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Diễn biến mới tại khu công nghiệp hơn 5.600 tỷ ở thành phố có diện tích nhỏ nhất Việt Nam

Tú An
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Dự án Khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1) đã hoàn thành giải phóng hơn 111 ha mặt bằng, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ gần 600 tỷ đồng.

Diễn biến mới tại khu công nghiệp hơn 5.600 tỷ ở thành phố có diện tích nhỏ nhất Việt Nam - Ảnh 1.

UBND xã Nghi Dương, TP. Hải Phòng vừa báo cáo kết quả bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1).

Theo báo cáo, đến nay Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với khoảng 112 ha đất. Trong đó, diện tích thuộc chỉ giới thu hồi là hơn 111,4 ha, diện tích đề nghị thu hồi do mất khả năng sản xuất là 1.144 m2, liên quan đến 586 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ khoảng 598 tỷ đồng.

Được biết, Khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1) do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng - công ty con của Vinhomes làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô khoảng 238 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.670 tỷ đồng, được triển khai tại xã Nghi Dương.

Sau khi hoàn thành, khu công nghiệp được định hướng thu hút các ngành công nghiệp điện, điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, hướng tới phát triển khu công nghiệp hiện đại với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo động lực thu hút đầu tư đa ngành, góp phần thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của TP Hải Phòng.

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Tags

Việt Nam

TP Hải Phòng

Khu công nghiệp Ngũ Phúc

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