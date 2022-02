Diễn biến mới vụ chủ nợ đi đòi tiền bị sát hại rồi giấu trong giỏ nhựa ở hầm biogas

Tối 9/2, trao đổi với PV, Đại tá Khương Duy Oanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Vuông (38 tuổi, trú xã Thạch Quảng, Thạch Thành) về tội Giết người.

Đại tá Oanh cho biết, hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra. Khi nào kết thúc điều tra sẽ thông tin thêm về vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó vào đầu tháng 2/2021, Nguyễn Thị Vuông có vay nặng lãi của chị Phạm Thị T. (trú cùng thôn) số tiền 158 triệu đồng. Đến đầu tháng 1/2022, Vuông đã trả tiền gốc và lãi cho chị T. tổng cộng là 162 triệu đồng. Tuy nhiên, chị T. yêu cầu Vuông phải trả số tiền còn lại là 133 triệu đồng thì mới hết nợ.

16h ngày 28/1, chị T. đi xe máy đến nhà Vuông để lấy số tiền nợ như đã hẹn trước. Lúc này Vuông đưa cho chị T. số tiền 100 triệu đồng và xin khất nợ số tiền còn lại là 33 triệu đồng sẽ trả sau.

Đối tượng Vuông tại công an.

Đến 17h30 cùng ngày, chị T. tiếp tục đến nhà Vuông để đòi tiền. Lúc này do không có tiền trả nên 2 bên xảy ra cãi cọ, xô xát nhau. Quá trình xô xát, Vuông nhặt 1 đoạn gậy gỗ dài khoảng 60cm đập liên tiếp vào đầu chị T. khiến chị T. ngã xuống đất.

Thấy chị T. bất tỉnh, Vuông nghĩ nạn nhân đã chết nên bỏ thi thể vào bì xác rắn sau đó nhét vào sọt nhựa thường dùng để đựng hoa quả. Vuông sau đó ném giỏ đựng hoa quả chứa thi thể nạn nhân T. xuống hố biogas của gia đình để phi tang.

Phía gia đình nạn nhân T. sau khi không thấy chị T. đi về nhà lập tức đi tìm kiếm đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Đến trưa 30/1, cơ quan công an và người thân đã tìm thấy thi thể chị T. bị giấu dưới hầm biogas của gia đình Nguyễn Thị Vuông.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

