kéo dài trước phẫu thuật, gây ra tình trạng đói lả, mệt mỏi và lo lắng ngay trước giờ gây mê. Ngoài ra, trạng thái đói kéo dài không chỉ làm bệnh nhân suy yếu mà còn khiến đề kháng insulin tăng mạnh – một hiện tượng khiến đường huyết dễ biến động sau mổ.

Trong các nghiên cứu lớn tại châu Âu, bệnh nhân nhịn ăn kéo dài trước mổ có thời gian phục hồi lâu hơn 1–2 ngày so với nhóm được bồi hoàn carbohydrate trước phẫu thuật. Chính vì vậy, nhiều hướng dẫn quốc tế như ESPEN, ERAS khuyến cáo:

Không nên nhịn ăn hoàn toàn. Bệnh nhân có thể uống dung dịch giàu carbohydrate chuyên biệt trước phẫu thuật 2 giờ, nhằm giảm đề kháng insulin và cải thiện dự trữ năng lượng.

Từ thực tiễn đó, những sản phẩm dinh dưỡng y học chuyên biệt như Leisure PreOp được thiết kế để hỗ trợ giai đoạn này. Với khả năng cung cấp carbohydrate dễ hấp thu và làm rỗng dạ dày nhanh, sản phẩm giúp bệnh nhân duy trì trạng thái chuyển hóa ổn định trước mổ mà vẫn bảo đảm an toàn khi gây mê. Đó là bước chuẩn bị nhẹ nhàng nhưng đóng vai trò cực kỳ quan trọng, giúp cơ thể bước vào phòng phẩu thuật với tâm thế và thể trạng tốt hơn.

Nếu giai đoạn tiền phẫu cần dinh dưỡng để ổn định chuyển hóa và chuẩn bị thể trạng, thì giai đoạn hậu phẫu càng đòi hỏi nhiều năng lượng hơn để cơ thể tái tạo mô, phục hồi chức năng. Do đó, nuôi dưỡng sau mổ phải được bắt đầu sớm nhất có thể. Dinh dưỡng y học dạng lỏng hoặc dễ hấp thu thường là giải pháp an toàn và hiệu quả, đặc biệt với bệnh nhân khó ăn uống thông thường.

Hậu phẫu là giai đoạn cơ thể phải làm việc với cường độ lớn: vết thương cần lành lại, các cơ quan cần thích nghi với thay đổi, nhu cầu protein và năng lượng tăng cao hơn bình thường. Việc chậm bổ sung dinh dưỡng có thể khiến bệnh nhân rơi vào vòng xoáy mệt mỏi kéo dài và đối mặt với nguy cơ như nhiễm trùng, chậm liền vết mổ hay suy kiệt. Ngược lại, những ai được hỗ trợ bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý thường sớm ngồi dậy, cử động, tập thở và ăn uống trở lại – tất cả đều là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang hồi phục đúng nhịp.

Không chỉ vậy, sau mổ, hệ tiêu hóa đôi khi chưa hoạt động ổn định, đặc biệt sau các phẫu thuật ổ bụng. Khi đó, dinh dưỡng dạng lỏng hoặc dinh dưỡng y học dễ hấp thu trở thành lựa chọn an toàn và hiệu quả, giúp cơ thể nhận được năng lượng mà không gây áp lực lên đường tiêu hóa. Đây cũng là lý do nhiều bệnh viện triển khai phác đồ nuôi dưỡng sớm sau phẫu thuật, khuyến khích bệnh nhân ăn uống sớm thay vì chờ đợi tiêu chuẩn cũ "xì hơi mới được ăn".

Giải pháp dinh dưỡng y học tối ưu cho bệnh nhân phẫu thuật

Leisure PreOp là thực phẩm dinh dưỡng y học chuyên biệt dành cho bệnh nhân trước và sau phẫu thuật, được thiết kế phù hợp với các khuyến cáo ERAS (Enhanced Recovery After Surgery). Leisure PreOp cung cấp 12.5% Complex Carbohydrate dùng để quản lý chế độ dinh dưỡng của bệnh nhân trước và sau khi phẫu thuật, đã được chứng minh lâm sàng giúp giảm cảm giác khát và giảm đề kháng insulin sau phẫu thuật cho bệnh nhân phẫu thuật gây mê. Sản phẩm có hàm lượng carbohydrate nhanh hấp thu, giúp tăng dự trữ glycogen và ổn định đường huyết trước mổ. Không chứa chất béo, giảm thời gian lưu lại trong dạ dày. Dạng lỏng tiện lợi, dễ uống, phù hợp cho người bệnh chuẩn bị phẫu thuật có hạn chế ăn uống.

Leisure PreOp cung cấp 12.5% Complex Carbohydrate giúp giảm cảm giác khát cho bệnh nhân phẫu thuật gây mê. Nguồn: Orgalife.

Nếu như trước kia khoảng cách "nhịn ăn từ nửa đêm" gây nhiều mệt mỏi, thì hiện nay bệnh nhân có thể uống Leisure PreOp trước mổ theo chỉ định bác sĩ, giúp giảm đáng kể cảm giác đói, khô miệng và lo âu trước khi vào phòng mổ. Tuy nhiên, bệnh nhân đái tháo đường, suy gan – thận, hoặc có tình trạng chuyển hóa đặc biệt cần tham khảo bác sĩ để điều chỉnh liều.

Trong y khoa hiện đại, dinh dưỡng không còn là yếu tố "phụ", mà là thành tố cốt lõi. Việc bổ sung dinh dưỡng trước phẫu thuật bằng sản phẩm dinh dưỡng y học như Leisure PreOp sẽ hỗ trợ bệnh nhân: ổn định chuyển hóa, giảm đề kháng insulin, tăng năng lượng, giảm khó chịu tiền phẫu. Với người bệnh, đó là sự yên tâm bước vào phòng mổ trong trạng thái đủ năng lượng, tinh thần thoải mái và cơ thể sẵn sàng cho quá trình phục hồi phía trước.