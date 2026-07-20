Cựu Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ (NCTC) đã kêu gọi Mỹ công nhận Iran như một cường quốc khu vực lớn sau cuộc xung đột.

Cựu Giám đốc của NCTC Joseph Kent.

Hãng tin Mehr News, hôm 19/7 dẫn lời ông Joseph Kent, cựu Giám đốc NCTC cho biết, cuộc chiến tranh xâm lược chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran đã làm thay đổi căn bản cán cân quyền lực ở Tây Á, đồng thời kêu gọi Mỹ điều chỉnh chiến lược thay vì tiếp tục các cuộc tấn công vào Iran.

"Cuộc chiến đã làm thay đổi cán cân khu vực. Iran đã nổi lên như một cường quốc khu vực lớn, chúng ta càng sớm nhận ra thực tế này và điều chỉnh lập trường của mình cho phù hợp thì vị thế của chúng ta sẽ càng vững mạnh hơn", ông Joseph Kent, nói.

Cũng theo vị cựu lãnh đạo của NCTC, các cuộc không kích đã thất bại trong việc đạt được các mục tiêu của Mỹ, trong khi bất kỳ chiến dịch tấn công trên bộ nào cũng sẽ trở thành một thảm họa chiến lược, gây thương vong nặng nề cho lực lượng Mỹ và làm bất ổn thêm khu vực.

Ông cũng cho rằng vụ ám sát cựu lãnh đạo Cách mạng Hồi giáo Ayatollah Seyyed Ali Khamenei đã phản tác dụng khi củng cố sự đoàn kết dân tộc bên trong Iran, khiến nhiều người Iran ủng hộ chính phủ và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thay vì chống lại họ.

Cựu Giám đốc Kent kêu gọi chấm dứt hành động gây hấn, nói rằng Mỹ nên khôi phục dòng chảy tự do của dầu mỏ qua eo biển Hormuz bằng cách rút quân đội, căn cứ quân sự và lực lượng hải quân Mỹ khỏi khu vực.

Theo Kent, nhiều căn cứ của Mỹ đã trở thành gánh nặng chiến lược hơn là tài sản, và việc rút quân sẽ loại bỏ lý do chính khiến Iran nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Mỹ và làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường thủy chiến lược này.

Ông nói thêm rằng một khi căng thẳng giảm bớt, Mỹ có thể theo đuổi con đường ngoại giao bằng cách nới lỏng các lệnh trừng phạt để đổi lấy sự đảm bảo về tự do hàng hải qua eo biển Hormuz.

Ông Kent đã từ chức giám đốc NCTC vào ngày 17/3/2026, với lý do được đưa ra không thể tiếp tục ủng hộ cuộc chiến chống Iran đang được Mỹ tiến hành.



