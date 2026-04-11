Điều gì xảy ra với cơ thể khi uống rượu chứa cồn công nghiệp?

Chỉ một lượng nhỏ cồn công nghiệp methanol pha trong rượu giá rẻ cũng có thể phá hủy thị lực vĩnh viễn hoặc cướp đi tính mạng người uống. Nguy hiểm ở chỗ, chất này gần như không thể nhận biết bằng mắt thường.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thuộc Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, cho biết methanol là chất lỏng trong suốt, có mùi tương tự ethanol nên rất dễ nhầm lẫn. Sau khi uống, độc chất nhanh chóng được hấp thu qua đường tiêu hóa và theo hệ tuần hoàn đi khắp cơ thể.

Điểm nguy hiểm là giai đoạn đầu gần như không có dấu hiệu đặc trưng. Trong vài giờ đầu, người uống chỉ cảm thấy chếnh choáng, buồn nôn, choáng váng như say rượu thông thường, dễ khiến nhiều người chủ quan và bỏ lỡ thời điểm cấp cứu.

Một mẫu rượu chứa cồn methanol. (Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai)

Sau 12–24 giờ, độc tính mới bộc phát khi gan chuyển hóa methanol thành formaldehyde, rồi tiếp tục thành acid formic. Chính acid formic gây tổn thương nặng các cơ quan tiêu thụ nhiều năng lượng như não, dây thần kinh thị giác, tim và thận.

Khi đó, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như đau đầu dữ dội, nôn mửa, khó thở, rối loạn ý thức. Thị lực giảm nhanh, nhìn mờ như có sương, thậm chí xuất hiện hiện tượng “tuyết rơi” hoặc trắng xóa – dấu hiệu cho thấy dây thần kinh thị giác đang bị tổn thương nghiêm trọng.

Nếu được đưa đến bệnh viện sớm, người bệnh có thể được cứu sống bằng các biện pháp như lọc máu để loại bỏ methanol và acid formic, đồng thời điều chỉnh rối loạn điện giải, hỗ trợ hô hấp. Ngược lại, việc cấp cứu muộn có thể khiến bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu, toan máu nặng; tổn thương não và mắt lúc này không thể hồi phục, dẫn đến mù lòa, tàn phế hoặc tử vong.

Chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối tránh sử dụng rượu không rõ nguồn gốc. Khi xuất hiện đau đầu bất thường, nôn nhiều, mệt lả, mờ mắt hoặc thở sâu sau khi uống rượu 12-24 giờ, cần đến cơ sở y tế ngay. Việc chờ "ngủ một giấc sẽ đỡ" có thể khiến người uống đánh mất cơ hội điều trị vàng.