Diễn biến nóng vụ phát hiện thực phẩm chức năng ở Bình Chánh

Trước đó, ngay sau khi mạng xã hội đăng tải thông tin này, Công an xã Phong Phú (huyện Bình Chánh) đã phối hợp với UBND xã Phong Phú và các cơ quan chức năng, Công an TP HCM phong tỏa hiện trường.

Các sản phẩm được phát hiện tại hiện trường mang nhiều nhãn hiệu khác nhau như Silymarin, Pharvita plus, Jollivit, Maxglu 1500, Arginin, Homramin Ginseng… Đây đều là những thực phẩm chức năng bổ trợ sức khỏe, quảng cáo dùng cho trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người có bệnh lý nền.

Được biết, số thực phẩm chức năng này có ghi thông tin nơi sản xuất là Hà Nội, Thanh Hoá. Những sản phẩm này còn hạn sử dụng hơn 2 năm. Một số sản phẩm còn nguyên hộp, thùng carton và nhiều sản phẩm là dạng si rô.

Lực lượng chức năng đã thu gom tổng cộng hơn 4.200 hộp và hơn 8.000 vỉ thực phẩm chức năng mang các nhãn hiệu khác nhau, phần lớn là sản phẩm hỗ trợ bổ sung vitamin, khoáng chất, thải độc gan, tăng cường trí nhớ, bồi bổ sức khỏe…

Cụ thể, tại vị trí số 1, thu giữ hơn 1.500 hộp và hàng ngàn vỉ sản phẩm như Alphavit, Phanvita Plus, Trivit Font, Vitamin C, Siro yến sào sữa non, Jollivit, Ginkgo Biloba, Brain Care.

Vitagold...Tại vị trí số 2, thu giữ trên 2.400 hộp thực phẩm chức năng như Homramin Ginseng, Natto Best, Entero Bifina, Appha 3B, Anpha vit, Cevinton Forte…Vị trí số 3 và vị trí số 4 thu giữ hơn 300 hộp khác, chủ yếu là Jollivit, Alphavit, Sâm nhung bổ thận TP, Viên tiêu, Phavita Plus, Evita 400, Rosa sáng đẹp da…