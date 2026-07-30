Trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng đã điều tra 120 vụ mua bán người trong và ngoài nước, với 323 bị can và 146 nạn nhân. Trong đó, gần 71% nạn nhân là phụ nữ; khoảng 76% bị cưỡng bức lao động, 19,3% bị bóc lột tình dục và số còn lại bị mua bán vì các mục đích khác.

Sáng 30/7, tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ Công an phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” với chủ đề “Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo”.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi lễ.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người , đặc biệt là việc lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, dụ dỗ nạn nhân; đồng thời thể hiện quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

Tham dự lễ phát động có Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; bà Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đại diện lãnh đạo các cục, ban, ngành Trung ương và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Về phía tỉnh Khánh Hòa, có ông Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh và Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Giám đốc Công an tỉnh.

Năm 2026 đánh dấu tròn 10 năm Việt Nam thực hiện Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, xử lý các nguyên nhân làm phát sinh tội phạm, đồng thời kịp thời giải cứu, hỗ trợ hàng nghìn nạn nhân.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng đã điều tra 120 vụ mua bán người trong và ngoài nước, với 323 bị can và 146 nạn nhân. Trong đó, gần 71% nạn nhân là phụ nữ; khoảng 76% bị cưỡng bức lao động, 19,3% bị bóc lột tình dục, số còn lại bị mua bán vì các mục đích khác.

Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm mua bán người đang diễn biến ngày càng phức tạp khi các đối tượng chuyển mạnh sang hoạt động trên không gian mạng. Những chiêu trò như "việc nhẹ lương cao", lừa đảo tuyển dụng trực tuyến hay các thủ đoạn dụ dỗ tinh vi đã biến môi trường mạng thành công cụ để cưỡng bức lao động và bóc lột dưới nhiều hình thức mới, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác phòng, chống mua bán người.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đề nghị các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung nắm chắc tình hình, chủ động nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, nhất là trên không gian mạng, để kịp thời tham mưu và triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng nhấn mạnh yêu cầu gắn công tác phòng, chống mua bán người với các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm và sinh kế bền vững, đặc biệt đối với các nhóm yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, cần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; chú trọng trang bị "kháng thể số" cho giới trẻ để nâng cao khả năng nhận diện rủi ro, sử dụng mạng xã hội an toàn, tránh trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cần kiên quyết đấu tranh, triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm; kịp thời giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng; tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người.

Các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức ấn nút cam kết hành động phòng, chống mua bán người và hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức ấn nút cam kết hành động phòng, chống mua bán người và hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã tham gia diễu hành trên các tuyến đường trung tâm phường Nha Trang, lan tỏa thông điệp: "Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội."