Diễn biến sức khoẻ của nam sinh lớp 8 tự tử nghi do bạo lực học đường

Thái Lâm
|

Sau khi được chuyển tuyến khẩn cấp vào Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng treo cổ nghi do bị bạo lực học đường đã dần tỉnh lại. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Ngày 20/5, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, em Đ.M.H. (trú xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) đã hồi tỉnh lại và đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Trước đó, lúc 19h32 ngày 15/5, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi H.

Thông tin đến báo chí, bà Trần Thị Kim Vân (mẹ em H.) cho biết, sáng 15/5, sau khi đi thi về, H. gặp mẹ vào khoảng 11h với nhiều vết bầm ở vùng má và mắt. Khoảng 10 phút sau, gia đình phát hiện em treo cổ trong tình trạng tím tái.

Hiện em H. đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.

Người thân lập tức ép tim, thổi ngạt tại chỗ. Khi thấy em có dấu hiệu ho, gia đình nhanh chóng đưa đến Trung tâm Y tế xã Di Linh cấp cứu.

Tại đây, bệnh nhân được hồi sức tim phổi, đặt nội khí quản, sau đó chuyển đến Bệnh viện II Lâm Đồng và tiếp tục chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.

Hiện bệnh nhi đã tỉnh, có phản xạ đau, nhịp thở ổn định theo máy và bắt đầu có nhịp thở tự nhiên. Các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực nhằm hạn chế tối đa nguy cơ để lại di chứng.

Theo bà Trần Thị Kim Vân, trong thời gian dài, cháu H. (SN 2012, học sinh lớp 8A3 Trường THCS Nguyễn Du, xã Di Linh) bị một nhóm học sinh cùng trường đánh đập và ép đưa tiền.

Mỗi ngày em H. phải đưa từ 10.000-50.000 đồng, nếu không có sẽ bị cộng dồn sang ngày hôm sau. Do hoàn cảnh khó khăn, em phải đi nhặt ve chai để có tiền đưa cho nhóm bạn.

Bà Trần Thị Kim Vân cho biết thêm, em từng phản ánh với giáo viên chủ nhiệm về việc bị bạn đánh bằng nón bảo hiểm, tuy nhiên tình trạng vẫn tiếp diễn, khiến em rơi vào trạng thái hoảng sợ và tổn thương tâm lý nặng nề.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục xác minh và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và tâm lý học sinh, phụ huynh tại địa phương. Sở yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm, đồng thời triển khai các biện pháp ổn định tâm lý cho học sinh trong trường.

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

