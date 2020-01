Điều nên và không nên làm khi “động phòng” mùa xuân

Mùa xuân là mùa vạn vật bắt đầu nảy nở sinh sôi, khí trời ấm áp, cơ thể con người cũng hưng phấn cùng trời đất, tinh thần phấn chấn, sức lực sung mãn, quá trình chuyển hóa thay cũ đổi mới cũng dần dần vượng thịnh, năng lực và ham muốn tình dục trong cơ thể cũng gia tăng.

Mỗi khi mùa xuân đến không chỉ có cây hoa lá đua sắc mà muôn loài đều có khát vọng lứa đôi. Tiết trời mùa xuân, khí hậu ấm và có nhiều ánh nắng, là yếu tố tốt có tính tích cực hơn với tình dục.

Bởi ánh sáng mặt trời sẽ giúp bạn sản sinh gấp đôi lượng hormon testosterone và ham muốn tình dục vì thế cũng tăng. Mặt khác, trong mùa xuân, sức khỏe tốt, tinh thần hưng phấn sẽ là động cơ kích thích hệ thống tuần hoàn, kích hoạt hệ nội tiết làm tăng cường ham muốn tình dục.

Mùa xuân có tác động gì đến nhịp sinh học tình dục?

Theo những đánh giá về ảnh hưởng của môi trường tự nhiên đối với hoạt động tình dục của con người thì mùa xuân là thời khoảng lý tưởng cho sinh hoạt tình dục.

Y học hiện đại cũng cho rằng, sinh hoạt tình dục trong môi trường và điều kiện thuận lợi không những giúp cho tâm thể của cả nam và nữ thêm tráng kiện mà còn làm giảm thiểu các tật bệnh không mong muốn, nhất là các bệnh lý đường sinh dục.

Vậy trở lại với vấn đề: mùa xuân có tác động gì đến nhịp sinh học tình dục? Chắc chắn có vai trò nhưng nam nữ không chịu tác động giống nhau trước sự tưng bừng của mùa xuân với sự bừng dậy huy hoàng của tự nhiên.

Hoạt động tình dục đúng đắn và hợp lý đã được coi là suối nguồn của khoái cảm và sự an sinh. Với nữ, mùa xuân thể hiện ở cơ thể nữ bằng sự tăng estrogen tới đỉnh điểm; dục năng được hoạt hóa nên thích được âu yếm, vuốt ve. Còn nam, chậm hơn và phải đợi đến cuối mùa xuân thì ham muốn mới tăng lên gấp 10 lần.

Từ khi trời ấm dần thì ham muốn bắt đầu được hâm nóng; không phải chỉ do hormon chi phối mà cả ánh sáng cũng có vai trò. Mặt trời làm giãn mạch ở các vùng phát sinh cảm giác thứ phát và thế là mang lại cảm hứng...

Tuy nhiên, con người vẫn có thể can thiệp vào nhịp sinh học tình dục và vẫn có thể yêu nhau dù là đêm hay ngày, mùa xuân hay mùa hè. Nhưng không thể phủ nhận những mặt tích cực mà khí trời mùa xuân tác động tới ham muốn tình dục.

Tình dục mùa xuân cần kiêng kỵ gì?

Cần hết sức chú ý yếu tố tâm lý, tinh thần trong sinh hoạt tình dục, bởi lẽ mùa xuân phải luôn luôn nghĩ đến chữ “sinh”, sinh để cho chí sinh - nghĩa là làm cho ý chí của mình phát sinh, đừng để cho tâm trạng bị uất ức, phải khoan dung, khoáng đạt, lạc quan vui vẻ, sẽ tác động tốt cho tình dục. Sinh hoạt tình dục trong mùa xuân cần biết kiềm chế, chớ nổi giận.

Mùa xuân ứng với can mộc, uất ức và giận dữ rất dễ làm thương tổn tạng can, can tổn thương sẽ làm phát sinh nhiều bệnh lý tình dục như di tinh, huyết tinh, xuất tinh sớm...

Mặc dù mùa xuân có nhiều yếu tố tốt cho sinh hoạt tình dục, nhưng không nên “yêu” thái quá mà phải có chừng mực. Thực tế, tần suất sinh hoạt tình dục nên thế nào cho phù hợp là vấn đề đã được giới chuyên khoa đề cập đến nhiều lần nhưng chưa có ý kiến thống nhất.

Tựu trung, họ chỉ đưa ra lời khuyên: tần số sinh hoạt tình dục bao nhiêu tùy thuộc sức khỏe mỗi người, chỉ cần sau những cuộc yêu đó, cơ thể vẫn không có cảm giác mệt mỏi và không làm ảnh hưởng đến chất lượng làm việc của ngày kế tiếp là được.

Đồng thời mọi người cũng lưu ý, tránh “yêu” khi đã uống quá nhiều rượu và ăn nhiều đồ ngọt, béo. Rượu có thể gây rối loạn tình dục và ảnh hưởng chất lượng tinh trùng. Không yêu khi cơ thể không thật sự khỏe mạnh. Không nên sinh hoạt tình dục trong những ngày lạnh lẽo hoặc trong điều kiện quá lạnh vì có thể mắc chứng liệt dương ở nam và lãnh cảm ở nữ.

Trong mùa xuân, ham muốn tình dục dâng đầy, vì vậy việc thụ thai trong mùa xuân để sinh ra những đứa con khỏe mạnh là điều mà nhiều lứa đôi hướng tới. Thực tế đã chứng minh, nếu chọn được thời điểm thụ thai tốt thì đứa trẻ sinh ra không những ít bệnh tật mà còn thông minh, nhanh nhẹn.

Mặc dù còn nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ, nhưng nhiều ý kiến cho rằng tháng 3 và 4 hàng năm là thời gian thụ thai tốt nhất, khi ấy hoạt lực của tinh trùng và trứng cũng sung mãn, ảnh hưởng của bức xạ ion đối với trái đất cũng giảm thiểu, rất có lợi cho việc bảo vệ hoạt tính lý tưởng của tinh trùng và trứng cũng như sự phát triển khỏe mạnh của thai nhi.

Cần lưu ý, giai đoạn cuối xuân đầu hạ, vào những ngày bắt đầu có mưa rào sấm chớp thì không nên sinh hoạt tình dục và càng không nên thụ thai vì động phòng lúc này dễ làm cho huyết mạch bị rối loạn và nếu thụ thai thì đứa trẻ sinh ra thường ốm yếu.