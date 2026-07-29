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Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Long giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Luân Dũng
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Ngày 29/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Long - Thứ trưởng Bộ Công Thương, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Theo quyết định, ông Nguyễn Hoàng Long - Thứ trưởng Bộ Công Thương, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kể từ ngày 29/7/2026.

Ông Nguyễn Hoàng Long giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngọai giao từ Ngày 29 / 7 / 2026 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hoàng Long giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Cấn Dũng)

Ông Nguyễn Hoàng Long sinh năm 1976, có học vị tiến sĩ kinh tế (Đại học Rome Tor Vergata, Ý, 2005).

Ông Nguyễn Hoàng Long được điều động, bổ nhiệm trở lại Bộ Ngoại giao sau hơn hai năm đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Nguyễn Hoàng Long có nhiều năm công tác trong ngành ngoại giao, từng kinh qua các chức vụ: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ý; Phó cục trưởng, Quyền Cục trưởng, Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 6/2021, ông Nguyễn Hoàng Long được giao đảm nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Anh kiêm nhiệm Bắc Ireland, cho đến khi đảm nhận vị trí Thứ trưởng Bộ Công Thương vào tháng 6/2024.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hiện nay bao gồm Bộ trưởng Lê Hoài Trung và các Thứ trưởng: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Minh Vũ, Đặng Hoàng Giang, Lê Anh Tuấn, Ngô Lê Văn, Lê Thị Thu Hằng, Nguyễn Minh Hằng và Nguyễn Hoàng Long.

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Lê Hoài Trung

Vương quốc Anh

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