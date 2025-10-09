Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã chinh phục được vô số thực khách trong nước cũng như quốc tế nhờ sự đa dạng, phong phú cùng hương vị độc đáo trong từng món ăn. Không chỉ vậy, các cửa hàng bán các món ăn nổi tiếng của Việt Nam như bún, phở, bánh mì… tại nước ngoài cũng rất được ưa chuộng, thu hút nhiều người bản địa đến thưởng thức. Trong đó có cả ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên người Hong Kong (Trung Quốc) Tạ Đình Phong.

Diễn viên Tạ Đình Phong mê mẩn 1 món ăn Việt Nam

Trong video trải nghiệm ẩm thực đăng tải ngày 17/9 trên Instagram cá nhân, nam diễn viên Tạ Đình Phong đã đưa khán giả đến một cửa tiệm ở khu Loan Tử (Hong Kong, Trung Quốc) để thử một trong những món ăn trứ danh của Việt Nam - bánh mì.

Tạ Đình Phong ăn thử bánh mì Việt Nam. (Ảnh cắt từ clip của nhân vật, nguồn: chefnicookies)

Mở đầu video, anh nói: “Khi nhắc tới ẩm thực và các món ăn nổi tiếng của Việt Nam, mọi người thường nghĩ ngay đến phở hoặc nem rán nhưng thực tế còn một món ăn trứ danh khác ở Việt Nam, đó là bánh mì".

“Không biết phải mô tả cho mọi người thế nào nhưng thực sự, với tôi, món này rất ngon”, nam tài tử chia sẻ.

Trong clip, nam diễn viên cũng giới thiệu một số loại nhân bánh mì có ở cửa hàng, bao gồm hành lá, rau răm, hành phi, các loại thịt nguội, giăm bông, giò, chả thái mỏng…

“Quán hôm nay tôi chọn là do người Việt Nam mở, do đó hương vị bánh mì ở đây sẽ là hương vị chính gốc”, Tạ Đình Phong tiết lộ.

“Bánh mì của tôi đã ra lò rồi, món này phải ăn nóng mới ngon. Bánh mì của tôi gọi gồm các loại thịt nguội, thịt ba chỉ, ngoài ra còn có đồ chua, củ cải, cà rốt, dưa chuột. Ngoài ra, vỏ bánh mì cực kỳ giòn”, nam diễn viên thử ngay khi vừa nhận bánh từ nhân viên.

Nam diễn viên ăn thử ngay khi bánh mì vừa ra lò. (Ảnh cắt từ clip của nhân vật, nguồn: chefnicookies)

Sau đó, Tạ Đình Phong đã mang nửa chiếc bánh mì còn lại lên xe để vừa ăn vừa di chuyển.

Tạ Đình Phong cho biết thêm: “Bánh mì Việt Nam đầy ắp nhân, cầm rất nặng tay. Các loại rau có trong bánh mì có vị chua chua ngọt ngọt, rất thích hợp để khai vị”.

Nam diễn viên phải thốt lên rằng: “Bánh mì thực sự rất đỉnh. Đây là món ngon nhất tôi từng ăn”.

Nam diễn viên Tạ Đình Phong tiếp tục review bánh mì trên xe. (Ảnh cắt từ clip của nhân vật, nguồn: chefnicookies)

Bánh mì - món ăn “vươn mình" ra thế giới

Bánh mì là một món phổ biến của Việt Nam có thành phần chính là bánh mì baguette du nhập từ người Pháp.

Tuy nhiên, với sự khéo léo của người Việt, bánh mì Việt Nam trở thành món ăn hấp dẫn khi được kết hợp với nhân thịt đa dạng như thịt gà, thịt lợn, thịt bò, thịt nguội hoặc pa-tê, xúc xích,... cùng các loại rau tươi như rau mùi, dưa chuột, ớt và củ cải, cà rốt muối chua,... Sự kết hợp này đã tạo ra hương vị nhẹ nhàng nhưng không kém phần độc đáo, giúp bánh mì chinh phục được cả thực khách trong nước lẫn quốc tế.

Bánh mì Việt Nam được biến tấu với nhiều loại nhân khác nhau. (Ảnh minh họa)

Cũng chính nhờ hương vị thơm ngon mà từ lâu bánh mì Việt Nam đã vượt qua biên giới đất nước khi nhiều cửa hàng bán bánh mì Việt Nam được mở ở một số quốc gia trên thế giới.

Năm 2024, bánh mì Việt Nam thậm chí còn đứng ở vị trí đầu tiên trong danh sách 100 món bánh kẹp ngon nhất thế giới (Top100 sandwiches in the world) do chuyên trang ẩm thực danh tiếng thế giới TasteAtlas bình chọn.

Không chỉ thơm ngon, bánh mì Việt Nam còn rất bổ dưỡng. Một ổ bánh mì tùy vào các loại nhân sẽ có lượng calo dao động từ 300-500, có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể. Ngoài ra, với các loại nhân đa dạng, bánh mì còn giúp bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như protein, chất béo, chất xơ, vitamin và khoáng chất.