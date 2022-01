Để quên chìa khóa trong xe, người phụ nữ bị trộm lấy luôn cả chiếc ô tô

Ngày 19/1, chị Nguyễn Thị Thanh T. (trú phường Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, hiện chị đã làm đơn trình báo lên Công an TP. Vinh (Nghệ An) để nhờ tìm kiếm chiếc ô tô bị mất trộm 1 ngày trước.



Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 18h30' ngày 18/1, chị T. cùng 3 người đi trên chiếc xe ô tô hiệu Toyota Yaris màu đỏ mang BKS 37A - 19712 đến một nhà hàng trên đường Lê Hồng Phong để tổ chức gặp mặt cuối năm.

Hình ảnh chiếc xe của chị T. trước đó.

Khi đến nhà hàng, tài xế đậu xe trên vỉa hè đường Lê Hồng Phong rồi đi vào nhà hàng. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, chị T. ra xe để về thì không thấy xe mình đâu. Lúc này, tài xế mới sực nhớ đã bỏ quên chìa khóa trong xe ô tô.

Sau khi sự việc xảy ra, chị T. đã lập tức trình báo lên cơ quan công an để hỗ trợ tìm kiếm, truy bắt kẻ trộm.

https://soha.vn/de-quen-chia-khoa-trong-xe-nguoi-phu-nu-bi-trom-lay-luon-ca-chiec-o-to-20220120002823123.htm