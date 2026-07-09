Điều tra cọc tiền mặt gần 11 triệu đồng nằm chỏng chơ bên đường, công an đặc khu Vân Đồn mời Phạm Minh Chiến SN 1996 tới làm việc

Công an địa phương đã kịp thời xác minh nguồn gốc số tiền.

Theo công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 22 giờ ngày 04/7/2026, ông Phạm Văn Dũng (sinh năm 1969, trú tại khu phố Cái Rồng 4, đặc khu Vân Đồn) nhặt được một chiếc ví da trên tuyến đường thuộc khu phố Cái Rồng 4. Khi kiểm tra, ông Dũng phát hiện trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân mang tên anh Phạm Minh Chiến (sinh năm 1996, trú tại thôn Bản Sen, đặc khu Vân Đồn) cùng số tiền mặt 10.930.000 đồng. Ngay sau đó, ông Dũng đã chủ động mang chiếc ví đến Công an đặc khu Vân Đồn để giao nộp, nhờ tìm và trao trả cho người bị đánh rơi.

Công an đặc khu Vân Đồn trao trả tài sản cho công dân

Sau khi tiếp nhận tài sản, lực lượng Công an đặc khu Vân Đồn đã nhanh chóng xác minh thông tin chủ sở hữu, liên hệ mời anh Phạm Minh Chiến đến trụ sở Công an để làm thủ tục nhận lại toàn bộ tài sản và giấy tờ.

Anh Phạm Minh Chiến bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành tới ông Phạm Văn Dũngkhi nhận lại chiếc ví cùng số tiền và giấy tờ còn nguyên vẹn. Đồng thời, anh gửi lời cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an đặc khu Vân Đồn đã nhanh chóng xác minh, hỗ trợ trao trả tài sản.

Qua vụ việc, Công an đặc khu Vân Đồn khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo quản tài sản cá nhân; khi nhặt được tài sản hoặc phát hiện tài sản bị đánh rơi cần kịp thời thông báo, giao nộp cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương gần nhất để nhanh chóng xác minh, trao trả cho chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.