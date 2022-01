Em thiếu nợ, chị gái bị nhóm côn đồ mang vòng hoa tang đến đặt trước cửa để đòi

Ngày 18/1, TAND thành phố Thanh Hóa đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 7 bị cáo về tội "gây rối trật tự cộng cộng" liên quan đến hành vi ném chất bẩn và đặt vòng hoa đám ma vào nhà người dân.



Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Vũ Anh Huy (25 tuổi, ở phường Phú Sơn); Vũ Minh Chiến (24 tuổi), Nguyễn Đình Dương (20 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (20 tuổi) đều ở phường Đông Hương; Nguyễn Bá Tùng (21 tuổi), Hàn Viết Nam (19 tuổi, đều ở phường Đông Thọ) và Trần Ngọc Hùng (22 tuổi, ở phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa).

7 bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, tháng 9/2020, Vũ Anh Huy có cho anh L.V.T. (ở xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân) vay số tiền 2,7 tỉ đồng, với lãi suất 1.000 đồng/1 triệu/ngày.

Sau đó, Huy nhiều lần tìm gặp và liên lạc yêu cầu anh T. trả tiền nhưng không được. Biết chị L.T.L. (ở khu phố Tạnh Xá 1, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) là chị gái của anh T. nên Huy đã xúi giục Nam, Hùng, Tùng, Hoàng, Dương và Chiến đem chất bẩn (dầu luyn pha với mắm tôm) ném vào nhà chị L. nhằm gây sức ép buộc anh T. trả tiền.

Từ ngày 3 - 17/5/2021, nhóm của Huy đã 6 lần mang chất bẩn đến ném vào nhà chị L. Không chỉ khủng bố tinh thần nạn nhân bằng "bom" bẩn, rạng sáng ngày 17/5, các bị cáo trên còn mua 2 vòng hoa đám ma mang xuống nhà chị L. đặt trước cửa để gây sức ép.

Đối tượng Vũ Anh Huy tại công an.

Hành vi khủng bố bằng "bom" bẩn nhiều lần, trong thời gian dài liên tục nhiều ngày đã khiến gia đình chị L. và khu dân cư xung quanh hoang mang, lo lắng. Gia đình chị L. và UBND phường Đông Vệ đã làm đơn, làm văn bản đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ việc.

Đến cuối tháng 7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và tiến hành bắt giữ các bị can trên để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tại phiên tòa, cả 7 bị cáo đều thú nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Vũ Anh Huy 36 tháng tù, Vũ Minh Chiến 33 tháng tù, Nguyễn Đình Dương 12 tháng tù, Nguyễn Văn Hoàng 18 tháng tù, Nguyễn Bá Tùng 15 tháng tù, Hàn Viết Nam 12 tháng tù, và Trần Ngọc Hùng 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

