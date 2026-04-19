Điều cần làm với cây trong nhà ngay bây giờ

Trà My (Theo Homes and Gardens) |

Đây là một mẹo đơn giản giúp cây cảnh trong nhà phát triển cân đối hơn.

Cây trồng trong nhà cần được chăm sóc nhiều hơn vào mùa xuân hè, khi chúng thức dậy sau thời gian “ngủ đông” và bắt đầu phát triển mạnh. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn cây dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện chăm sóc không phù hợp, chẳng hạn như mọc lệch, thân dài yếu do ánh sáng không đều. Đó là lý do người trồng cây được khuyên nên áp dụng phương pháp xoay chậu cây.

Theo tạp chí Mỹ Homes and Gardens, tất cả cây trồng trong nhà đều có thể hưởng lợi từ việc xoay chậu như một phần của quá trình chăm sóc trong mùa xuân và mùa hè. Đúng như tên gọi, bạn chỉ cần xoay cây định kỳ để tất cả các mặt đều nhận được ánh sáng, giúp cây phát triển cân đối và đầy đặn. Không chỉ ngăn tình trạng thân cây vươn dài yếu ớt, cách này còn giúp hạn chế sâu bệnh bằng cách làm cây khỏe hơn, ít bị chúng “tấn công”.

Thực tế, việc này rất đơn giản — bạn chỉ cần xoay chậu cây trong vài giây mỗi lần. Xoay cây chính là “bí quyết thầm lặng” giúp khu vườn trong nhà của bạn xanh tốt hơn.

Vì sao nên xoay cây trồng trong nhà?

“Cây luôn phát triển theo hướng ánh sáng, hiện tượng này gọi là hướng sáng (phototropism). Nếu đặt gần cửa sổ mà không xoay, cây sẽ mọc lệch, thân dài yếu và mất cân đối,” chuyên gia cây cảnh và thiết kế không gian xanh Shane Pliska giải thích.

Việc xoay chậu mỗi tuần giúp tất cả các mặt của cây đều nhận được ánh sáng. Điều này quan trọng quanh năm, nhưng đặc biệt cần thiết vào mùa xuân và mùa hè khi cây đang phát triển mạnh.

“Đây là cách đơn giản để cây phát triển cân đối như mong muốn,” Shane nói.

“Mùa xuân là thời điểm điều này thực sự quan trọng. Khi ngày dài hơn, cây bước vào giai đoạn tăng trưởng. Nếu ánh sáng chỉ chiếu một phía, cây sẽ nghiêng về phía đó suốt cả mùa,” ông cho biết thêm.

“Phần trước đó ở trong bóng râm khi được tiếp xúc ánh sáng sẽ giúp thân cây thẳng lại và phát triển đều hơn,” Halina Shamshur, chuyên gia từ Plantum, chia sẻ.

“Điều này đặc biệt quan trọng với cây non vì giúp chúng hình thành cấu trúc vững chắc, thẳng đứng,” bà nhấn mạnh.

Ngoài ra, việc xoay cây còn mang lại những lợi ích khác. Halina cho biết: “Xoay cây thường xuyên giúp cân bằng độ ẩm trong đất, tránh tình trạng một phía rễ bị khô do nắng chiếu trực tiếp.”

Về khả năng hạn chế sâu bệnh, Shane giải thích: “Việc xoay và di chuyển cây giúp bạn có cơ hội kiểm tra xem có sâu bệnh hay không, loại bỏ lá chết và cắt tỉa cơ bản.”

Bạn nên dùng dụng cụ cắt tỉa sắc bén, sạch sẽ để loại bỏ lá hư hại, đồng thời kiểm tra các loại sâu hại phổ biến như bọ trĩ hoặc ruồi ăn nấm nếu phát hiện dấu hiệu bất thường.

Cách xoay cây đúng cách

Việc xoay cây cũng giúp cải thiện lưu thông không khí trong không gian trồng cây trong nhà.

Mặc dù nghe có vẻ đơn giản, nhưng các chuyên gia lưu ý rằng bạn không nên xoay cây một cách tùy tiện.

“Đừng xoay cây đột ngột 180 độ,” Halina cảnh báo.

Sự thay đổi đột ngột về ánh sáng và nhiệt độ có thể khiến cây bị “sốc”, chậm phát triển và xuất hiện các dấu hiệu như rũ lá hoặc đổi màu, thậm chí cháy lá.

“Cách tốt nhất là xoay cây khoảng một phần tư vòng mỗi tuần vào mùa xuân và đầu mùa hè. Điều này sẽ giúp cây phát triển đồng đều,” Shane khuyên.

Loại cây giúp gia chủ tiết kiệm khối tiền, dễ trồng, thu hoạch nhanh bất ngờ
