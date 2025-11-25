Dinh dưỡng chuyên biệt cho người bệnh thận – Giảm gánh nặng chuyển hóa, tăng cường hồi phục

Dòng sản phẩm Leisure Kidney 1 và Leisure Kidney 2 của Orgalife được nghiên cứu theo công thức tối ưu giúp giảm tải chuyển hóa, hỗ trợ bảo tồn chức năng và cải thiện chất lượng sống.

Tỷ lệ người trẻ mắc bệnh đang tăng nhanh

Những năm gần đây, tình trạng bệnh thận mạn tính đang có xu hướng gia tăng đáng báo động. Ghi nhận tại Trung tâm Thận - Tiết niệu và Lọc máu (Bệnh viện Bạch Mai), mỗi ngày có khoảng từ 30 đến 40 ca suy thận mới, trong đó có không ít bệnh nhân còn rất trẻ, thậm chí dưới 30 tuổi – độ tuổi lao động sung sức nhất. Đáng lo ngại hơn, có những trường hợp chỉ mới 15 – 16 tuổi đã được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối, phải điều trị suốt đời bằng chạy thận nhân tạo.

Tại Việt Nam, ước tính có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn, chiếm 10,1% dân số. Tử vong do bệnh thận mạn đứng thứ 8 trong số 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại Việt Nam. Theo các chuyên gia, tỉ lệ người trẻ mắc bệnh thận đang tăng nhanh đáng lo ngại. Khi phát hiện bệnh, đa số người bệnh đã ở giai đoạn muộn, khó phục hồi.

Dinh dưỡng quyết định tốc độ hồi phục và tiên lượng bệnh

Với bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính, dinh dưỡng không chỉ là nền tảng cho sức khỏe mà còn là yếu tố sống còn quyết định tốc độ hồi phục và tiên lượng bệnh. Khi chức năng thận suy giảm, khả năng đào thải độc chất và cân bằng điện giải bị hạn chế, dẫn đến tích tụ ure, kali, phospho và rối loạn chuyển hóa năng lượng. Nhằm hỗ trợ người bệnh kiểm soát tình trạng này, Orgalife đã phát triển dòng sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng y học Leisure Kidney, gồm thực phẩm dinh dưỡng y học Leisure Kidney 1 (Soup uống dinh dưỡng cho người bệnh thận cần giảm protein) và thực phẩm dinh dưỡng y học Leisure Kidney 2 (Soup uống dinh dưỡng cho người bệnh thận có lọc máu), giúp giảm tải chuyển hóa, bảo tồn chức năng thận và cải thiện chất lượng sống.

Leisure Kidney 1 & Leisure Kidney 2 là thực phẩm dinh dưỡng y học chuyển biệt cho người bệnh thận. Nguồn: Orgalife

Orgalife đã phối hợp cùng các chuyên gia dinh dưỡng nghiên cứu lâm sàng Leisure Kidney 1 và Leisure Kidney 2 – sản phẩm dinh dưỡng y học chuyên biệt cho người bệnh thận. Kết quả lâm sàng cho thấy, sau 4 tuần sử dụng Leisure Kidney 2, có sự giảm tỷ lệ về bệnh nhân có nguy cơ suy dinh dưỡng (từ 80% trước can thiệp về 40% sau can thiệp , albumin cải thiện đáng kể sau can thiệp, trong khi nồng độ trung bình ure, creatinine cũng đồng thời giảm so với trước can thiệp khác biệt này có ý nghĩa thống kê – chứng minh hiệu quả cải thiện dinh dưỡng và tính an toàn cao. Đối với sản phẩm Leisure Kidney 1, giảm 78% nguy cơ suy dinh dưỡng nặng sau 2 tuần sử dụng ở người bệnh thận mạn chưa lọc máu ngoài thận.

Đặc biệt, Leisure Kidney 1 và 2 ứng dụng công nghệ thủy phân protein thành các peptides chuỗi ngắn, dễ hấp thu, giảm gánh nặng tiêu hóa và chuyển hóa cho thận. Nhờ đó, người bệnh có thể bổ sung đạm chất lượng cao mà không làm tăng ure hoặc amoniac máu.

Công nghệ tiên tiến giảm tải cho thận

Ở người bệnh thận mạn tính, rối loạn chuyển hóa đạm là vấn đề then chốt. Khi chức năng lọc và chuyển hóa bị suy giảm ure và các sản phẩm chuyển hóa nitơ không được đào thải hiệu quả, dẫn đến tăng ure huyết và nhiều rối loạn chuyển hóa. Việc cắt giảm hoàn toàn đạm trong khẩu phần ăn – từng là cách tiếp cận phổ biến – nay được thay thế bằng chiến lược "đạm tinh chọn", tức là bổ sung các loại đạm có giá trị sinh học cao, dễ hấp thu và điều chỉnh lượng đạm theo giai đoạn bệnh và tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân.

Leisure Kidney 1 là công thức dinh dưỡng dạng soup, được thiết kế cho người bệnh thận mạn chưa lọc máu hoặc giai đoạn cần hạn chế protein trong khẩu phần. Mỗi khẩu phần cung cấp năng lượng cân đối từ carbohydrate và chất béo, trong khi hàm lượng protein được kiểm soát thấp (9% trên tổng năng lượng) giúp bảo tồn chức năng thận.

Thực phẩm dinh dưỡng y học Leisure Kidney 1 – Soup uống dinh dưỡng cho người bệnh thận chưa lọc máu. Nguồn: Orgalife

Leisure Kidney 2 được thiết kế cho người bệnh thận mạn giai đoạn đang lọc máu chu kỳ hoặc sau lọc máu, có nhu cầu dinh dưỡng và năng lượng cao hơn để bù lại lượng đạm mất đi trong quá trình điều trị. Với hàm lượng protein cao hơn (20% trên tổng năng lượng), Leisure Kidney 2 từ nguồn đạm thủy phân dễ hấp thu, giúp bù đạm nhanh, phục hồi khối cơ và duy trì cân bằng nitơ.

Thực phẩm dinh dưỡng y học Leisure Kidney 2 – Soup uống dinh dưỡng cho người bệnh thận đang hoặc sau lọc máu. Nguồn: Orgalife

Ở bệnh nhân suy thận, việc "ăn ít nhưng đủ chất" là thách thức lớn. Cắt giảm hoàn toàn đạm sẽ gây teo cơ, trong khi ăn quá nhiều lại làm tăng ure và phospho máu. Việc bổ sung đạm tinh chọn dạng peptide, như trong Leisure Kidney 1 và Leisure Kidney 2, giúp giảm độc chất chuyển hóa mà vẫn đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng, là xu hướng được các chuyên gia khuyến nghị.

