Diễn viên Lệ Hằng: "Mình không bình tĩnh nổi và đã chọn cách ra đi"

"Mình không đối diện được, không có cách giải quyết cho nó ổn thỏa", diễn viên Lệ Hằng chia sẻ.

Diễn viên Lệ Hằng vừa chia sẻ về những biến cố lớn từng xảy đến trong cuộc đời khiến sự nghiệp cuộc sống của cô bị gián đoạn.

Lệ Hằng cho biết, cô tốt nghiệp năm 1997 và được NSND Trần Nhượng, khi đó là Trưởng đoàn Kịch Công an nhân dân mời về đoàn sinh hoạt. Sau hơn một năm làm việc tại đây, cô chuẩn bị được xét vào biên chế và đã trải qua bước xét lý lịch.

Diễn viên Lệ Hằng và vai diễn để dời trong phim Xin hãy tin em.

Tuy nhiên, thời điểm đó Lệ Hằng mang thai 4 tháng. Đoàn gọi cô lên trao đổi và đưa ra lựa chọn giữa gia đình và nghề nghiệp. Cuối cùng, nữ diễn viên quyết định xin nghỉ để về sinh con.

Khi con được khoảng 7 tháng, Lệ Hằng tiếp tục xin vào Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, thời điểm đó NSND Chí Trung là Trưởng đoàn Kịch 2. Cô sinh hoạt tại đây một thời gian và cũng tham gia nhiều bộ phim.

Theo Lệ Hằng, khi sự nghiệp đang phát triển, cô bất ngờ phải đối diện với biến cố lớn nhất cuộc đời. Ba người thân nhất lần lượt qua đời trong khoảng hơn một năm.

"Sự nghiệp đang phát triển thì biến cố lớn nhất của đời mình là vào thời điểm đó ba mình, mẹ mình và anh ruột của mình là ba cái người mà mình thương yêu nhất cùng ra đi có trong hơn một năm. Đấy là biến cố sốc mà sau này mình lấy lại thăng bằng rất là lâu", Lệ Hằng chia sẻ.

Cùng thời điểm, chuyện vợ chồng của nữ diễn viên cũng gặp nhiều rắc rối, mâu thuẫn liên tiếp xảy ra. Lệ Hằng nhìn nhận khi đó bản thân không đủ bình tĩnh và bản lĩnh để đối diện với những vấn đề trong cuộc sống.

"Cũng thời điểm đó chuyện vợ chồng cũng rắc rối và rất nhiều chuyện mâu thuẫn xảy ra. Thực ra lúc đó cái thần kinh của mình nó kém đấy là cái biện hộ thôi nhưng thực chất đó là cái bản lĩnh mình lúc đấy kém. Mình không đối diện được, không có cách giải quyết cho nó ổn thỏa", cô nói.

Lệ Hằng cho rằng nếu bình tĩnh hơn, có lẽ mọi chuyện đã có cách giải quyết. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, cô không thể giữ được sự bình tĩnh.

"Vì mình nghĩ rằng trong cuộc đời này bất kể việc gì cũng có cách giải quyết của nó nếu như mình bình tĩnh một chút nhưng thời điểm đó thực sự mình không bình tĩnh nổi và mình đã chọn cách ra đi", nữ diễn viên kể.

"Ra đi" theo cách Lệ Hằng chia sẻ là lựa chọn sống ẩn, rời xa những người xung quanh. Cô quyết định đến Đông Anh, chọn một nơi vắng vẻ và không ai biết mình.

"Thời điểm đó mình quyết định ra đi là ở ẩn, mình ở ẩn bên Đông Anh. Mình chọn nơi rất vắng vẻ và ở một nơi mà không ai biết mình", Lệ Hằng nói.

Nữ diễn viên cho biết khi ấy cô muốn xa lánh tất cả mọi người, không muốn gặp bất kỳ ai và buông bỏ mọi thứ. Đến hiện tại, nhìn lại giai đoạn đó, cô cũng tự hỏi vì sao bản thân lại có thể lựa chọn như vậy.

"Lúc đó mình không nghĩ được gì đâu, mình chỉ muốn xa lánh tất cả mọi người, mình không muốn gặp ai, mình buông bỏ hết và tìm đến một nơi thật vắng vẻ để ở, không ai biết mình", cô chia sẻ.

Lệ Hằng thừa nhận cuộc sống trong thời gian ở ẩn rất khắc nghiệt. Điều khiến cô day dứt là khi ấy không chia sẻ, không trò chuyện với người thân hay bạn bè mà lại tự đẩy bản thân vào một giai đoạn cô độc.

Từ trải nghiệm của mình, nữ diễn viên muốn câu chuyện của bản thân trở thành một bài học thực tế, đặc biệt là với những người đang phải đối diện với biến cố trong cuộc sống.