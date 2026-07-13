Diện mạo hiện tại của nữ diễn viên tự làm thụ tinh ống nghiệm để mang thai con cho chồng cũ đại gia

Nữ diễn viên này quyết định tự thực hiện IVF để sinh con, bất chấp sự phản đối từ chồng cũ. Màn lộ diện mới đây của cô nhận được sự chú ý lớn.

Ngày 11/7, tờ Nate đưa tin Lee Si Young gây chú ý khi đăng tải nhiều bức ảnh ghi lại buổi bơi lội và tập gym vào sáng sớm của mình với con trai. Trong loạt ảnh, nữ diễn viên diện đồ bơi một mảnh, tự tin tận hưởng khoảng thời gian thư giãn dưới hồ bơi. Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trong phòng gym với bộ đồ tập ôm sát cơ thể.

Điều khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý là thân hình săn chắc với bờ vai khỏe khoắn, cánh tay nổi cơ, vòng eo gọn gàng và đôi chân thon dài của Lee Si Young. Dù đã trải qua hai lần sinh nở, nữ diễn viên vẫn duy trì vóc dáng cân đối, khỏe khoắn khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và để lại bình luận: "Đây thật sự là thân hình của bà mẹ hai con sao?".

Lee Si Young vừa khiến mạng xã hội Hàn Quốc xôn xao khi chia sẻ loạt khoảnh khắc tập luyện và bơi lội vào sáng sớm. Vóc dáng săn chắc, thon thả, đôi chân dài của nữ diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước phong độ của bà mẹ hai con. Ảnh: Instagram.

Sau buổi bơi, cô tiếp tục đến phòng gym để tập luyện cùng trai. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ khi nhìn thấy cánh tay lộ rõ những đường cơ rõ nét của minh tinh Vườn Sao Băng. Ảnh: Instagram.

Không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình, Lee Si Young còn truyền cảm hứng với lối sống lành mạnh. Việc duy trì thói quen thức dậy từ rất sớm để bơi lội và tập luyện được xem là bí quyết giúp cô giữ phong độ nhan sắc ổn định suốt nhiều năm qua.

Xuất thân là cựu vận động viên quyền anh, Lee Si Young vốn nổi tiếng là một trong những nữ nghệ sĩ yêu thể thao nhất làng giải trí Hàn Quốc. Ngoài bơi lội, cô còn thường xuyên leo núi, chạy bộ và tập tạ để duy trì sức khỏe cũng như thể lực. Kể cả sau khi sinh con, nữ diễn viên vẫn không từ bỏ lịch trình rèn luyện nghiêm túc và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện lên mạng xã hội.

Lee Si Young từ lâu đã nổi tiếng là nghệ sĩ có niềm đam mê đặc biệt với thể thao. Sự kỷ luật trong tập luyện giúp nữ diễn viên luôn giữ được nền tảng thể lực tốt và ngoại hình khỏe khoắn. Ảnh: Instagram.

Sau nhiều tranh cãi đời tư, Lee Si Young hiện có cuộc sống bình lặng bên 2 con. Cách đây không lâu, nữ diễn viên đã đưa cha mẹ và con gái 7 tháng tuổi đến cổ vũ cho con trai trong ngày hội thể thao của trường. Khoảnh khắc cả gia đình cùng đồng hành bên nhau nhận được nhiều lời khen vì sự ấm áp và hạnh phúc.

Lee Si Young có cuộc sống vui vẻ, kín đáo bên 2 con. Ảnh: Instagram.

Cuộc hôn nhân tan vỡ với đại gia và quyết định sinh con thứ 2 đầy ồn ào

Lee Si Young sinh năm 1982, chính thức gia nhập làng giải trí Hàn Quốc vào năm 2008 qua tác phẩm Urban Legends Deja Vu. Năm 2009, tên tuổi cô vụt sáng nhờ vai phụ trong bộ phim truyền hình kinh điển Vườn Sao Băng. Với nhan sắc ngọt ngào, baby hút mắt và danh tiếng đang lên như diều gặp gió sau Vườn Sao Băng, Lee Si Young được các nhà sản xuất đẩy lên hàng nữ chính ở loạt phim như Poseidon, Wild Romance, Golden Cross, Thơ Ngây bản Hàn… và được hợp tác cùng nhiều nam thần đình đám như Lee Dong Wook hay Choi Siwon...

Nữ diễn viên nổi tiếng trên toàn châu Á sau bộ phim Vườn Sao Băng vào năm 2009. Ảnh: X.

Về đời tư, Lee Si Young và đại gia Cho Seung Hyun công khai hẹn hò vào vào 9/2016. 1 năm sau, họ tổ chức đám cưới linh đình. Sau đó vài tháng, cả 2 hạnh phúc chào đón quý tử đầu lòng. Theo KoreaBoo, Cho Seung Hyun là thương gia giàu có, hơn Lee Si Young 9 tuổi. Ngoài làm chủ nhà hàng, vị đại gia này còn có vị trí quan trọng trong mảng golf Hàn Quốc với tư cách đại diện của Iliac Golf Korea và quen thân với giới nghệ sĩ, trong đó có Heechul (Super Junior). Anh điều hành công ty có giá trị tài sản ròng lên đến 2,5 tỷ won (48,5 tỷ đồng), ngoài ra anh còn sở hữu khối bất động sản giá 4,75 tỷ won (92 tỷ đồng).

Ai cũng nghĩ nữ diễn viên Vườn Sao Băng có cuộc sống hôn nhân êm ấm, hạnh phúc. Nào ngờ, vào tháng 3/2025, cô đã tuyên bố ly hôn người chồng giàu có sau 8 năm chung sống. Cả hai không công bố nguyên nhân tan vỡ, song cho biết đã đạt được thỏa thuận ly hôn trong bầu không khí hòa bình.

Lee Si Young ly hôn chồng đại gia hơn 9 tuổi sau gần 1 thập kỷ chung sống vào năm 2025. Ảnh: X

Song mọi chuyện chưa dừng lại tại đây. Chỉ sau 4 tháng ly hôn, Lee Si Young bất ngờ gây tranh cãi khi tự ý chuyển phôi đông lạnh với người chồng cũ để sinh con thứ 2. Chồng cũ của cô hoàn toàn không đồng ý nhưng nữ diễn viên vẫn tự ý thực hiện. Sau nhiều tranh cãi, anh quyết định vẫn sẽ có trách nhiệm với đứa bé dù đã ly hôn.

Sau đó, cô gây ra hàng loạt ồn ào ứng xử như uống rượu, tiệc tùng, tập thể thao nặng, dầm mưa, lái xe phân khối lớn khi mang thai. Tiếp đến, Lee Si Young lại phải xin lỗi vì tự ý ghi hình khách ở nhà hàng nước ngoài, chụp ảnh con gái mới sinh như vật trang trí Giáng sinh. Cùng với ồn ào mới nhất, cái tên Lee Si Young ngày càng xấu đi trong mắt công chúng.

Đến ngày 3/1/2026, Lee Si Young sinh mổ em bé thứ 2. Người đẹp này sinh non, lâm bồn sớm hơn 2 tuần so với dự kiến ban đầu. Trong quá trình phẫu thuật, nữ diễn viên 44 tuổi phải đối mặt với tình huống khá nguy hiểm, nguy cơ phải cắt bỏ tử cung. May mắn là sau đó cả mẹ và bé đều an toàn.

Lee Si Young tự làm thụ tinh nhân tạo để sinh con thứ 2 cho chồng cũ. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Naver, Nate