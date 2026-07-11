Điện lực thông báo quan trọng về lịch cắt điện ngày mai - 12/7

Những khu vực nào có lịch cắt điện ngày mai - 12/7?

Theo thông báo của Công ty Điện lực An Giang được đăng tải trên Báo An Giang, ngày 12/7, một phần xã An Châu, khu vực dọc Quốc lộ 91 từ cầu Xếp Bà Lý đến cầu Mương Út Xuân, dự kiến tạm ngừng cấp điện từ 7h30 đến 17h.

Tại xã Nhơn Mỹ, khu vực dọc kênh Cà Mau, đoạn từ cầu Sắt đến cầu Cà Mau, có lịch từ 8h đến 18h. Một phần xã Định Mỹ dự kiến bị ảnh hưởng từ 7h đến 17h.

Một số trạm biến áp phục vụ khách hàng tại xã Châu Phú cũng có lịch tạm ngừng từ 8h đến 17h. Ngoài ra, kế hoạch ngày 12/7 còn liên quan tới một số khu vực thuộc các xã, phường khác của tỉnh, với thời gian được bố trí riêng theo từng tuyến điện.

Tại Cà Mau, kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 28/2026 của Công ty Điện lực Cà Mau cho thấy nhiều công việc được bố trí trong ngày Chủ nhật 12/7.

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Một số ấp thuộc xã Hưng Hội dự kiến tạm ngừng điện từ 7h đến 14h hoặc 16h30 để thay thiết bị, kéo dây và cải tạo lưới điện. Các ấp Long Thành, Nội Ô, Long Đức, Phước Thuận, Huê 3, Tường 1 thuộc xã Phước Long và một phần xã Vĩnh Phước có lịch từ 7h đến 15h30.

Tại xã Vĩnh Lộc, một số khu vực dự kiến bị ảnh hưởng từ 7h đến 16h30. Một số ấp thuộc xã Định Thành và An Trạch có lịch từ 7h đến 16h.

Danh sách trên chỉ phản ánh những khu vực nằm trong kế hoạch kỹ thuật, không đồng nghĩa toàn bộ An Giang hoặc Cà Mau sẽ mất điện. Một số hạng mục trên lưới 110kV tại Cà Mau còn được ngành điện ghi rõ là “không mất điện phụ tải” nhờ có phương án vận hành phù hợp.

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Vì sao nhiều địa phương vẫn có lịch cắt điện luân phiên?

Theo kế hoạch của Công ty Điện lực Cà Mau, các công việc chủ yếu gồm vệ sinh sứ và thiết bị, xử lý hệ thống chống sét, thay dây dẫn, thí nghiệm định kỳ máy biến áp, di dời trạm điện, thay trụ và nâng cấp lưới điện từ một pha lên ba pha.

Một số hạng mục không thể thực hiện khi đường dây vẫn mang điện. Việc cô lập từng đoạn lưới trong một khoảng thời gian nhất định giúp bảo đảm an toàn cho công nhân, đồng thời phòng ngừa nguy cơ thiết bị hư hỏng gây mất điện bất ngờ trên phạm vi lớn hơn.

Yếu tố thời tiết cũng cần được nhìn nhận riêng theo từng vùng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong tháng 7/2026, Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt hoặc đặc biệt gay gắt.

Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nhiều ngày mưa rào, dông, một số ngày xuất hiện mưa vừa đến mưa to vào chiều và đêm. Vì vậy, việc cắt điện luân phiên không phải do thiếu nguồn điện, mà xuất phát từ nhiều nguyên nhân kỹ thuật chủ quan và cả khách quan ở các địa phương.

Lý do trực tiếp người dân vẫn cần căn cứ vào thông báo của đơn vị điện lực phụ trách địa bàn.

Việc cắt điện cũng có thể do bảo trì, sửa chữa đường dây (Ảnh minh họa)

Cẩn trọng với lịch cắt điện giả trên mạng

Trước đây, Tổng công ty Điện lực miền Bắc từng phát hiện nhiều website đăng thông tin không chính xác về lịch ngừng, giảm cung cấp điện. Một số trang không có thông tin về đơn vị quản lý hoặc giấy phép hoạt động nhưng vẫn tự giới thiệu là công cụ tra cứu lịch cắt điện trên toàn quốc.

Trên mạng xã hội, người dùng cũng có thể gặp bài viết cũ được chia sẻ lại, tiêu đề ghi “lịch cắt điện ngày mai” nhưng không nêu rõ năm; hoặc thông tin nói cả tỉnh mất điện trong khi kế hoạch thực tế chỉ áp dụng cho một số trạm biến áp, tuyến đường.

Từ ngày 15/6/2026, EVN vận hành thử nghiệm ứng dụng EVN CSKH dùng chung trên toàn quốc. Khách hàng có thể sử dụng ứng dụng này để tra cứu lịch ngừng, giảm mức cung cấp điện, báo sự cố và tiếp nhận các cảnh báo giả mạo.

Người dân nên nhập mã khách hàng hoặc kiểm tra đúng địa chỉ sử dụng điện trên ứng dụng, website chăm sóc khách hàng hay kênh chính thức của công ty điện lực địa phương. Lịch cũng cần được kiểm tra lại sát thời điểm dự kiến mất điện vì có thể thay đổi theo điều kiện thời tiết và tiến độ thi công.

Ảnh EVN

Đặc biệt, EVN cảnh báo đã xuất hiện tin nhắn OTP giả mạo mang tên “EVN CSKH”, kèm đường link lạ nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng. EVN khẳng định OTP thật của ứng dụng không kèm bất kỳ đường link nào.

Người dùng tuyệt đối không bấm vào liên kết lạ, không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin tài khoản cho người tự xưng là nhân viên điện lực. Khi nhận được thông báo bất thường, cách an toàn nhất là tự mở ứng dụng chính thức hoặc liên hệ tổng đài ngành điện để xác minh.